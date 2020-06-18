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Польза красного вина для психики человека

Ученые из Университета Буффало, США, сделали очень важное открытие. Они определили, что красное вино помогает избавиться от некоторых проблем с психикой. Благотворное воздействие вина на ментальное здоровье доказано в ходе длительных экспериментов с лабораторными животными, которых вогнали в депрессию, а затем излечили. Польза красного вина для психики человека

Оказывается, красное вино помогает избавиться от депрессии и тревожности. При этом не имеется в виду употребление «ударной» дозы алкоголя, вызывающей то самое ощущение необъяснимой радости бытия, а подразумевается совсем иное применение. В роли целебного компонента в вине выступает ресвератрол — природный антиоксидант, содержащийся в виноградной кожуре. Польза красного вина для психики человека В выявлении позитивного действия ресвератрола на психику очень помогли лабораторные мыши и крысы. Грызунов специально огорчили и заставили впасть в депрессию, а затем… Нет, им не плеснули в поилки винца, а добавили выделенный из винограда ресвератрол в пищу. Вещество тут же начало действовать, а точнее, расщеплять накопившийся в мозговом веществе фермент PDE4, вызывающий подавленное состояние. Очень скоро психическое состояние грызунов улучшилось и ни малейшего следа от пережитых невзгод в их организмах не осталось. Польза красного вина для психики человека Ученые считают, что это важное открытие, но, увы, пока не могут найти ему практическое применение. Все дело в том, что ресвератрола для выхода из депрессии нужно очень много, а в вине его содержится мизерное количество.

Уже подсчитано, что для человека с массой тела 70 кг эффективной дозой этого вещества будет 700 мг. Именно столько биологически активного компонента содержится в 350 бокалах красного вина. Такое количество вина человек принять за один присест не может, да и если бы мог, то оно явно не пошло ему на пользу. Содержание алкоголя в крови этом случае в разы превысит допустимую дозу и страдающий от тревоги пациент упьется до смерти. Поэтому исследователи из Буффало утверждают, что будущее их открытия за фармацевтами, которые должны научиться отделять лекарство от яда и создадут таблетки с ресвератролом. Польза красного вина для психики человека Сегодня для лечения депрессивных состояний применяются препараты, имеющие совсем другой механизм действия. Они направлены на изменение функций серотонина и норадреналина в головном мозге. Новые препараты на основе винограда помогут блокировать сами вредные ферменты, что сделает лечение пациентов как минимум в три раза более эффективным.

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Польза красного вина для психики человека

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