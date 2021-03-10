Как учитель из Херсона выманивал у НКВД деньги на развитие фермы во Франции

Переломный момент истории, отягощённый войной и хаосом в период становления новой власти, наравне с многочисленными героями порождает не меньшее количество предателей, мошенников и авантюристов. К последним можно отнести и Василия Недайкашу, который, сражаясь сначала против белых и красных, стал позже разведчиком Украинской Народной Республики, а затем начал сотрудничать с большевиками, продавая им по немалой цене давно устаревшие разведсведения.
Как учитель из Херсонской губернии Василий Недайкаша оказался во Франции
Недайкаша Василий Денисович оказался во Франции в 1933 году. /Фото: avatars.mds.yandex.net
Василий Денисович Недайкаша, 1896 года рождения, появился на свет в селе Глодосы Херсонской губернии. В 20-летнем возрасте был призван на службу в царскую армию, откуда попал в окопы Первой мировой войны. В родное село Василий вернулся в 1918 году уже в звании поручика, присвоенное ему за неоднократно проявленную доблесть в боях. Организовав на малой родине отряд из «вольных казаков», установил в округе неподконтрольную Киеву самостоятельную власть.
Летом 1919 года Недайкаша с отрядом на три месяца присоединился к батьке Махно, затем перешёл в ряды действующей армии Украинской Народной Республики (УНР) под предводительством Петлюры. Через полгода, когда армия перестала существовать, Василий перебрался в Волынь, откуда стал выполнять спецзадания правительства УНР в изгнании.
В 1925 году Недайкаша с двумя братьями и остатками своего отряда бежал в Польшу. Здесь он получил предложение заняться разведывательной деятельностью на Украине, чтобы продолжить борьбу за её освобождение от большевиков. До 1933 года Василий оставался на территории Польши, занимаясь созданием агентурной сети и возглавлял один из разведсекторов, созданный Генштабом Военного министерства УНР. Затем переехал во Францию, куда незадолго до Недайкаши перебрались на жительство его братья – Порфирий и Петро.
Как сотрудники НКВД завербовали Недайкашу, и сколько денег потребовал за свои услуги новоиспечённый разведчик
Недайкаша сотрудничал и с ОУН (Е. Коновальцем), и с УНР (А. Левицким), и с СССР. /Фото: upload.wikimedia.org
Обустроившись на новом месте, Василий познакомился с неким Бойковым, который предоставлял разведданные сразу двум сторонам – Советскому Союзу и Организации украинских националистов (ОУН). В беседе с ним Недайкаша признался, что хочет перейти работать к националистам. О содержании разговора вскоре стало известно в Особом государственном политическом управлении (ОГПУ) СССР, так как будучи двойным агентом, Бойков не преминул поделиться информацией и с советским резидентом, и с представителем ОУН.
Однако националисты заподозрили в бывшем стороннике УНР польского агента и не проявили к его персоне интерес, в отличие от госбезопасности Советов: здесь решили завербовать Недайкашу в надежде раздобыть со временем ценные сведения. Василий сразу согласился сотрудничать, но выдвинул условие – он станет делиться информацией, но не бесплатно, а за 48 тыс. долларов (по современному курсу) в год.
Именно за эту сумму Недайкаша готов был рассказать советской разведке о месторасположении пограничных пунктов, структуре разведсети УНР, польско-украинской агентуре, источниках финансовой поддержки УНР и о другой подобной информации. Деньги, по словам бывшего махновца, он планировал вложить в развитие собственной фермы, чтобы через год работы на большевиков, отойти от дел, связанных с политикой.
После непродолжительных торгов, была достигнута договорённость: «Жук» – такую агентурную кличку присвоили Недайкаше в ОПГУ – получает аванс в размере 5 700 долларов за первые сведения. После их подтверждения ему доплачивают 23 тысячи, после чего каждый месяц выдают по 3 400 долларов.
Какую информацию предоставлял «Жук»-Недайкаша агентам ОГПУ
«Жук» сообщил в ОГПУ, что президент УНР Левицкий хочет создать во Франции антисоветскую военную организацию. /Фото: lenta.ua
В феврале 1934 года Василий передал новым работодателям часть данных об агентурной сети УНР. Скудность предоставленной информации он объяснил недостатком времени, попросив для полного сбора сведений ещё три месяца и, как обычно, денег. Через месяц в ОПГУ Василий передал очередной материал, содержавший в себе целых сорок страниц текста. «Жук» очень рассчитывал на гонорар, но получил лишь обещание аванса после проверки данных.
Однако информация, предоставленная Недайкашей, содержала общие и уже известные сведения, которые, по объективному мнению представителей ОПГУ, никак не могли быть оплачены. В конце апреля 1934 года, дав обещание отправиться в Варшаву, чтобы восстановить старые связи в УНР, «Жук» получил 7 400 долларов вперёд, так и не передав потом ничего ценного. Более того, взяв деньги, в Польшу он не уехал, мотивировав это отсутствием сообщений от нужных людей.
Последующие данные о связях разведки УНР с США и рядом азиатских и западных стран также оказались неполными и поверхностными. Весной 1935 года Недайкашу в приказном порядке заставили выехать в Варшаву, для сбора сведений об агентурной сети УНР в Советской Украине. Однако, прожив на польской территории два месяца, «Жук» по возвращению признался, что не выполнил задание до конца. Обосновал это плохой памятью на фамилии и долгим отсутствием (один год) в среде бывших соратников.
Зато он рассказал о предстоящем покушении на Косиора – первого секретаря ЦК КП(б)Украинской ССР, а также о намерениях президента УНР Левицкого создать из уехавших во Францию украинских военных антисоветскую организацию. И хотя курировавший его агент доложил, что «Жук» врёт, история показала, что в отношении Станислава Косиора и другого партийного деятеля Павла Постышева действительно планировался террористический акт и подготовка велась именно в это время.
Как «Жук» надул НКВД» и обманул обманщиковhttp://funhere.ru/?p=16645
На заседании НКВД в 1939 году было решено выключить «Жука» из списка агентов. /Фото: farm2.staticflickr.com
Осенью 1935 года Недайкашу решили было внедрить в ОУН, но воспротивилось руководство, которое надеялось на получении от него более подробной информации об агентах УНР на территории Украины. После нескольких пространственных разведдонесений, сделанных в течение года, к «Жуку», как к ценному сотруднику, постепенно пропал интерес. К концу лета 1939 года его исключили из числа советских агентов, признав, по сути, обычным провокатором.
Про Василия вспомнили после образования французской организации «Общество бывших воинов-украинцев», где бывший «Жук» занял должность заместителя председателя. О планах создания этого общества Недайкаша говорил ещё в 1935 году. Несмотря на сей факт, характеристика, данная на него резидентурой СССР, гласит: «Поведение этого агента свидетельствовало, что он был внедрён в советскую разведку намеренно. Попытки перевербовать его ни к чему не привели из-за наличия у «Жука» большого разведывательного опыта. В связи с этим, резидентура считает бесперспективным дальнейшее сотрудничество, так как деятельность данного агента больше похожа на провокаторскую».
Вообще спецслужбы СССР крайне жёстко реагировали на случаи предательства. Провинившегося старались всеми возможными способами устранить. Первым таким был Георгий Агабеков, которого ликвидировали сотрудники НКВД.
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