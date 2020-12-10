Позволят ли Японии получить атомную бомбу?

Я никогда не понимал такого разделения в мире, что одни успели получить себе атомную бомбу, а остальным теперь уже не разрешают. Вернее не так, среди остальных тоже есть отдельные страны, на которые «закрывают глаза» и которые уже наверняка имеют бомбу. Вот например и Япония давно уже является пороговым государством и, по существующим оценкам, может быстро создать ядерный арсенал в несколько тысяч бомб и ракетных боеголовок.

Но если в мире существует определенный ценз, кому положено и кому не положено, то нужно еще подумать о том, стоит ли Японии давать возможность иметь оружие массового поражения.

За прошедшие после Второй мировой войны годы Япония превратилась в мощную мировую военную державу: в стране создаются авианосцы, ударные подводные лодки, истребители последних поколений, танки, ракетное оружие и даже средства ведения военных действий в космическом пространстве.

Сейчас в стране действуют ограничения расходов на оборону в 1% от размера ВВП в год, но руководство правящей партии Японии требует повысить расходы вдвое, до 2% ВВП. При этом бюджет министерства обороны Японии шесть лет подряд ежегодно растет на 2–2,5% и уже превысил 5 трлн. иен. В долларовом исчислении это сопоставимо с оборонными бюджетами Великобритании, Франции и даже России.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и недавно сменивший его на посту главы правительства Ёсихидэ Суга объявляют устранение конституционных ограничений на строительство современных вооруженных сил среди своих главных политических целей. А почти половина японского населения согласна устранить из действующей Конституции Японии запрет на обладание вооруженными силами и отказ от права ведения войн.

Чем нам грозит такое соседство?

Вспомним историю. 7 декабря исполняется 79 лет со дня нападения Японии на американскую военно-морскую базу Перл — Харбор на Гавайских островах. Сразу за ним последовало нападение и на в то время английские колонии Гонконг и Сингапур. Базой для нападения на Перл-Харбор был остров Итуруп Курильской гряды, в одной из бухт которого сосредоточились японские авианосцы.

Другая памятная дата – это 23 декабря 1948. В это день были повешены семь главных военных преступников — исполнен приговор Токийского трибунала. Требование суда над японскими военными преступниками было сформулировано в Потсдамской декларации от 26 июля 1945 г. В Акте о капитуляции от 2 сентября 1945 г. Япония дала обязательство «честно выполнять условия Потсдамской декларации», включая наказание военных преступников.

Как и на Нюрнбергском процессе, все пункты обвинения разделили на три категории. В категорию «А» входили преступления против мира, связанные с планированием и ведением агрессивной войны и нарушениями международного законодательства. Категория «B» включала в себя обвинения в массовых убийствах. Категория «С» — преступления против обычаев войны и против человечности. Пытки, принудительный труд, сексуальное рабство, каннибализм, смертельные эксперименты над людьми, массовые убийства и геноцид, химическая война, подготовка бактериологической войны – всё это было характерно и для государственной политики Японии и для ее вооруженных сил.

Война в Азии началась нападением Японии на Китай. Мирных жителей сотнями закапывали живьем, сжигали на кострах, расчленяли. Военнопленных тоже не щадили. Только 18 декабря 1937 года японцы расстреляли и утопили в реке Янцзы 57 с половиной тысяч солдат и офицеров китайской армии. Нанкинскую резню лично одобрил принц императорского дома Асако, а массовые убийства военнопленных санкционировал император Хирохито. Однако ни один член императорской семьи впоследствии не понес наказания — по настоянию американской стороны им предоставили иммунитет от уголовного преследования. США уже тогда планировали втянуть Японию в свою сферу влияния и освободили от ответственности главный преступный институт страны.

К концу 1958 года все японские военные преступники всех категорий были освобождены из тюрем и политически реабилитированы. Так была создана одна из предпосылок для отмены антивоенной статьи конституции Японии, что активно пропагандируется основной политической силой страны – Либерально- демократической партией. Не удивительно, что приговор Токийского трибунала — не самый популярный документ в Японии. Удивительно другое: вы не найдете популярного и общедоступного издания этого приговора и на русском языке.

В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что Положения Устава Нюрнбергского, а затем и Токийского трибуналов стали составной частью общего международного права, подтверждением этому служит факт преследования сотен и тысяч немецко-фашистских, японских и иных преступников Второй мировой войны судами практически всех европейских и многих неевропейских стран. При этом японские политики и некоторые ученые до сих пор пытаются пересмотреть итоги Второй мировой войны, поднимают вопросы пересмотра принадлежности Южного Сахалина и Курильских островов, якобы «несправедливо» отторгнутых у Японии Советским Союзом.

Сейчас в УК прописана уголовная ответственность за отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников (Нюрнбергский процесс), а равно за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенные публично. Законопроект получил положительное заключение Верховного Суда Российской Федерации. Однако отрицательный отзыв Правительства России, не нашедшего возможных случаев применения нормы (?), не позволил законопроекту стать законом. Жаль.

Принципы и нормы, сформулированные Нюрнбергским процессом, легли в основу всех послевоенных международно-правовых документов, направленных на предотвращение агрессии, военных преступлений и преступлений против человечности. Однако приговор Токийского трибунала не включен в правовую систему Японии, по сути, игнорируется общественным мнением этой страны. Скажем прямо, что в таком случае история чревата повторением.

Важными являются также даты с 25 по 30 декабря.

В эти дни в 1949 году в открытых заседаниях военного трибунала Приморского военного округа проходил Хабаровский процесс над группой военнослужащих японской армии (12 человек), виновных в подготовке (с 1931) и применении бактериологического оружия. Суд установил, что японские милитаристы в своих планах агрессивных войн против СССР и др. государств предусматривали применение бактериологического оружия для массового истребления войск и мирного населения этих государств путём распространения эпидемий чумы, холеры, сибирской язвы и др. Трибунал установил, что бактериологическое оружие неоднократно применялось в войне против Китая и в диверсионных вылазках против СССР. Суд признал обвинение полностью доказанным в отношении всех подсудимых и приговорил их к лишению свободы на разные сроки длительностью от двух до 25 лет. Так была сделана попытка исправить несправедливость Токийского процесса в котором от судебного преследования были освобождены разработчики японского бактериологического оружия, в частности руководство и все ведущие специалисты печально известного «Отряда 731», созданного в 1932-м году на оккупированной территории Китая.

На секретной базе отряда многие годы проводились жестокие эксперименты над военнопленными и гражданскими лицами. Их намеренно заражали смертельными вирусами с целью создания боевых штаммов и вскрывали заживо, чтобы наблюдать, как распространяется инфекция. «Ученые» отряда устраивали «опыты», чтобы узнать, сколько времени человек проживет под воздействием разных факторов: кипяток, высушивание, лишение пищи и воды, обмораживание, вивисекция, электроток. По разным оценкам, в отряде убили от трех до десяти тысяч человек. Среди них — и советские граждане.

По настоянию американской стороны командир отряда Сиро Исии, его заместители, а также руководители групп не преследовались Международным военным трибуналом для Дальнего Востока. Власти США были кровно заинтересованы в создании эффективного бактериологического оружия и очень хотели получить наработки «Отряда 731». Сиро Исии и его соратников тайно вывезли в Штаты еще до начала судебного процесса.

Все приведенные факты достаточно хорошо известны дальневосточникам. Но в год 75-летия Победы над Японией не лишним будет напомнить их всем нашим гражданам. Ведь с Японией воевал не только Дальний Восток, воевала вся страна.

Растущая военная мощь нашего юго-восточного соседа в сочетании с ревизией итогов Второй мировой войны и территориальными претензиями на российские территории заставляют еще раз поставить вопрос о необходимости противодействия этой агрессивной политике. Это и публикация материалов Токийского процесса и, прежде всего, его приговора, и уточнение статьи 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и снятие пораженческого покрывала с Дня Победы над Японией (3 сентября) который переименован ныне в День окончания Второй мировой войны.