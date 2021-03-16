Забавные факты о еде, о которых невозможно перестать думать

А вы знаете, чем запивать острую пищу и как правильно приготовить картофель, чтобы от него не поправляться? Собрали любопытные факты про продукты питания.





1. Ваниль — это высушеннй стручок орхидеи

2. Спаржа росла на дачах ещё в советское время

3. В салате под названием спаржа по-корейски никакой спаржи нет

4. Все эксперты сходятся во мнении, что курицу не нужно мыть перед приготовлением

5. От красного вина хочется спать

6. Картофель в основном состоит из воды

7. Сливочное масло можно хранить вне холодильника до десяти дней

8. В пармезане почти нет лактозы

9. Острую пищу лучше запивать молоком, а не водой

10. Чтобы созреть, ананасам требуется два-три года

Делают эту пряность или специю из Ванильных орхидей (Vanilla planifolia)– единственных среди орхидей, плоды которых можно употреблять в пищу. Стручки растения не имеют характерного запаха, чтобы они стали ароматными, их сначала помещают в горячую печь или в кипяток, затем заворачивают в шерстяную ткань и в течение десяти дней выносят на солнце, а после этого медленно сушат в деревянных ящиках. Окончательно аромат дозревает в течение 8 месяцев и дольше. Именно поэтому настоящая ваниль стоит дорого, а ванилин, который обычно продаётся в магазинах — это вовсе не ваниль, а продукт, получаемый в результате химического синтеза из фенола.Спаржа — это один из самых популярных, полезных и вкусных овощей. В пищу используют только молодые ростки, но если их не срезать вовремя, они превратятся в метёлки с красными мелкими ягодами. Есть их нельзя, зато можно использовать в качестве зелёной массы для цветочных букетов.Помните дачные букеты, которые все везли с дач к первому сентября?Вместе с гладиолусами, георгинами или астрами там как раз были «ёлочки» аспарагуса. Растение может расти на одном месте до 20 лет и прекрасно чувствует себя в нашем климате.Эту закуску сейчас можно встретить в любом супермакрете, но на самом деле она не имеет никакого отношения к спарже. Салат делается из высушенной пенки, образующейся после кипячения соевого молока. Называется этот продукт фучжу, но почему-то в России все привыкли называть его салатом со спаржей.Практически, все профессионалы отговаривают от этой привычки. Эксперты в области питания уверяют, что намного надежнее подвергать мясо тепловой обработке, т. е. тщательно варить, жарить, запекать и тушить. Мытьё курицы особой пользы не принесёт, зато бактерии вместе с каплями воды могут легко распространиться в зоне вокруг мойки, попасть на другие продукты питания или посуду.Из всех известных алкогольных напитков красное вино в большей степени вызывает сонливость. К таким выводам пришли исследователи, проводившие опрос о самочувствии после употребления алкоголя у 30 000 человек.Твёрдый по своей текстуре овощ на самом деле на 79% состоит из воды. Поправляемся мы от картофеля благодаря крахмалу, который во время приготовления переходит в легкоусвояемую форму, быстро расщепляется в кишечнике до глюкозы и всасывается в кровь. Если же запекать картофель в духовке, крахмал остается резистентным, а блюдо полезным.Несмотря на распространенное мнение о том, что масло необходимо хранить в холодильнике, допускается его хранение при комнатной температуре не выше 20 ° C. В течении недели с маслом ничего не произойдёт.В выдержанном сыре Пармезан практически отсутствует лактоза –углевод группы дисахаридов, который содержится в молочных продуктах. Наличие лактозы составляет 0-3%, так что людям с непереносимостью его можно есть без опасений.Молоко – лучшее средство, чтобы нейтрализовать жжение после того, как вы съели острое блюда. Молочные жиры помогают растворять капсаицин. Принцип действия молока такой же, как у мыла, которое растворяет частицы жира. Это также касается кефира, сметаны, йогурта и других молочных продуктов. А вот простая вода — худший выбор, капсаицин в ней не распоряется.Для того, чтобы начать плодоносить, ананасу требуется 24 месяца и даже больше. Первый этап созревания — цветение. Ананас состоит из 200 цветков, расположенных по спирали, которые, плотно прижимаясь друг к другу, образуют единое соплодие. Выглядит это очень красиво. После того, как ананас отцветает, плоды созревают от 3 до 6 месяцев, после чего из срезают.