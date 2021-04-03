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Простой способ укоренения растений

С легкостью укоренить все трудноукореняемые черенки, такие как черенки туи, розы, сортовой пеларгонии и других растений поможет необычный метод укоренения – «песочный цилиндр».
Простой способ укоренения растений
На дно горшка выложите слой керамзита и насыпьте 3-5 см земли. Из длинной полосы газеты высотой немного меньше высоты горшка скрутите цилиндр. Диаметр цилиндра должен быть 5-6 см. Края цилиндра закрепите скотчем.
Простой способ укоренения растений
Поместите цилиндр в центр цветочного горшка и насыпьте внутрь речной песок. Оставшееся место заполните грунтом.
Простой способ укоренения растений
Поместите черенок внутрь цветочного цилиндра. Полейте черенок и грунт вокруг.
Простой способ укоренения растений
Горшочек с черенком накройте полиэтиленовым пакетом. Благодаря тому, что песок не задерживает излишки воды, черенки не загнивают и хорошо приживаются.
Подробное описание метода «Песочный цилиндр» представлено в видео:


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