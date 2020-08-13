Тройка главных гормонов для сохранения молодости и здоровья

Многие люди недооценивают значение сна для организма или же просто имеют неверное представление на этот счет. Оказывается, важно не то сколько времени мы спим, а то, когда именно отходим ко сну. Иными словами, ложиться в 1:00 и просыпаться в 9:00 — не есть хорошо, даже несмотря на то, что вы якобы поспали рекомендованные 8 часов. Еще одна важная оздоровительная практика заключается в правильном питании. Этот и некоторые другие факторы влияют на состояние трех самых главных гормонов для молодости и здоровья человека. Какую роль они играют в нашем организме и как за ними следить, вы можете узнать ниже.







Как бы это банально ни звучало, именно сон является ключевым элементом для сохранения молодости и красоты на долгие годы. При этом не так важно количество часов, которые вы посвящаете отдыху, а время, когда вы ложитесь в постель. До наступления полночи, в период между 22 и 23 часами, происходит мощный выброс гормона роста и мелатонина. А их влияние на физическое и психическое здоровье человека неоценимо. Особенно это утверждение касается гормона роста (соматотропин, СТГ). Исследования показали, что при введении этого вещества пожилым людям происходил не только внешний, но и внутренний омолаживающий эффект.

Однако есть у него и свои «побочные последствия» — существуют сведения, что соматотропин способствует увеличению размеров уже существующих опухолей.Гормон роста находится в передней доле гипофиза и представляет собой гормон белковой структуры. Он усиливает синтез белка, тормозит его распад, оказывает антикатаболическое и анаболическое действие, способствует снижению отложения подкожного жира и ускорению его сгорания. Как вы уже могли догадаться, соматотропин очень важен для организма, а чтобы поддерживать его уровень в норме, можно воспользоваться одним лайфхаком. Речь идет о приеме некоторых аминокислот, способствующих увеличению гормона роста — аргинина, лизина, глутамина и орнитина.Еще один важный для человека гормон — мелатонин, который часто также называют гормоном сна. Он обладает множеством благоприятных эффектов, в том числе препятствует выработке гормона стресса кортизола. Когда человек постоянно испытывает бытовой или информационный стресс, уровень кортизола заметно повышается, что приводит к постепенному разрушению организма и ускорению процесса старения. Бороться с этим как раз таки и должен мелатонин. Его задача — дать организму восстановиться ночью, ваша задача — не пропустить сон и лечь вовремя. Еще одна полезная функция мелатонина заключается в оказании антиоксидантного эффекта. Благодаря этому свойству мелатонин можно смело называть самым сильным антиоксидантном нашего организма и, соответственно, главным противоопухолевым агентом. Учеными неоднократно было доказано, что люди, которые регулярно работают в ночные смены, больше других подвержены развитию онкологических заболеваний.Чтобы сохранить мелатонин необходимо следовать некоторым правилам. Во-первых, избегать искусственного освещения (в том числе, освещения от гаджетов), которому сильно подвержен этот гормон. Во-вторых, употреблять в пищу достаточное количество продуктов, богатых триптофаном. Это одна из важнейших аминокислот, из которой образуется мелатонин. Если в 17:00 вы примите 5-гидрокситриптофан в виде БАД и закусите это парочкой сухофруктов, богатых глюкозой (именно она является быстрым проводником триптофана), ночью вам будет гораздо легче уснуть. Кроме того, сам сон станет намного «эффективнее» для восстановления и продления молодости организма . Еще одно важное вещество, которое вырабатывается во время сна — гормон насыщения лептин. Он посылает в мозг сигналы, сообщающие о том, что организму человека требуется энергия. Если энергии в этот момент достаточно , мозг воспринимает этот сигнал как признак сытости. В обратном случае — он запускает поисковое пищевое поведение, иными словами, вызывает чувство аппетита. Неоднократно доказано, что каждый час бодрствования после полуночи приводит к перееданию на следующий день, в частности, за счет употребления сладкого, мучного или фастфуда. Происходит это в результате того, что выработка лептина нарушается и, соответственно, в головном мозге снижается чувствительность рецепторов к нему. Возможно, вы замечали, что после бессонной ночи очень плохо контролируете аппетит на следующий день. Это и есть последствие нарушения выработки лептина. Теперь вы знаете, что нужно не просто спать 8 часов, но и отходить ко сну вовремя — в период между 22:00 и 23:00. Так вы получите максимальную пользу для организма и бесплатный «инструмент» для продления молодости. Возьмите за привычку ложиться до полуночи, избегая искусственного освещения за несколько часов до сна, и тогда уже скоро ваше тело скажет вам «спасибо»! А во сколько вы ложитесь спать? Спите ли вы рекомендуемые восемь часов?Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: