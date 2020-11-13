Почему актриса Валентина Титова осталась в тени гениев и так и не обрела личное счастье

Когда-то актриса мечтала о том, как выйдет замуж за любимого человека и проживёт вместе с ним долгую счастливую жизнь. В неё был влюблён Вячеслав Шалевич, она была супругой талантливого актёра и режиссёра Владимира Басова, а после вышла замуж за гениального оператора Георгия Рерберга. Почему же сегодня Валентина Титова признаётся: если бы судьба дала ей второй шанс, она никогда бы не стала создавать семью.
Роман без продолжения
Валентина Титова. / Фото: www.pinimg.com
В детстве Валентина Титова на сэкономленные от школьных завтраков деньги ходила в кинотеатр. Там висел портрет Олега Стриженова, она специального приходила задолго до начала сеанса, чтобы посмотреть на своего кумира.
Валентина решила непременно стать актрисой, чтобы хоть немного приблизиться к своему принцу. Она стала заниматься в драматическом кружке при Свердловском дворце культуры, а первой её сыгранной ролью стала Снежная королева в одноименной сказке. Кажется, этот образ и определил всю её дальнейшую жизнь.
Валентина Титова. / Фото: www.baskino.me
После окончания школы Валентина Титова поступила в Свердловское театральное училище, а после стала артисткой Свердловского ТЮЗа, где отработала два года. И уехала в Ленинград. Всё, что происходило дальше в её жизни, было похоже на чудо. Сначала её принял в свою студию при БДТ сам Георгий Товстоногов. Когда же Валентина Титова приехала к родителям в Свердловск, в то же время там оказался с гастролями Театр имени Вахтангова. Тогда и состоялось знакомство Валентины Титовой и Вячеслава Шалевича.
Вячеслав Шалевич. / Фото: www.24smi.org
Это была любовь с первого взгляда. Правда, Шалевич в то время уже был женат, но ни его, ни молодую актрису это вовсе не смущало. Конечно, Валентина надеялась: вот-вот он разведётся с женой, и они смогут жить долго и счастливо. Она летала к нему из Ленинграда в Москву, он приезжал к ней в Северную столицу.
Конечно, Валентине Титовой было легче прилететь к возлюбленному, она ведь была свободна. Правда, студенческой стипендии на постоянные перелёты не хватало, и она старалась подрабатывать, где только возможно. И однажды на «Мосфильме» её заметил Владимир Басов.
Снежная королева
Валентина Титова. / Фото: www.alamy.com
Он тут же предложил актрисе сняться у него в «Метели», но Валентина Титова решительно отказалась. Ей казалось совершенно немыслимым отлучиться из БДТ. Все уговоры Владимира Павловича были тщетны, она улетела в Ленинград. А потом её вызвал к себе Георгий Товстоногов и поставил перед фактом: она летит на съёмки в Москву. Титова запротестовала, но режиссёр оборвал: он ничего не может сделать, потому что в адрес театра пришла телеграмма за подписью министра культуры Екатерины Фурцевой.
Владимир Басов. / Фото: www.yandex.net
Во время съёмок Валентина Титова, конечно, заметила повышенное внимание к себе со стороны Владимира Басова. Но она старалась его не замечать, продолжая любить Шалевича. Правда, в то время она уже понимала, что он даже не собирается на ней жениться. После съёмок Валентина Титова вернулась в Ленинград, а Басов продолжил ухаживания.
Однажды во время репетиции в театре Валентину Титову пригласили к телефону и попросили прийти к Басову в гостиницу. Она отпросилась, а в номере её ждали сам режиссёр и его друг, сценарист Алексей Леонтьев. Последний и сделал предложение актрисе от имени Басова. В самый разгар пылкой сцены в гостиничный номер позвонил Шалевич и попросил Валентину выйти к нему на минутку. Она вышла, конечно, и сообщила бывшему уже возлюбленному: она выходит замуж. За Басова.
Валентина Титова и Владимир Басов. / Фото: www.kino-teatr.ru
Но его супругой она стала уже после того, как на свет появился их первенец Александр. До этого Владимир Павлович под разными предлогами избегал похода в ЗАГС. Как не приехал он за женой в роддом, а просто прислал за ней машину. Мама режиссёра, увидев внука, лишь спросила у Валентины, добилась ли она того, чего хотела.
Зарегистрировали свой брак Валентина Титова и Владимир Басов лишь после того, как во время визита сотрудницы ЗАГСа актриса сказала: мальчика зовут Александр, отчество его – Валентинович, а фамилия – Титов. Когда сотрудница ушла, Басов ругался, обвинял актрису в чёрствости… И это при том, что он даже не вышел из своей комнаты, хотя был дома во время разговора Титовой с сотрудницей ЗАГСа.
Валентина Титова и Владимир Басов. / Фото: www.eg.ru
Через несколько дней он взял жену и повёл регистрировать брак. Расписали их в тот же день. Правда, Валентина Титова к тому моменту уже не смогла радоваться своему семейному статусу. В ней словно всё замёрзло.
Она научилась скрывать свои эмоции, когда ей рассказывали о новых подругах мужа. Не повела и бровью, когда Басов опоздал на её юбилей, а в качестве оправдания объяснил: он был в ресторане с женщиной. Таких ситуаций было множество. Валентина Титова терпела. Она словно превратилась в ту самую Снежную королеву, которую сыграла когда-то в школьные годы.
Не потерять себя
Валентина Титова. / Фото: www.baskino.me
Когда же Басов начал всерьёз пить, её терпение лопнуло. Валентина Титова стала задумываться о разводе, ведь под воздействием спиртного Владимир Басов был совершенно непредсказуем. В 1978 году супруги вместе снялись в фильме «Отец Сергий», оператором на котором был гениальный Георгий Рерберг.
Басов, снявшийся в небольшой роли, вернулся домой, а Валентина Титова осталась. Когда к ней в номер пришёл как-то вечером Рерберг, она постаралась его вежливо выпроводить. Но этот визит не прошёл незамеченным и в киношной среде поползли слухи о романе оператора с актрисой.
Георгий Рерберг. / Фото: www.yandex.net\
Вернувшись домой, она застала Владимира Басова в ярости - до него дошли слухи о «романе» жены. Вряд ли он хотел выслушивать её оправдания, да актриса и не собиралась оправдываться. Просто сказала: если он не перестанет упрекать её несуществующим романом, то она на самом деле уйдёт к Рербергу. И ушла.
А на суде Валентина Титова узнала о себе много нового. Пытаясь оставить за собой право воспитывать сына и дочь, Владимир Басов обвинил жену во всех грехах, в том числе и в аморальном образе жизни. С тех пор актриса стала воскресной мамой для собственных детей.
Валентина Титова и Георгий Рерберг. / Фото: www.yandex.net
Жизнь с Георгием Рербергом поначалу казалась спокойной и счастливой. Но почему-то всё холоднее становилась Валентина Титова. Лишь много лет спустя, когда её второго мужа не станет, она расскажет о том, какой на самом деле была её жизнь. Как мог супруг обозвать её дурой или заставить не пускать на порог её сына. Она не закатывала скандалов, а лишь снова надевала уже привычную маску Снежной королевы.
Валентина Титова. / Фото: www.yandex.net
Тем не менее, она прожила с Рербергом больше 20 лет, до самого его ухода. Но после решила никогда не связывать себя узами брака, хотя поклонников у Валентины Титовой хватало всегда. Теперь актриса признаётся: лучше бы она вообще никогда не выходила замуж, а направила свои силы на что-то полезное.
Единственное, о чём актриса не жалеет, так это о рождении детей.
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