Редчайшие экземпляры оружия в мире

Появление огнестрельного оружия стало поворотным моментом в истории человечества.









Постоянные модификации и улучшения в поисках наиболее эффективного средства уничтожения противника приводили порой инженеров-оружейников к довольно странным результатам. Чаще всего такие необычные типы «огнестрела» выпускались опытным тиражом — представленные ниже образцы так и вовсе стали мечтой антиквара.







Пистолет системы Воеводина

M2 Hyde-Inland

Brun-Latrige

Балтиец

WG-66