16 самых удивительных и невероятных фактов о Солнце

Солнце — «сердце» Солнечной системы, вокруг которого вращаются все остальные объекты. Немного изменить размеры или массу светила, и нас бы с вами попросту не существовало! По случаю солнечного затмения, которое можно было наблюдать сегодня в Европе, мы подготовили подборку очень занимательных фактов о Солнце.







Масса Солнца составляет 99.86% от массы всей Солнечной системы. (NASA/SDO (AIA)







Невероятно красивая симметрия полного солнечного затмения обязана тому, что по чистой случайности Солнце в 400 раз больше Луны, но в то же время в 400 раз дальше от Земли, чем Луна, делая два небесных тела одинаковыми в размере при наблюдении с поверхности планеты. (NASA/JAXA)







Если долго смотреть на Солнце, Ваши глаза могут получить солнечный ожог. (Randen Pederson)







Ядро Земли практически такое же горячее, как Солнце. (NASA Goddard Space Flight Center/Reto Stöckl)







Каждую секунду Солнце посылает на Землю в 10 раз больше нейтрино, чем количество населения планеты. (NASA/SDO/AIA/Goddard Space Flight Center)







0,0000000006% Солнца — это золото. Если перевести эту долю в вес, то получим 1,200,000,000,000,000,000,000 килограмм ценного метала. Так, цена солнечного золота составит £7,900,000,000,000,000,000,000,000 в расчёте £7 за грамм.

По сути, эта масса соизмерима с массой Цереры, карликовой планеты в поясе астероидов внутри Солнечной системы, диаметр которой составляет 974,6 км. (NASA)Считается, что Солнце за время своего существования облетело вокруг центра Млечного Пути 20 раз, совершив только 1/250 одного вращения с момента появления человека. (OMAR-DZ)Флаг США, установленный на Луне, «выцвел» из-за солнечной радиации — теперь он состоит из белого и голубого цветов. (NASA/Neil A. Armstrong)Солнце в 400 раз дальше от Земли , чем Луна. (Gregory H. Revera)Один оборот Плутона вокруг Солнца составляет 248 земных лет. (C m handler)Согласно знаменитому изобретателю и футурологу Рэймонду Курцвейлу, всю мировую потребность в электроэнергии можно сопоставить с 1/10000 солнечного света, падающего на Землю ежедневно. (Indigo Skies Photography)Каждый день растения преобразовывают солнечный свет в энергию в количестве, которое в шесть раз превышает общее потребление электроэнергии всем человечеством. (Jason Samfield)1,3 млн планет, соизмеримых с Землёй, могут поместиться на Солнце, звезде средних размеров. (Tambako The Jaguar)Молния в 5 раз горячее, чем поверхность Солнца. (Mike)Как пассажиры, находящиеся на Земле , мы все «летаем» вокруг Солнца со средней скоростью 107 тыс. км/ч. (webted)Если Солнце сравнить с футбольным мячом , то Юпитер был бы размером с мяч для гольфа, а Земля — горошиной. (Robert S. Donovan)Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)