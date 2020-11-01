С нами не соскучишься!

7 898 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Отари Хидирбегишвили
    Сальвадор Дали , пожалуй , единственный гений, который признал себя психически ненормальным!Об этом явно свидетельств...Жизнь и Творчеств...
  • Елена Ульянова
    мдя ... надеюсь, есть еще люди, которые не смотрели этот фильм также как яКак изначально до...
  • Отари Хидирбегишвили
    Любопытно, что мамлюков выбирали преимущественно из выходцев Кавказа за их удаль и воинскую храбрость!Ведь именно поэ...10 величайших воинов

Будни пациентов профилактория для страдающих алкогольной зависимостью в Беларуси

Совсем недавно увидела свет новая книга фотографий Ирины Поповой «Welcome to the LTP» («Добро пожаловать в ЛТП»), рассказывающая о буднях пациентов одного из лечебно-трудовых профилакториев, которые до сих пор сохранились в Беларуси со времён СССР.

Будни пациентов профилактория для страдающих алкогольной зависимостью в Беларуси


Мужчины обедают супом в столовой лечебно-трудового профилактория. Количество калорий, потребляемых каждым из пациентов, строго регулируется.

Будни пациентов профилактория для страдающих алкогольной зависимостью в Беларуси

Принудительное лечение трудом: пациенты отделяют медные жилы проводов от изоляции.
Лечебно-трудовой профилакторий для страдающих алкогольной или наркотической зависимостью в Беларуси – это довольно своеобразное учреждение, совмещающее в себе функции центра реабилитации и исправительного учреждения.

Будни пациентов профилактория для страдающих алкогольной зависимостью в Беларуси

Пациенты ЛТП готовят корм для скота.

Первый лечебно-трудовой профилакторий появился в СССР в 1967 году на территории современного Казахстана. Ирина Попова стала первым фотографом, получившим разрешение на съёмку в одном из лечебно-трудовых профилакториев в Беларуси. Результатом её работы стала книга фотографий «Welcome to the LTP» («Добро пожаловать в ЛТП»).

Будни пациентов профилактория для страдающих алкогольной зависимостью в Беларуси

Очередь за хлебом на завтрак. Количество потребляемой пищи строго регулируется.

Гражданин может быть отправлен в лечебно-трудовой профилакторий по решению суда на срок от шести месяцев до двух лет.

Решение суда обжалованию не подлежит.

Будни пациентов профилактория для страдающих алкогольной зависимостью в Беларуси

Мужчина моет руки перед едой.

После распада СССР система лечебно-трудовых профилакториев в большинстве бывших советских республик была упразднена.

Будни пациентов профилактория для страдающих алкогольной зависимостью в Беларуси

В настоящее время лечебно-трудовые профилактории сохранились только в Беларуси, Туркменистане и Приднестровской Молдавской Республике.

Будни пациентов профилактория для страдающих алкогольной зависимостью в Беларуси

Карточки пациентов ЛТП.

В Беларуси работают шесть лечебно-трудовых профилакториев, в каждом из которых содержатся около 1600 человек, и только один из них женский. Основные методы лечения в ЛТП – это физический труд и приём настоя ромашки.

Будни пациентов профилактория для страдающих алкогольной зависимостью в Беларуси

Стены в учреждении украшены картинами и мозаикой.

Все изображения утверждаются специальной комиссией и служат целям пропаганды. Также они призваны поднимать настроение пациентам ЛТП, но, по словам фотографа, не производят должного эффекта.

Будни пациентов профилактория для страдающих алкогольной зависимостью в Беларуси

Эдуард Горощеня по кличке Бедя читает старую газету – его единственный источник информации. Горощеня шестой раз попадает в ЛТП сроком на 2 года. Его возвращение в это учреждение после выхода – лишь вопрос времени.

Будни пациентов профилактория для страдающих алкогольной зависимостью в Беларуси

Дверь в изолятор, куда помещают пациентов в качестве наказания.

Будни пациентов профилактория для страдающих алкогольной зависимостью в Беларуси

Директор Лечебно-трудового профилактория №1 показывает Поповой список пациентов. Он предпочёл сохранить анонимность.

Будни пациентов профилактория для страдающих алкогольной зависимостью в Беларуси

Лечение принудительным трудом: пациенты ЛТП моют стены фабрики.

Большинство пациентов занимаются неквалифицированным трудом без возможности обучения или повышения квалификации.

Будни пациентов профилактория для страдающих алкогольной зависимостью в Беларуси

Пациент ЛТП стоит у стены в ожидании, когда истечет время, отведённое для обязательного труда. Время перерывов указано на стене.

Будни пациентов профилактория для страдающих алкогольной зависимостью в Беларуси

Пациент ЛТП выходит на свободу.

Только 5% людей, проходивших принудительное лечение в ЛТП, бросают пить. Фотограф Ирина Попова отмечает, что многие мужчины устраивают попойку в первый же день после выхода из ЛТП, чтобы отпраздновать это событие.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх