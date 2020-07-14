Крикет и воины Масаи

Масаи — это самое известное племя Восточной Африки. Полукочевой народ, живущий в саванне на юге Кении и на севере Танзании. Масаи имеют репутацию свирепых воинов, поэтому команда по крикету из уникального по своей неповторимой красоте места Лайкипии смотрится весьма необычно. Красивые фотографии с африканского побережья.



Мы находимся около Момбаса — втором по величине город Кении. Он расположен на коралловом острове в Индийском океане. На языке суахили название города означает «Остров войны». (Фото Carl De Souza): Масаи являются, наверное, самым известным племенем Восточной Африки. Оно насчитывают примерно 900 000 человек, из них 350 000—450 000 живёт непосредственно в Кении. (Фото Carl De Souza): Несмотря на репутацию масаев как свирепых воинов, в центре их культуры находится домашний скот. (Фото Carl De Souza): О традициях. До недавних пор, чтобы получить право стать воином молодой масай должен был убить льва. (Фото Carl De Souz): Но вернемся к спорту. На команду по крикету с красивого плато Лайкипии возлагают большие надежды. Она была сформирована для пропаганды здорового образа жизни и является образцом для подражания. Конечной целью является участие в чемпионате мира. (Фото Carl De Souza): Крикет является спортивной командной игрой с мячом и битами. Родина крикета является Англия, где эта игра была известна еще в средние века. (Фото Carl De Souza): Игра проходит между двумя командами по 11 игроков в каждой. (Фото Carl De Souza): Основные правила. На каждом конце небольшой полоски земли в поле воткнуты три столбика, сверху на которые положены (но не прикреплены) две небольшие деревянные дощечки. Эта конструкция в крикете называется калиткой. У каждой калитки с битами в руках находятся игроки бьющей команды. (Фото Carl De Souza): Игрок, находясь рядом с одной из калиток, подающей команды бросает мяч, в сторону другой, стараясь в калитку. Игрок бьющей команды стоящий рядом с калиткой, старается её защитить, используя биту. (Фото Carl De Souza): Если бьющий игрок отбивает мяч, он может бежать к противоположной калитке. Игрок, стоящий у другой калитки, бежит ему навстречу, стараясь занять место бьющего. Каждая такая пробежка приносит очко бьющей команде. Цель игры — заработать больше таких пробежек, чем команда противника. (Фото Carl De Souza): Один из членов команды по крикету — воин Масаи. Древний город-остров Момбаса. (Фото Carl De Souza): У мужчин Масаи существует большое количество традиций и церемоний. Одной из самых знаменитых традиций считается «танец прыжков», который исполняют молодые воины, высоко подпрыгивая на одном месте, чтобы показать свою силу и ловкость. (Фото Carl De Souza): Бросок. (Фото Carl De Souza): В этом виде спорта главным соревнованием является Чемпионат мира по крикету, проводимый раз в 4 года. Туда и хотят в конце концов попасть воины Масаи. (Фото Carl De Souza): (Фото Carl De Souza): Еще бросок. (Фото Carl De Souza): Свирепые воины Масаи — пожалуй, самая необычная команда по крикету в мире из далекой Кении. (Фото Carl De Souza):



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