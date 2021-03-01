Редчайшие экземпляры оружия в мире

Появление огнестрельного оружия стало поворотным моментом в истории человечества.
Постоянные модификации и улучшения в поисках наиболее эффективного средства уничтожения противника приводили порой инженеров-оружейников к довольно странным результатам. Чаще всего такие необычные типы «огнестрела» выпускались опытным тиражом — представленные ниже образцы так и вовсе стали мечтой антиквара.
Пистолет системы Воеводина
Конструкцию предложил оружейник П.В. Воеводин, участвовавший в конкурсе на проектирование нового автоматического пистолета для Красной Армии. Для 1938 года технические характеристики этого оружия были очень хороши: простота и надежность конструкции дополнялись высокой кучностью и мощностью боя. До 1942 года заводы СССР выпустили две опытных партий пистолета Воеводина, а затем началась война.
M2 Hyde-Inland
Американцам в годы Второй мировой войны так и не удалось создать ни одного достойного пистолета-пулемета. Ближе всего к иностранным конкурентам подобрался M2 Hyde-Inland из конструкторского бюро Marlin Firearms. 400 экземпляров ПП разошлись по рукам, ни одной поставки в войска сделано не было.
Brun-Latrige
Пожалуй, один из самых странных пистолетов нашего списка. Пауль Бран Латридж поставил себе целью создать идеальную конструкцию для самообороны на улицах. Несмотря на внешнюю неказистость, в 1890-ом году Brun-Latrige был довольно действенным оружием, пусть и выпустили его очень маленьким тиражом.
Балтиец
Пистолет был разработан в первую зиму блокады Ленинграда: матросам Балтийского флота штатный ТТ не подходил, поскольку его детали смерзались при низких температурах. «Балтийца» конструировали специально для работы в таких условиях и пистолет прекрасно выдержал все испытания. Но в условиях блокады серийный выпуск наладить не получилось, так что в мире существует всего 14 «Балтийцев».
WG-66
Очень редкий пистолет-пулемет, выпускавшийся ГДР для нужд народной милиции. Калибр 7,62 мм и высокая скорострельность обеспечивали стрелку превосходство в замкнутых помещениях, но опыт использования WG-66 на улицах оказался негативным — подкачала кучность. Первая партия из 38 экземпляров оказалась и последней, так что сегодня ПП WG-66 для антикваров лакомый кусок.
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