С нами не соскучишься!

7 960 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Сахарова
    Надо же, какая белиберда некоторым людям в голову приходит!5 советских принц...
  • Александр Фишкин
    Теперь будем следить за кодами. Спасибо.Что означают цифр...
  • Ингерман Ланская
    идеями фикс академия наук совдепии была забита вплоть до гальюновСуперпроект СССР,...

Продукты, которые могут вызывать высыпания на лице

Не секрет, что продукты, которые мы едим, влияют на весь организм, в том числе и на кожу. За годы исследований ученые выделили несколько продуктов, употребление которых может спровоцировать новые высыпания на лице и обострение акне. Вот чего стоит остерегаться!

Продукты, которые могут вызывать высыпания на лице


1. Сухофрукты


Они всегда считались достаточно полезными, но если вдуматься… В сухофруктах много углеводов, из-за чего они имеют высокий гликемический индекс и вызывают резкий подъем уровня сахара в крови. Это приводит к выработке большого объема инсулина, что способствует воспалению.

2. Обезжиренное молоко


Оно неожиданно оказалось более вредным для кожи, чем обычное. Причины до конца не понятны, скорее всего, проблема именно в отсутствии жира и наличии казеина и добавочного количества белков (чтобы такое молоко не было по вкусу похоже на воду). Лучше заменить его рисовым, миндальным или кокосовым “молоком”.

3. Морепродукты


Креветки, лобстеры, устрицы богаты йодом, который вызывает воспаления на коже при повышенной чувствительности или если съесть их слишком много. Лучше заменить их жирной рыбой.

4. Молочный шоколад


Он содержит рафинированный сахар, молоко и трансжиры. Замени его горьким шоколадом с содержанием какао от 70%.

5. Суши


У белого риса высокий гликемический индекс, крабовые палочки и соевый соус имеют в составе глютен, а водоросли нори - йод.

6. Сок


Соки, особенно фруктовые, богаты сахаром, что вызывает резкий подъем уровня сахара в крови и ведет к воспалению. Лучше заменить их обычными фруктами.

7. Мясо


Не всё, а только “богатое” антибиотиками. Оно может нарушить баланс микрофлоры в организме.

8. Алкогольные коктейли


Маргарита, мохито и другие коктейли богаты сахаром, а сам алкоголь выводит из организма воду. Лучше пить красное вино!

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Продукты, которые могут вызывать высыпания на лице

И не забудьте:
Продукты, которые могут вызывать высыпания на лицеПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
Устав
Материал, выбранный редакторами МиртесенООО УК "Жилищник" 561-17-22

Устав

Читать
Профсоюзный юрист помог получить компенсацию матери погибшего работника
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета «Солидарность»

Профсоюзный юрист помог получить компенсацию матери погибшего работника

Российский ветеринар рассказал, стоит ли бояться пандемии птичьего гриппа
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Российский ветеринар рассказал, стоит ли бояться пандемии птичьего гриппа

Виктория Старикова три желания. Ее голос залезает прямо в душу
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаша дискотека

Виктория Старикова три желания. Ее голос залезает прямо в душу

Болгарский торговец оружием озвучил причины хранения взорвавшихся боеприпасов в Чехии
Материал, выбранный редакторами МиртесенКомсомольская правда

Болгарский торговец оружием озвучил причины хранения взорвавшихся боеприпасов в Чехии

Госдума резко отреагировала на условие Киева по возобновлению поставок воды в Крым
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Госдума резко отреагировала на условие Киева по возобновлению поставок воды в Крым

Манижа незадолго до выхода на сцену осталась без аккредитации
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

Манижа незадолго до выхода на сцену осталась без аккредитации

Гигантский вулкан Ньирагонго начал извергаться в ДР Конго
Материал, выбранный редакторами МиртесенНью Информ

Гигантский вулкан Ньирагонго начал извергаться в ДР Конго

Ученые опасаются угрозы "вечной пандемии"
Материал, выбранный редакторами МиртесенРЕН ТВ Новости

Ученые опасаются угрозы "вечной пандемии"

Ученые нашли причину отсутствия воспоминаний о раннем детстве
Материал, выбранный редакторами МиртесенMeMo-Logic

Ученые нашли причину отсутствия воспоминаний о раннем детстве

Директор Эрмитажа объяснил, почему в музее не бывает эротических выставок
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Директор Эрмитажа объяснил, почему в музее не бывает эротических выставок

UFC Вегас 27: Дамир Исмагулов (Казахстан) vs Рафаэл Алвес (Бразилия)
Материал, выбранный редакторами МиртесенSportrecs

UFC Вегас 27: Дамир Исмагулов (Казахстан) vs Рафаэл Алвес (Бразилия)

Полезные привычки Стива Джобса, которые помогали ему всегда оставаться активным
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

Полезные привычки Стива Джобса, которые помогали ему всегда оставаться активным

Как Шотландия в союзе с Францией против Англии воевала
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

Как Шотландия в союзе с Францией против Англии воевала

Что делать, если ситуация кажется безысходной?
Материал, выбранный редакторами МиртесенBobruin.by . Мой Бобруйск

Что делать, если ситуация кажется безысходной?

Более 607 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в мире за сутки
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Более 607 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в мире за сутки

Глава армии Нигерии, еще 10 человек погибли в авиакатастрофе
Материал, выбранный редакторами МиртесенДа-Да Новости сегодня в России, а также со всего мира

Глава армии Нигерии, еще 10 человек погибли в авиакатастрофе

Top Plays of the Day, 05/22/2021
Материал, выбранный редакторами МиртесенSportrecs

Top Plays of the Day, 05/22/2021

Неизвестные избили в Берлине мужчину в кипе
Материал, выбранный редакторами МиртесенMeMo-Logic

Неизвестные избили в Берлине мужчину в кипе

Герой Советского Союза Борис Громов: Мечтал увидеть в Афганистане хоть кого-то из членов политбюро...
Материал, выбранный редакторами МиртесенДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

Герой Советского Союза Борис Громов: Мечтал увидеть в Афганистане хоть кого-то из членов политбюро...

Британский культурологи обвинили Уильяма Шекспира в расизме
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Британский культурологи обвинили Уильяма Шекспира в расизме

Вскрытие гробницы Тамерлана: что удивило советских учёных
Материал, выбранный редакторами МиртесенНеобычная история

Вскрытие гробницы Тамерлана: что удивило советских учёных

1
Манижа призналась, что гордится выступлением на Евровидении на русском языке
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Манижа призналась, что гордится выступлением на Евровидении на русском языке

«Ман Сити» хочет продлить контракт со Стерлингом
Материал, выбранный редакторами МиртесенФутбол в России

«Ман Сити» хочет продлить контракт со Стерлингом

В. Портников: Вышли советские войска из Афганистана, выйдут и российские из Крыма
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

В. Портников: Вышли советские войска из Афганистана, выйдут и российские из Крыма

Почему Никита Пресняков ненавидит балет «Тодес»
Материал, выбранный редакторами МиртесенНТВ

Почему Никита Пресняков ненавидит балет «Тодес»

Алла Духова рассказала, как хочет встретить старость
Материал, выбранный редакторами МиртесенНТВ

Алла Духова рассказала, как хочет встретить старость

Фильм Зоя удостоен главной премии Международного фестиваля военного кино в Туле
Материал, выбранный редакторами МиртесенМировое обозрение

Фильм Зоя удостоен главной премии Международного фестиваля военного кино в Туле

Latvia vs. Kazakhstan - Game Highlights
Материал, выбранный редакторами МиртесенSportrecs

Latvia vs. Kazakhstan - Game Highlights

29 РКЛФ Бронзовый Кубок ФК МАЛОНИ - МСЗ Булат 2:2
Материал, выбранный редакторами МиртесенSportrecs

29 РКЛФ Бронзовый Кубок ФК МАЛОНИ - МСЗ Булат 2:2

Евровидение 2021: Наталья Гордиенко выступила в Гранд Финале. Видео выступление
Материал, выбранный редакторами МиртесенNoi.md - независимый информационный портал

Евровидение 2021: Наталья Гордиенко выступила в Гранд Финале. Видео выступление

На пожаре в Бобруйске спасен мужчина.
Материал, выбранный редакторами МиртесенBobruin.by . Мой Бобруйск

На пожаре в Бобруйске спасен мужчина.

Заборный момент: почему Украина никак не достроит антироссийскую стену
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОРОССИЯ

Заборный момент: почему Украина никак не достроит антироссийскую стену

Куман: «Все в «Барселоне» согласились бы на такой сезон в августе»
Материал, выбранный редакторами МиртесенФутбол в России

Куман: «Все в «Барселоне» согласились бы на такой сезон в августе»

Генерал ВСУ предрек Украине потерю выхода к Черному морю
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОРОССИЯ

Генерал ВСУ предрек Украине потерю выхода к Черному морю

Почему хорошо ставить пищевую соду в холодильник
Материал, выбранный редакторами МиртесенNoi.md - независимый информационный портал

Почему хорошо ставить пищевую соду в холодильник

Картина дня

наверх