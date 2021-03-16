Вы заметили, что возле комнатных растений завелись мошки? Вполне возможно, личинки были ещё в грунте, купленном в магазине. Как можно быстро и без химии вывести появившихся мошек? В этом поможет один нехитрый бабушкин метод.





Используйте обыкновенные спички. Воткните их в землю головкой вниз и пролейте, чтобы сера начала выделяться в грунт. Её состав губителен для мошек. Меняйте спички каждый день. Уже на 3-4 день мошек значительно поубавится. Дополнительно можно поставить рядом с горшками плошку с тонким слоем мёда, куда мошки будут слетаться и попросту прилипать. Если же в ваших растениях слишком много мошек, то можете попробовать более агрессивное средство — нашатырный спирт 1 мл на 1 л воды. Разведите и пролейте по влажной почве, а также опрыскайте раствором листья. На крайний случай мошек можно вывести, конечно, и химией — дихлофосом, например, однако, прежде попробуйте подручные и натуральные средства.



Подробнее о том, как избавиться от мошек в комнатных растениях, смотрите в видео ниже:



