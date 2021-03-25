25 способов сделать стильную ванную комнату, всего лишь добавив зелёного

Зеленый - освежающий и естественный цвет, который успокаивает глаза. Он производит успокаивающий эффект и помогает снять стресс, поэтому стал очень популярен для украшения различных комнат, особенно тех, где нужна максимальная релаксация: спален и ванных комнат.
Сегодня речь пойдет о некоторых идеях относительно того, как с помощью данного цвета сделать ванную одновременно стильной и расслабляющей.
Зеленые стены
Зеленые стены — прекрасная идея отделки ванной комнаты. Можно окрасить в этот цвет все стены или же подчеркнуть определенные зоны - душ, раковину и т. д. Также вместо покраски стен можно выбрать зеленую плитку, которой есть очень много разновидностей. Другая интересная идея — использовать окраску стен или обои с принтом из зеленых листьев. Также зеленый хорошо сочетается с различными деталями интерьера золотого и медного цвета. Это сочетание будет выглядеть шикарно, но при этом одновременно элегантно. А если есть возможность, то можно использовать стену из живой зелени или мха в ванной. Помимо того, что это самый настоящий «писк моды», подобная идея заставит любую ванную казаться настоящим спа.
1. Листья на обоях
Немного зелёной экзотики.
Обои с рисунком пальмовых листьев смотрятся просто великолепно.А в сочетании с позолоченными элементами декора и мраморной раковиной это выглядит шикарно и изысканно.
2. Зелёный глянец в зоне душа
Ярко и свежо.
Глянцевая изумрудная плитка подчеркивает зону душа. Это добавляет ванной более красочного и смелого вида.
3. Живая стена в душе
Весьма интересная идея.
Настоящая живая стена в душе — недешевая, но очень интересная идея. Так можно, принимая душ, чувствовать себя будто находишься на открытом воздухе.
4. Яркая раковина
Когда яркий акцент уместен.
Стена, выкрашенная в приглушенный зеленый оттенок, хорошо сочетается с матовой отделкой ванной комнаты. Вычурная раковина создает шикарную комбинацию с наливным мозаичным полом терраццо и делает пространство комфортным.
5. Натуральные материалы
Мрамор + дерево.
В данной ванной роскошный вид достигается благодаря использованию мрамора, дерева и зеленой плитки. Плиткой выделено душевое пространство.
6. Изумруд и кирпич
Удачное сочетание текстур.
Современная ванная комната с изумрудными стенами и стеной, отделяющей ванну от унитаза. Также для придания большей текстуры на стенах был использован необработанный кирпич.
7. Изумрудная плитка
Шикарно и современно.
Посредством покрытия стены вокруг раковины изумрудной плиткой «Пенни» удалось добиться выделения ее зоны. Также этот трюк всегда приводит к тому, что в ванной создается ощущение шикарного современного дизайна.
8. Золотое на делёном
В стиле арт-деко.
Зеленые и золотые мозаичные плитки в стиле арт-деко помогут создать смелые и элегантные стены в ванной. А мрамор добавит чувства роскоши.
9. Просто фантастика!
Главное - правильно подобрать комбинацию.
Глянцевая темно-зеленая плитка, камень, мраморная плитка и дерево - фантастическая комбинация для стильной ванной комнаты.
10. И немного хрусталя
Хрусталь на зелёном тоже хорош.
Следующая идея заключается в том, что нужно отделать стену за ванной мелкой глянцевой зеленой и золотой плиткой. А на потолок повесить хрустальную люстру.
11. Мох тоже уместен
Особые ощущения
Если кто-то может себе это позволить, ему обязательно стоит попробовать сделать стену за ванной «живой», из настоящего мха. После этого опыт купания станет просто ни с чем не сравнимым.
12. Зелёный винтаж
Шикарная ванная а-ля винтаж.
В ванной комнате можно оклеить все стены зелеными обоями с цветами на них. Это создаст шикарный и стильный вид с ноткой «винтажа».
13. Трава - травой
Травяной зелёный + металл
Травянисто-зеленые стены были сделаны в тон тумбочке под раковину. А шикарного контрастного вида придает полированный металлический фартук на стене.
14. Зелень и дерево
Натуральные тона всегда хороши.
Глянцевая зеленая плитка с текстурой хорошо сочетается с темным деревом в отделке. А живая зелень окончательно придает интерьеру роскошный и расслабляющий вид.
15. Естественный интерьер
Когда интерьер успокаивает.
В следующей ванной было использовано сочетание глянцевой бледно-зеленой плитки и дерева теплых оттенков. Это создает естественное пространство с успокаивающим эффектом.
16. Выделяем зону раковины
Для полного релакса.
Зону раковины можно выделить глянцевой зеленой плиткой. Это прекрасный способ добавить цвета и расслабляющей атмосферы помещению.
Зеленая мебель и светильники
Зеленая мебель (в основном раковины и столики) является еще одной популярной идеей добавить цвета в ванную комнату. Здесь также нужно выбрать оттенок, который нравится и соответствует общему оформлению ванной. Столешницы тумбочек можно делать из камня или мрамора, а чтобы сделать интерьер еще более смелым, можно добавить медные или позолоченные светильники. Если в ванной достаточно места, интерьер прекрасно дополнят зеленый диван, скамейка или табурет. Также можно попробовать изумрудную ванну в винтажном стиле или даже зеленую раковину. Подобное обязательно добавит стиля любой ванной комнате.
17. Медь и пальмовые листья
Интересное решение.
Шикарная темно-зеленая тумбочка с медной отделкой. Она идеально сочетается со стенкой, украшенной пальмовыми листьями.
18. Зеркало в латуни
Ощущение роскоши.
Шикарный светло-зеленый столик и зеркало с латунной окантовкой. С первого же взгляда создается ощущение роскошного пространства.
19. Потрясающий креатив
И зелень в горшках...
Потрясающий пример креативного дизайна ванной комнаты. Живая зелень в горшках, свободно стоящая ванна и стена, расписанная листьями.
20. Немного золота для шикарной ванной
Ну кто же не любит шик.
Тумбочка в приглушенном зеленом цвете с позолоченными ручками. В комбинации с белой мраморной столешницей и раковиной смотрится шикарно.
21. Промышленный стиль в ванной
Ничего лишнего.
Небольшая ванная комната в «промышленном дизайне». Она украшена минималистской изумрудной раковиной, встроенной между стенами.
22. Изумруд и латунь
Такие уместные акценты из латуни.
Тумбочка под раковину и рама зеркала были выкрашены в изумрудно-зеленый цвет. С этим идеально сочетаются латунные ручки.
23. Изумрудная кушетка
Интересное решение.
Если в ванной достаточно места, можно установить в ней изумрудную мягкую кушетку. Это создаст потрясающий роскошный вид.
24. Зелёная раковина в чёрно-белом интерьере
Зелень и монохром.
Можно сделать акцент на цвете интерьера, разместив зеленую ванну в черно-белой ванной комнате.
25. Зелень в белой ванной
Белое зеленью не испортишь.
И даже в полностью белую ванную комнату можно добавить зеленый цвет. К примеру, это может быть изумрудная ванна в винтажном стиле.
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