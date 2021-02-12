Выбрать ананас намного проще, чем кажется. Все признаки спелости буквально «написаны» на самом фрукте — нужно только обращать на них внимание и учитывать при покупке.



В магазине переверните ананас и внимательно осмотрите ту часть, на которой он стоит и на которой когда-то он был закреплен на розетке листьев. Ананас слева (на фото выше) спелый, поскольку корешок подсох и стал коричневым, а также область вокруг коричнево-жёлтая. На ананасе справа корешок ещё свежий, а область вокруг — зеленовато-жёлтая. Это означает, что ананас ещё не поспел. Вы можете оставить его на 2 недели в тёмном месте, и тогда он «дойдёт», но если вы хотите спелый фрукт прямо сейчас, то зеленоватый ананас — не лучший выбор. Второй признак спелости ананаса — это его цвет в целом. Обратите внимание на фото ниже: ананас слева имеет скорее коричнево-жёлтый цвет, по сравнению с ананасом справа — тот более зеленоватый, он даже выглядит неспелым. Исходя из двух простых признаков, вы сможете легко и просто выбрать спелый ананас в магазине!





Подробнее о том, как выбрать сладкий ананас и отличить его от кислого, смотрите в видео ниже:

