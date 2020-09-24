Продукты, которые могут вызывать высыпания на лице

Не секрет, что продукты, которые мы едим, влияют на весь организм, в том числе и на кожу. За годы исследований ученые выделили несколько продуктов, употребление которых может спровоцировать новые высыпания на лице и обострение акне. Вот чего стоит остерегаться!
1. Сухофрукты
Они всегда считались достаточно полезными, но если вдуматься… В сухофруктах много углеводов, из-за чего они имеют высокий гликемический индекс и вызывают резкий подъем уровня сахара в крови. Это приводит к выработке большого объема инсулина, что способствует воспалению.
2. Обезжиренное молоко
Оно неожиданно оказалось более вредным для кожи, чем обычное. Причины до конца не понятны, скорее всего, проблема именно в отсутствии жира и наличии казеина и добавочного количества белков (чтобы такое молоко не было по вкусу похоже на воду). Лучше заменить его рисовым, миндальным или кокосовым “молоком”.
3. Морепродукты
Креветки, лобстеры, устрицы богаты йодом, который вызывает воспаления на коже при повышенной чувствительности или если съесть их слишком много. Лучше заменить их жирной рыбой.
4. Молочный шоколад
Он содержит рафинированный сахар, молоко и трансжиры. Замени его горьким шоколадом с содержанием какао от 70%.
5. Суши
У белого риса высокий гликемический индекс, крабовые палочки и соевый соус имеют в составе глютен, а водоросли нори - йод.
6. Сок
Соки, особенно фруктовые, богаты сахаром, что вызывает резкий подъем уровня сахара в крови и ведет к воспалению. Лучше заменить их обычными фруктами.
7. Мясо
Не всё, а только “богатое” антибиотиками. Оно может нарушить баланс микрофлоры в организме.
8. Алкогольные коктейли
Маргарита, мохито и другие коктейли богаты сахаром, а сам алкоголь выводит из организма воду. Лучше пить красное вино!
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