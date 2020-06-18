Польза красного вина для психики человека

Ученые из Университета Буффало, США, сделали очень важное открытие. Они определили, что красное вино помогает избавиться от некоторых проблем с психикой. Благотворное воздействие вина на ментальное здоровье доказано в ходе длительных экспериментов с лабораторными животными, которых вогнали в депрессию, а затем излечили.
Оказывается, красное вино помогает избавиться от депрессии и тревожности. При этом не имеется в виду употребление «ударной» дозы алкоголя, вызывающей то самое ощущение необъяснимой радости бытия, а подразумевается совсем иное применение. В роли целебного компонента в вине выступает ресвератрол — природный антиоксидант, содержащийся в виноградной кожуре. В выявлении позитивного действия ресвератрола на психику очень помогли лабораторные мыши и крысы. Грызунов специально огорчили и заставили впасть в депрессию, а затем… Нет, им не плеснули в поилки винца, а добавили выделенный из винограда ресвератрол в пищу. Вещество тут же начало действовать, а точнее, расщеплять накопившийся в мозговом веществе фермент PDE4, вызывающий подавленное состояние. Очень скоро психическое состояние грызунов улучшилось и ни малейшего следа от пережитых невзгод в их организмах не осталось. Ученые считают, что это важное открытие, но, увы, пока не могут найти ему практическое применение. Все дело в том, что ресвератрола для выхода из депрессии нужно очень много, а в вине его содержится мизерное количество.
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