7 продуктов питания, из-за которых можно растаться с жизнью

Не всё, что вкусно, полезно — сообщают мамы детям во всём мире, и они правы. Но от некоторых видов еды можно не просто заболеть, а даже расстаться с жизнью. И всё равно её едят — ничто людей остановить не может.
Лакрица, или корень солодки
В России её привыкли ассоциировать с лекарствами от простуды и болезней желудка, но в Скандинавии и некоторых других странах она, прежде всего — основа популярных сладостей. Осенью 2020 года мир потрясла новость — пока один за другим знаменитости умирали от коронавируса, один мужчина в США умер, съев слишком много лакричного мармелада. И дело вовсе не в индивидуальной непереносимости лакрицы.
Дело в том, что это лакомство радикально снижает уровень калия в организме. Лекарства из корня солодки запрещается сочетать с другими препаратами, снижающими уровень калия — очень быстро снижение приводит к тяжёлым или даже смертельным эффектам. То же самое и с передозировкой лакрицы (а многие при этом себя в ней не ограничивают, ведь в ней нет вредного рафинированного сахара!)
Из лакрицы делают мармелад, конфеты, чай и лекарства.
Злоупотребление лакрицей может привести к сильному повышению давлению, проблемам с сердцам, болям в мышцах, отёкам. Лакрица снижает эректильную функцию у мужчин и может привести к потере плода у беременной женщины. Увы, даже те, кто знает о побочных эффектах от употребления лакрицы, не всегда понимают, что едят или пьют её слишком много для себя.
Острый перец
В небольших порциях перец полезен — он укрепляет сердечно-сосудистую систему, борется с грибками в желудочно-кишечном тракте и просто радует любителей острых ощущений. Но то и дело чрезмерное пристрастие к острому перцу приводит кого-нибудь к сердечным приступам. Всё дело в том, что, хотя перец на самом деле безвреден — только раздражает нейроны — организм воспринимает его как реальную угрозу, нечто жгущее, вроде кислоты или слишком горячей пищи, и начинает бороться, мобилизуя так много своих ресурсов, как находит нужным, ориентируясь чисто на ощущения.
В общем, когда человек умирает, переев острого перца, то убивает его не сам перец, а реакция своего же организма. Возможны и несмертельные побочные эффекты — онемение конечностей, отёки и просто сильные боли в желудочно-кишечном тракте. Ещё один неприятный эффект от чрезмерного употребления острого перца — он способствует развитию старческого слабоумия. Осталось только выяснить каждому для самого себя, какое употребление в его случае считается чрезмерным.
Художница Джейн Палмер.
Осьминог
Ничего страшного не произойдёт, если заказать салат из осьминога. Но в Корее популярно блюдо из живого морского животного. Его поливают кунжутным маслом и приправляют семенами кунжута, а потом едят, отрезая по большому куску щупальца или даже целиком. Из-за сцены в популярном фильме «Олдбой» решаются проглотить живого осьминога целым и невредимым и многие европейцы.
Надо понимать, что даже одуревшего на суше и под кунжутным маслом осьминога не назовёшь глупым и пассивным животным. Естественно, он борется за свою жизнь. Он может сопротивляться, когда его глотаешь, или пытаться полезть наверх по пищеводу. Даже отделённые от тела щупальца ещё долго конвульсивно дёргаются. При этом сокращения его мускулов приведут к тому, что окажется заблокировано дыхательное горло человека. Так что любители живоглотствовать рискуют умереть вместе со своей жертвой, а кино не всегда популяризует полезные вещи.http://funhere.ru/?p=16867
Художник Джеймс Гарднер.
Копальхен
Вкус пикантных сыров нравится не только европейцам. Но у народов Крайнего Севера продукт с этим вкусом добывается своеобразно и к сыру отношения не имеет. Ведь в их распоряжении, в основном, только разного рода дичь. Так что у них традиционно популярен копальхен.
Этот продукт бывает олений и моржовый. Чтобы приготовить олений, животное несколько дней держат впроголодь (чтобы очистился кишечник), потом аккуратно душат, погружают в болото и покрывают торфом. Через несколько месяцев его мясо ферментируется достаточно, чтобы можно было его достать и есть.
Моржовый, очевидно, готовился из моржа. Убитое животное охлаждали в воде, затем срезали с него кожу с жиром и толстым слоем мяса, скатывали её рулетами, придавали им круглую форму (чтобы мясо и жир со всех сторон были закрыты шкурой) и складывали под пресс из гравия на линии прибоя, где копальхен настаивался.
Для инуитов и многих других народов, в том числе российских, копальхен - популярное традиционное блюдо.
Ели копальхен зимой, замороженным и порезанным на тонкие ломтики, небольшими порциями, часто с квашенными листьями некоторых растений тундры. Одного ломтика копальхена хватало, чтобы зарядиться энергией на много часов. К тому же слишком много было опасно есть: в копальхене полно трупного яда и других опасных «приправ». Народы Крайнего Севера с детства приучаются их переносить, а для европейца может оказаться смертельным и единственный ломтик этого деликатеса. Вот только дело в том, что сам факт принадлежности к народам Севера не даёт защиты! Если инуит или чукча рос, не привыкая к копальхену, то блюдо будет смертельно и для него.
Естественно, изобрели копальхен как метод долгого хранения мяса, но едят и в условиях пищевого изобилия — по той же причине, по которой сыр с плесенью европейцы едят вовсе не в голодный год. Кроме оленей и моржей, в разных местностях на копальхен идут утки, киты и тюлени.
Баклажаны
Классические сорта баклажанов в спелом виде содержат большое количество токсического вещества соланина. Известны случаи, когда люди, от голода и невозможности развести огонь съедавшие спелый баклажан сырым, травились до смерти. Но чаще при отравлении соланином нетрудно успеть помочь — ещё до того, как приедет «Скорая», надо дать человеку выпить побольше молока.
Многие нынешние сорта баклажанов можно тушить и жарить, не заботясь о предварительной подготовке. Но традиционно спелые баклажаны очищали от кожуры и выдерживали полчаса в солёной воде, чтобы количество соланина в них уменьшилось. Тем более, что вместе с соланином уходил и характерный горький вкус. Не знающие этой хитрости молодые хозяйки, случайно взявшиеся готовить баклажан традиционного сорта (например, доставшийся с бабушкиной дачи), могут ненароком отравить самых слабых из своих домашних.
Художница Наталья Кларк.
Гриб-навозник
Молодые навозники ценятся многими любителями грибов — их жарят. Легко догадаться, где можно найти такие грибы и почему их трудно достать в городе. Тем не менее, молодые грибники, решившие попробовать деликатес, известный по рассказам дедушек, порой сталкиваются с буквально смертельными последствиями. Дело в том, что гриб-навозник становится ядовитым при взаимодействии с алкоголем. Причём старые грибники утверждают, что достаточно, если винные пары стоят над столом — то есть если пьёт сосед едока, а не сам едок.
Бузина
Эта ягода очень популярна при приготовлении разного рода алкогольных напитков — настоек, бузинного брэнди и самбуки. Спелую бузину едят также сырой и варят из неё варенье. Вот только стоит внимательно отнестись к тому, насколько ягоды созрели. В неспелой бузине полно цианида. Изнеженные горожане, видящие бузину только на прилавках (и то не везде), порой очень неудачно лакомятся бузиной во время путешествий по сельской местности.
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