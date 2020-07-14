44 страшилки русской грамматики

С нами не соскучишься!

Русский язык прост и понятен. Для говорящих на русском, конечно же. Для остальных это тёмный лес, потому что русский язык - один из самых сложных языков в мире.









Даже нам, носителям языка











Даже нам, носителям языка , всегда есть чему поучиться. И еще. И еще. Потому что наш девиз - «учиться, учиться и еще раз учиться». И родной язык не даёт нам заржаветь и предоставляет шанс развиваться в течение всей жизни.





44 правила русской грамматики в примерах от противного или найди ошибку в каждом предложении:











1. Подлежащее, оно не нуждается в уточнении местоимением.

2. Помните о том, что в большинстве случаев связку "о том" можно исключить.

3. Кое-кто стали забывать правила согласования главных членов предложения.

4. Притяжательные местоимения надо уметь грамотно использовать в зависимости от ихней функции.

5. Если хочете использовать глагол, то спрягать его нужно правильно, а не как того захотит автор.

6. Не следует пытаться не избегать двойных отрицаний.

7. Страдательный залог обычно должен быть избегаем.

8. Не забывайте про букву "ё", иначе трудно различить падеж и падеж, небо и небо, осел и осел, совершенный и совершенный, все и все.

9. И в оффшорном оффисе кристалльно чётко представляйте, где пишутся сдвоеные согласные, а где они обосновано не сдвоенны.

10. У слова "нет" нету форм изменения.

11. Мягкий знак в неопределённой форме глагола должен находится на своём месте, что иногда забываеться.

12. Не редко человек ниразу

13. Плохо зная грамматику, сложные конструкции должны употребляться с осторожностью.

14. Мы хотим отметить, что менять лицо, от имени которого ведётся изложение, автор этих строк не рекомендует.

15. Автор использующий причастные обороты должен не забывать о пунктуации.

16. Не используйте запятые, там, где они не нужны.

17. Вводную конструкцию конечно же выделяйте запятыми.

18. Притом, некоторые слова, буквально, очень похожие на вводные, как раз, никогда не выделяйте запятыми.

19. Ставьте правильные чёрточки-тире длинное, с пробелами, а дефис чуть — чуть покороче, без пробелов.

20. Тех, кто заканчивает предложение предлогом, посылайте на. Не грубости ради, но порядка для.

21. Проверяйте в тексте пропущенные и лишние слова в тексте.

22. Правило гласит, что "косвенная речь в кавычки не берётся".

23. Ответ отрицательный на вопрос о том, ставится ли вопросительный знак в предложении с вопросительной косвенной речью?

24. НИКОГДА не выделяйте слова заглавными буквами.

25. Никакой самовлюблённый Банк, его Президент и Председатель Совета Директоров не пишутся с заглавной буквы.

26. Правиряйте по словарю напесание слов.

27. Склонять числительные можно сто двадцать пятью способами, но только один из них правильный.

28. Неделите не делимое и не соединяйте разно родное, а кое что пишите через дефис.

29. Сдержанность изложения – всегда абсолютно самый лучший способ подачи потрясающих идей.

30. Преувеличение в миллион раз хуже преуменьшения.

31. Ненужная аналогия в тексте – как шуба, заправленная в трусы.

32. Не применяйте длинные слова там

33. Будьте более или менее конкретны.

34. Как учил Эмерсон: "Не цитируйте. Сообщайте собственные мысли".

35. По нашему глубокому убеждению, мы полагаем, что автор, когда он пишет текст, определённо не должен приобретать дурную привычку, заключающуюся в том, чтобы использовать чересчур много ненужных слов, которые в действительности совершенно не являются необходимыми для того, чтобы выразить свою мысль.

36. Убирайте и изгоняйте из речи тавтологии – избыточные излишества.

37. Сознательно сопротивляйся соблазну сохранить созвучие.

38. Hанизывание существительных друг на друга приводит к затруднению понимания метода решения уравнения.

39. Уточнения в скобках (хоть и существенные) бывают (обычно) излишними.

40. Если хочешь быть правильно понятым, never use foreign language.

41. Использование терминов, значения которых вы не вполне понимаете, может привести к аффектированным инсинуациям в ваш адрес.

42. Использование нерусифицированного шрифта ведет к íåïðåäñêàçóåìûì ïîñëåäñòâèÿì.

43. Ради презентативности будь креативным промоутером исконно-русских синонимов на топовые позиции рейтинга преференций.

44. Если, короче, хочешь типа чтобы слушали, ты как бы того, сорняки особо не используй, вот.



1. Подлежащее, оно не нуждается в уточнении местоимением.2. Помните о том, что в большинстве случаев связку "о том" можно исключить.3. Кое-кто стали забывать правила согласования главных членов предложения.4. Притяжательные местоимения надо уметь грамотно использовать в зависимости от ихней функции.5. Если хочете использовать глагол, то спрягать его нужно правильно, а не как того захотит автор.6. Не следует пытаться не избегать двойных отрицаний.7. Страдательный залог обычно должен быть избегаем.8. Не забывайте про букву "ё", иначе трудно различить падеж и падеж, небо и небо, осел и осел, совершенный и совершенный, все и все.9. И в оффшорном оффисе кристалльно чётко представляйте, где пишутся сдвоеные согласные, а где они обосновано не сдвоенны.10. У слова "нет" нету форм изменения.11. Мягкий знак в неопределённой форме глагола должен находится на своём месте, что иногда забываеться.12. Не редко человек ниразу правильно нинапишет "не" и "ни" с глаголами и наречиями.13. Плохо зная грамматику, сложные конструкции должны употребляться с осторожностью.14. Мы хотим отметить, что менять лицо, от имени которого ведётся изложение, автор этих строк не рекомендует.15. Автор использующий причастные обороты должен не забывать о пунктуации.16. Не используйте запятые, там, где они не нужны.17. Вводную конструкцию конечно же выделяйте запятыми.18. Притом, некоторые слова, буквально, очень похожие на вводные, как раз, никогда не выделяйте запятыми.19. Ставьте правильные чёрточки-тире длинное, с пробелами, а дефис чуть — чуть покороче, без пробелов.20. Тех, кто заканчивает предложение предлогом, посылайте на. Не грубости ради, но порядка для.21. Проверяйте в тексте пропущенные и лишние слова в тексте.22. Правило гласит, что "косвенная речь в кавычки не берётся".23. Ответ отрицательный на вопрос о том, ставится ли вопросительный знак в предложении с вопросительной косвенной речью?24. НИКОГДА не выделяйте слова заглавными буквами.25. Никакой самовлюблённый Банк, его Президент и Председатель Совета Директоров не пишутся с заглавной буквы.26. Правиряйте по словарю напесание слов.27. Склонять числительные можно сто двадцать пятью способами, но только один из них правильный.28. Неделите не делимое и не соединяйте разно родное, а кое что пишите через дефис.29. Сдержанность изложения – всегда абсолютно самый лучший способ подачи потрясающих идей.30. Преувеличение в миллион раз хуже преуменьшения.31. Ненужная аналогия в тексте – как шуба, заправленная в трусы.32. Не применяйте длинные слова там , где можно применить непродолжительнозвучащие.33. Будьте более или менее конкретны.34. Как учил Эмерсон: "Не цитируйте. Сообщайте собственные мысли".35. По нашему глубокому убеждению, мы полагаем, что автор, когда он пишет текст, определённо не должен приобретать дурную привычку, заключающуюся в том, чтобы использовать чересчур много ненужных слов, которые в действительности совершенно не являются необходимыми для того, чтобы выразить свою мысль.36. Убирайте и изгоняйте из речи тавтологии – избыточные излишества.37. Сознательно сопротивляйся соблазну сохранить созвучие.38. Hанизывание существительных друг на друга приводит к затруднению понимания метода решения уравнения.39. Уточнения в скобках (хоть и существенные) бывают (обычно) излишними.40. Если хочешь быть правильно понятым, never use foreign language.41. Использование терминов, значения которых вы не вполне понимаете, может привести к аффектированным инсинуациям в ваш адрес.42. Использование нерусифицированного шрифта ведет к íåïðåäñêàçóåìûì ïîñëåäñòâèÿì.43. Ради презентативности будь креативным промоутером исконно-русских синонимов на топовые позиции рейтинга преференций.44. Если, короче, хочешь типа чтобы слушали, ты как бы того, сорняки особо не используй, вот.





Лишишься – русский почерк иногда заставляет меня плакать.













