5 крепких узлов, которые можно с пользой применить в хозяйстве

Веревочный узел – вещь исключительно полезная в хозяйстве. Разные типы узлов можно применить в разных ситуациях. Важно лишь знать, как правильно применить тот или иной узел. Само собой, нужно также уметь вязать хотя бы некоторые из них. Сегодня же речь пойдет о наиболее полезных с точки зрения бытовой практики.
1. Затягивающийся узел (удавка)
Просто и полезно. /Фото: youtube.com.
Как сделать: складываем веревку в три зигзага, берем рукой в пучок строго по центру, вокруг него наматываем второй край веревки, постепенно смещаясь в сторону. Оставшийся край заводим в петлю снизу. Получаем готовый к использованию узел с возможностью затяжки.
Куда применить: с помощью удавки можно поднимать и опускать самые разные предметы.
2. Два удава или «Конкистадор»
Хорошая штука. /Фото: youtube.com.
Как сделать: делаем петлю по центру веревки, затем поворачиваем одну сторону так, чтобы получилось что-то вроде восьмерки. Получившиеся петли ухватываем за центр и скалываем их в готовый узел.
Куда применить: можно привязывать к поясу инструмент или использовать для переноски различных предметов через плечо.
3. Бутылочный узел
Стоит запомнить. /Фото: bilibili.com.
Как сделать: делается две петли-ушка, которые складываются рядом. Одна петля продевается в другую, а затем еще раз через получившийся узел. Затем вторая просовывается в первый, и вся конструкция затягивается, разворачивается после чего имеем у себя в руках удобную ручку под бутылку.
Куда применить: используем для переноски тяжелых бутылок.
4. Бочечный узел
Будет очень полезным. /Фото: archive.org.
Как сделать: ставим необходимый предмет на веревку (ведро, банку, ящик) и обвязываем его обычным узлом. Следом затягиваем петлю узла растягиваем так, чтобы она обхватила стенки и надежно затягиваем.
Куда применить: для транспортировки разнообразных грузов в вертикальной плоскости.
5. Связывание шестов по горизонтали
Вот так это делается. /Фото: youtube.com.
Как сделать: на одном из шестов делается обычный узел, после чего к нему прикладывается второй шест. Следующий шаг – 8 (может быть меньше, может быть больше) оборотов вокруг. Последний шаг – обвязка между жердей.
Куда применить: если нужно из двух коротких палок сделать одну длинную
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии