Как учитель из Херсона выманивал у НКВД деньги на развитие фермы во Франции

Как учитель из Херсонской губернии Василий Недайкаша оказался во Франции

Недайкаша Василий Денисович оказался во Франции в 1933 году. /Фото: avatars.mds.yandex.net

Как сотрудники НКВД завербовали Недайкашу, и сколько денег потребовал за свои услуги новоиспечённый разведчик

Недайкаша сотрудничал и с ОУН (Е. Коновальцем), и с УНР (А. Левицким), и с СССР. /Фото: upload.wikimedia.org

Какую информацию предоставлял «Жук»-Недайкаша агентам ОГПУ

«Жук» сообщил в ОГПУ, что президент УНР Левицкий хочет создать во Франции антисоветскую военную организацию. /Фото: lenta.ua

Как «Жук» надул НКВД» и обманул обманщиковhttp://funhere.ru/?p=16645

На заседании НКВД в 1939 году было решено выключить «Жука» из списка агентов. /Фото: farm2.staticflickr.com