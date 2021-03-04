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5 крепких узлов, которые можно с пользой применить в хозяйстве


5 крепких узлов, которые можно с пользой применить в хозяйстве

Веревочный узел – вещь исключительно полезная в хозяйстве. Разные типы узлов можно применить в разных ситуациях. Важно лишь знать, как правильно применить тот или иной узел. Само собой, нужно также уметь вязать хотя бы некоторые из них. Сегодня же речь пойдет о наиболее полезных с точки зрения бытовой практики.

1. Затягивающийся узел (удавка)


Просто и полезно. /Фото: youtube.com.

Просто и полезно. /Фото: youtube.com.

 

Как сделать: складываем веревку в три зигзага, берем рукой в пучок строго по центру, вокруг него наматываем второй край веревки, постепенно смещаясь в сторону. Оставшийся край заводим в петлю снизу. Получаем готовый к использованию узел с возможностью затяжки.

Куда применить: с помощью удавки можно поднимать и опускать самые разные предметы.

 

2. Два удава или «Конкистадор»


Хорошая штука. /Фото: youtube.com.

Хорошая штука. /Фото: youtube.com.

 

Как сделать: делаем петлю по центру веревки, затем поворачиваем одну сторону так, чтобы получилось что-то вроде восьмерки. Получившиеся петли ухватываем за центр и скалываем их в готовый узел.

Куда применить: можно привязывать к поясу инструмент или использовать для переноски различных предметов через плечо.

 

3. Бутылочный узел


Стоит запомнить. /Фото: bilibili.com.

Стоит запомнить. /Фото: bilibili.com.

 

Как сделать: делается две петли-ушка, которые складываются рядом.
Одна петля продевается в другую, а затем еще раз через получившийся узел. Затем вторая просовывается в первый, и вся конструкция затягивается, разворачивается после чего имеем у себя в руках удобную ручку под бутылку.

Куда применить: используем для переноски тяжелых бутылок.

 

4. Бочечный узел


Будет очень полезным. /Фото: archive.org.

Будет очень полезным. /Фото: archive.org.

 

Как сделать: ставим необходимый предмет на веревку (ведро, банку, ящик) и обвязываем его обычным узлом. Следом затягиваем петлю узла растягиваем так, чтобы она обхватила стенки и надежно затягиваем.

Куда применить: для транспортировки разнообразных грузов в вертикальной плоскости.

 

5. Связывание шестов по горизонтали


Вот так это делается. /Фото: youtube.com.

Вот так это делается. /Фото: youtube.com.

 

Как сделать: на одном из шестов делается обычный узел, после чего к нему прикладывается второй шест. Следующий шаг – 8 (может быть меньше, может быть больше) оборотов вокруг. Последний шаг – обвязка между жердей.

Куда применить: если нужно из двух коротких палок сделать одну длинную

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5 крепких узлов, которые можно с пользой применить в хозяйстве

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5 крепких узлов, которые можно с пользой применить в хозяйствеПодписаться на мой Instagram
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