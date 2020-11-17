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Кристина в красном: редкие цветные фотографии 1913 года

Мы привыкли видеть фотографии начала прошлого века в черно-белом цвете, но Мервин О’Горман, британский авиационный инженер, еще в 1913 году использовал стеклянные пластины, покрытые картофельным крахмалом, частицы которого окрашивались в три цвета: красный, синий и зелёный. Они и служили в качестве фотофильтров. По методу автохрома Мервин и сделал эти потрясающие снимки на побережье графства Дорсет, моделью которых стала его дочь Кристина.

 




Метод автохрома был запатентован братьями Люмьер в 1903 году во Франции. Мервин был одним из первых фотографов, кто стал активно использовать этот метод.

 

Кристина в красном: редкие цветные фотографии 1913 года Кристина, ретро, фото, цвет









Кристина в красном: редкие цветные фотографии 1913 года Кристина, ретро, фото, цвет







Кристина в красном: редкие цветные фотографии 1913 года Кристина, ретро, фото, цвет







Мервин умер в 1958 году, о судьбе Кристины ничего неизвестно.

Кристина в красном: редкие цветные фотографии 1913 года Кристина, ретро, фото, цвет







Кристина в красном: редкие цветные фотографии 1913 года Кристина, ретро, фото, цвет







Кристина в красном: редкие цветные фотографии 1913 года Кристина, ретро, фото, цвет







Кристина в красном: редкие цветные фотографии 1913 года Кристина, ретро, фото, цвет







Кристина в красном: редкие цветные фотографии 1913 года Кристина, ретро, фото, цвет





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