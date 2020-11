Будни пациентов профилактория для страдающих алкогольной зависимостью в Беларуси

Совсем недавно увидела свет новая книга фотографий Ирины Поповой «Welcome to the LTP» («Добро пожаловать в ЛТП»), рассказывающая о буднях пациентов одного из лечебно-трудовых профилакториев, которые до сих пор сохранились в Беларуси со времён СССР.









Мужчины обедают супом в столовой лечебно-трудового профилактория. Количество калорий, потребляемых каждым из пациентов, строго регулируется.







Принудительное лечение трудом: пациенты отделяют медные жилы проводов от изоляции.

Лечебно-трудовой профилакторий для страдающих алкогольной или наркотической зависимостью в Беларуси – это довольно своеобразное учреждение, совмещающее в себе функции центра реабилитации и исправительного учреждения.







Пациенты ЛТП готовят корм для скота.



Первый лечебно-трудовой профилакторий появился в СССР в 1967 году на территории современного Казахстана. Ирина Попова стала первым фотографом, получившим разрешение на съёмку в одном из лечебно-трудовых профилакториев в Беларуси. Результатом её работы стала книга фотографий «Welcome to the LTP» («Добро пожаловать в ЛТП»).







Очередь за хлебом на завтрак. Количество потребляемой пищи строго регулируется.



Гражданин может быть отправлен в лечебно-трудовой профилакторий по решению суда на срок от шести месяцев до двух лет.

Решение суда обжалованию не подлежит.Мужчина моет руки перед едой.После распада СССР система лечебно-трудовых профилакториев в большинстве бывших советских республик была упразднена.В настоящее время лечебно-трудовые профилактории сохранились только в Беларуси, Туркменистане и Приднестровской Молдавской Республике.Карточки пациентов ЛТП.В Беларуси работают шесть лечебно-трудовых профилакториев, в каждом из которых содержатся около 1600 человек, и только один из них женский. Основные методы лечения в ЛТП – это физический труд и приём настоя ромашки.Стены в учреждении украшены картинами и мозаикой.Все изображения утверждаются специальной комиссией и служат целям пропаганды. Также они призваны поднимать настроение пациентам ЛТП, но, по словам фотографа, не производят должного эффекта.Эдуард Горощеня по кличке Бедя читает старую газету – его единственный источник информации. Горощеня шестой раз попадает в ЛТП сроком на 2 года. Его возвращение в это учреждение после выхода – лишь вопрос времени.Дверь в изолятор , куда помещают пациентов в качестве наказания.Директор Лечебно-трудового профилактория №1 показывает Поповой список пациентов. Он предпочёл сохранить анонимность.Лечение принудительным трудом: пациенты ЛТП моют стены фабрики.Большинство пациентов занимаются неквалифицированным трудом без возможности обучения или повышения квалификации.Пациент ЛТП стоит у стены в ожидании, когда истечет время, отведённое для обязательного труда. Время перерывов указано на стене.Пациент ЛТП выходит на свободу.Только 5% людей, проходивших принудительное лечение в ЛТП, бросают пить. Фотограф Ирина Попова отмечает, что многие мужчины устраивают попойку в первый же день после выхода из ЛТП, чтобы отпраздновать это событие.