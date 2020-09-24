Продукты, которые могут вызывать высыпания на лице

Не секрет, что продукты, которые мы едим, влияют на весь организм, в том числе и на кожу. За годы исследований ученые выделили несколько продуктов, употребление которых может спровоцировать новые высыпания на лице и обострение акне. Вот чего стоит остерегаться!











1. Сухофрукты

2. Обезжиренное молоко

3. Морепродукты

4. Молочный шоколад

5. Суши

6. Сок

7. Мясо

8. Алкогольные коктейли