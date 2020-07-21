Гостиница в Лапландии со стеклянными иглу

Эта гостиница под названием Kakslauttanen находится в Лапландии в живописной местности неподалеку от национального парка Урхо Кекконена. На ее территории находятся 20 уникальных стеклянных иглу — зимних жилищ эскимосов, которые готовы принять гостей с декабря до конца апреля. В них сквозь прозрачный потолок которого вы можете наблюдать северное сияние и миллионы звезд на фоне совершенно ясного неба Лапландии.



Деревня Иглу находится на территории гостиничного комплекса Kakslauttanen и открыта каждый год начиная с декабря/января до начала мая. Эта уникальная деревня насчитывает 20 стеклянных иглу, 60 иглу из снега и один стеклянный чум. Есть даже снежный ресторан, который вмещает в себя от 50 до 150 человек: Стеклянный чум:



Снежное иглу

Стеклянный иглу

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