25 способов сделать стильную ванную комнату, всего лишь добавив зелёного

Зеленый - освежающий и естественный цвет, который успокаивает глаза. Он производит успокаивающий эффект и помогает снять стресс, поэтому стал очень популярен для украшения различных комнат, особенно тех, где нужна максимальная релаксация: спален и ванных комнат.

Сегодня речь пойдет о некоторых идеях относительно того, как с помощью данного цвета сделать ванную одновременно стильной и расслабляющей.

Зеленые стены

Зеленые стены — прекрасная идея отделки ванной комнаты. Можно окрасить в этот цвет все стены или же подчеркнуть определенные зоны - душ, раковину и т. д. Также вместо покраски стен можно выбрать зеленую плитку, которой есть очень много разновидностей. Другая интересная идея — использовать окраску стен или обои с принтом из зеленых листьев. Также зеленый хорошо сочетается с различными деталями интерьера золотого и медного цвета. Это сочетание будет выглядеть шикарно, но при этом одновременно элегантно. А если есть возможность, то можно использовать стену из живой зелени или мха в ванной. Помимо того, что это самый настоящий «писк моды», подобная идея заставит любую ванную казаться настоящим спа.

1. Листья на обоях

Немного зелёной экзотики.

Обои с рисунком пальмовых листьев смотрятся просто великолепно.

2. Зелёный глянец в зоне душа

А в сочетании с позолоченными элементами декора и мраморной раковиной это выглядит шикарно и изысканно.

Ярко и свежо.

Глянцевая изумрудная плитка подчеркивает зону душа. Это добавляет ванной более красочного и смелого вида.

3. Живая стена в душе

Весьма интересная идея.

Настоящая живая стена в душе — недешевая, но очень интересная идея. Так можно, принимая душ, чувствовать себя будто находишься на открытом воздухе.

4. Яркая раковина

Когда яркий акцент уместен.

Стена, выкрашенная в приглушенный зеленый оттенок, хорошо сочетается с матовой отделкой ванной комнаты. Вычурная раковина создает шикарную комбинацию с наливным мозаичным полом терраццо и делает пространство комфортным.

5. Натуральные материалы

Мрамор + дерево.

В данной ванной роскошный вид достигается благодаря использованию мрамора, дерева и зеленой плитки. Плиткой выделено душевое пространство.

6. Изумруд и кирпич

Удачное сочетание текстур.

Современная ванная комната с изумрудными стенами и стеной, отделяющей ванну от унитаза. Также для придания большей текстуры на стенах был использован необработанный кирпич.

7. Изумрудная плитка

Шикарно и современно.

Посредством покрытия стены вокруг раковины изумрудной плиткой «Пенни» удалось добиться выделения ее зоны. Также этот трюк всегда приводит к тому, что в ванной создается ощущение шикарного современного дизайна.

8. Золотое на делёном

В стиле арт-деко.

Зеленые и золотые мозаичные плитки в стиле арт-деко помогут создать смелые и элегантные стены в ванной. А мрамор добавит чувства роскоши.

9. Просто фантастика!

Главное - правильно подобрать комбинацию.

Глянцевая темно-зеленая плитка, камень, мраморная плитка и дерево - фантастическая комбинация для стильной ванной комнаты.

10. И немного хрусталя

Хрусталь на зелёном тоже хорош.

Следующая идея заключается в том, что нужно отделать стену за ванной мелкой глянцевой зеленой и золотой плиткой. А на потолок повесить хрустальную люстру.

11. Мох тоже уместен

Особые ощущения

Если кто-то может себе это позволить, ему обязательно стоит попробовать сделать стену за ванной «живой», из настоящего мха. После этого опыт купания станет просто ни с чем не сравнимым.

12. Зелёный винтаж

Шикарная ванная а-ля винтаж.

В ванной комнате можно оклеить все стены зелеными обоями с цветами на них. Это создаст шикарный и стильный вид с ноткой «винтажа».

13. Трава - травой

Травяной зелёный + металл

Травянисто-зеленые стены были сделаны в тон тумбочке под раковину. А шикарного контрастного вида придает полированный металлический фартук на стене.

14. Зелень и дерево

Натуральные тона всегда хороши.

Глянцевая зеленая плитка с текстурой хорошо сочетается с темным деревом в отделке. А живая зелень окончательно придает интерьеру роскошный и расслабляющий вид.

15. Естественный интерьер

Когда интерьер успокаивает.

В следующей ванной было использовано сочетание глянцевой бледно-зеленой плитки и дерева теплых оттенков. Это создает естественное пространство с успокаивающим эффектом.

16. Выделяем зону раковины

Для полного релакса.

Зону раковины можно выделить глянцевой зеленой плиткой. Это прекрасный способ добавить цвета и расслабляющей атмосферы помещению.

Зеленая мебель и светильники

Зеленая мебель (в основном раковины и столики) является еще одной популярной идеей добавить цвета в ванную комнату. Здесь также нужно выбрать оттенок, который нравится и соответствует общему оформлению ванной. Столешницы тумбочек можно делать из камня или мрамора, а чтобы сделать интерьер еще более смелым, можно добавить медные или позолоченные светильники. Если в ванной достаточно места, интерьер прекрасно дополнят зеленый диван, скамейка или табурет. Также можно попробовать изумрудную ванну в винтажном стиле или даже зеленую раковину. Подобное обязательно добавит стиля любой ванной комнате.

17. Медь и пальмовые листья

Интересное решение.

Шикарная темно-зеленая тумбочка с медной отделкой. Она идеально сочетается со стенкой, украшенной пальмовыми листьями.

18. Зеркало в латуни

Ощущение роскоши.

Шикарный светло-зеленый столик и зеркало с латунной окантовкой. С первого же взгляда создается ощущение роскошного пространства.

19. Потрясающий креатив

И зелень в горшках...

Потрясающий пример креативного дизайна ванной комнаты. Живая зелень в горшках, свободно стоящая ванна и стена, расписанная листьями.

20. Немного золота для шикарной ванной

Ну кто же не любит шик.

Тумбочка в приглушенном зеленом цвете с позолоченными ручками. В комбинации с белой мраморной столешницей и раковиной смотрится шикарно.

21. Промышленный стиль в ванной

Ничего лишнего.

Небольшая ванная комната в «промышленном дизайне». Она украшена минималистской изумрудной раковиной, встроенной между стенами.

22. Изумруд и латунь

Такие уместные акценты из латуни.

Тумбочка под раковину и рама зеркала были выкрашены в изумрудно-зеленый цвет. С этим идеально сочетаются латунные ручки.

23. Изумрудная кушетка

Интересное решение.

Если в ванной достаточно места, можно установить в ней изумрудную мягкую кушетку. Это создаст потрясающий роскошный вид.

24. Зелёная раковина в чёрно-белом интерьере

Зелень и монохром.

Можно сделать акцент на цвете интерьера, разместив зеленую ванну в черно-белой ванной комнате.

25. Зелень в белой ванной

Белое зеленью не испортишь.

И даже в полностью белую ванную комнату можно добавить зеленый цвет. К примеру, это может быть изумрудная ванна в винтажном стиле.