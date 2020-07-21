Гостиница в Лапландии со стеклянными иглу

Эта гостиница под названием Kakslauttanen находится в Лапландии в живописной местности неподалеку от национального парка Урхо Кекконена. На ее территории находятся 20 уникальных стеклянных иглу — зимних жилищ эскимосов, которые готовы принять гостей с декабря до конца апреля. В них сквозь прозрачный потолок которого вы можете наблюдать северное сияние и миллионы звезд на фоне совершенно ясного неба Лапландии.
Деревня Иглу находится на территории гостиничного комплекса Kakslauttanen и открыта каждый год начиная с декабря/января до начала мая. Эта уникальная деревня насчитывает 20 стеклянных иглу, 60 иглу из снега и один стеклянный чум. Есть даже снежный ресторан, который вмещает в себя от 50 до 150 человек: Стеклянный чум:
Снежное иглу
Снежный иглу построен полностью из снега и является превосходным местом для получения незабываемых экстремальных впечатлений. Температура в снежном иглу поддерживается между -3°C и -6°C. Кроме теплосохраняющего спального мешка, выдерживающего температуру в -32°C), вам предоставят шерстяные носки и накидку. Снежный иглу рассчитан на 1-5 человек:
Стеклянный иглу
Зимой в гостиничном комплексе Kakslauttanen предоставляется возможность остановиться в уникальном стеклянном иглу. Сквозь прозрачный потолок которого вы можете наслаждаться северным сиянием и миллионами звезд на небе, не выходя на улицу: Стеклянный иглу — чудо современной технологии, основанное на инновационных идеях и годах научных исследований. Благодаря специальному теплостойкому стеклу, из которого построен иглу, температура внутри него всегда остается на постоянном уровне. Это также препятствует заиндевению льда, поэтому стены и потолок иглу всегда остаются ясными, даже когда температура снаружи опускается ниже ?30°C. Каждый иглу оборудован туалетом и роскошными кроватями. По вечерам вас ждут горячая сауна и освежающая прорубь. Днем: А ночью только вы и звезды:
Курорт у Санты (Santa`s Resort)
Наряду с другими достопримечательностями гостиничного комплекса Kakslauttanen есть возможность посетить Santa`s Resort. Рядом с жилищем Санты находится большой загон для оленей: До встречи в Лапландии!
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