Что стало с единственной дочерью актера Александра Дедюшко, погибшего в аварии с женой и сыном

Почти 13 лет назад почти всю страну повергла в шок новость о том, что популярный актер Александр Дедюшко вместе с женой Светланой и 8-летним сыном Дмитрием погибли в страшной автомобильной катастрофе. Многие думают, что после себя артист не оставил наследников, но мало кто знает, что у знаменитости осталась дочь Ксения, которой на момент гибели отца было16 лет. Как же сложилась ее судьба, и почему девушка осталась ни с чем?
Первая любовь, долгожданная дочь
Александр Дедюшко с первой женой Людмилой Томилиной
Александр Дедюшко в первый раз женился еще в 1986 году. Его избранницей стала начинающая актриса Людмила Томилина, с которой он познакомился во время учебы в Нижегородском театральном училище. Девушка считалась первой красавицей учреждения, а парень, наоборот, был стеснителен и робок. Но это не помешало ему отбить избранницу у другого кавалера.
Молодые люди поженились, но после окончания училища Людмила оказалась в Ярославле, а Александр – во Владимире. Жизнь в разных городах привела к охлаждению отношений, и даже рождение в 1991 году дочери Ксении не смогло спасти брак. Однажды Дедюшко признался в неверности, а Томилина его простить не смогла.
Тем не менее ради ребенка экс-супруги смогли сохранить теплые отношения. И даже больше, Людмила и вторая жена актера Светлана Чернышкова смогли даже подружиться. Ксения же уход отца восприняла болезненно, но всегда была рада бывать в гостях у его новой семьи и одинаково тепло относилась к двум братишкам, которые появились у ее родителей уже в других браках. Однако к отцу девочка всегда обращалась по имени и только в день похорон назвала его папой.
Катастрофа, не оставившая шансов
Александр Дедюшко с женой Светланой и сыном Димой
По иронии судьбы, в тот роковой ноябрьский вечер Александр вместе с семьей возвращался из Владимира от друзей, у которых несколько лет назад познакомился со второй женой. Вместе с ним в машине находились Светлана и сын Дима.
До сих пор непонятно, почему опытный водитель Дедюшко превысил скорость, пересек двойную сплошную и вылетел на встречку, но легковушка буквально влетела под грузовик. Александр и Светлана погибли сразу, ребенок же, по словам очевидцев, еще некоторое время дышал, но скончался до приезда «скорой». Хоронили семью в закрытых гробах, ведь их тела были сильно изувечены.
До сих пор существует много версий, почему актер подверг свою семью такому риску. Говорят, что в тот вечер он очень спешил, так как нужно было встретить родственников жены, которые должны были приехать в гости. Возможно, свою роль сыграли плохая видимость, скользкая дорога или неисправность автомобиля.
Прямые наследники остались ни с чем
Дочери и первой жене Дедюшко не досталось ничего
Примечательно, в той злополучной машине должна была быть и Ксения. Накануне она собиралась в гости к отцу, но слегла с температурой, поэтому поездку отложила. Кто мог подумать тогда, что болезнь спасла подростка от неминуемой гибели. А дальше началось самое интересное.
Дело в том, что незадолго до гибели семьи, в их доме поселилась сестра Светланы Анна, которая мечтала стать актрисой. Но Александр, видя, что девушка не имеет особого таланта, использовать свои связи для ее продвижения не спешил. Более того, родственница любили пропустить рюмку-другую, что тоже не нравилось артисту. Родители же жены, которые и так недолюбливали зятя, нашли очередной повод выразить свое недовольство.
Но после похорон Анна так и осталась жить в столичной квартире актера. Родители же поспешили переехать в его загородной дом под Липецком. Более того, родственники погибшей Светланы решили, что все имущество ее мужа должно принадлежать им. Они начали названивать убитой горем матери Александра и требовать выплатить компенсацию, ведь, по их мнению, именно мужчина убил Светлану и Диму, уснув за рулем.
Здесь похоронена семья Дедюшко
Хотя суд и поделил имущество Дедюшко поровну между всеми наследниками, мать актера, бывшая жена и дочь от своих долей отказались. Единственное, о чем попросила Ксения - отдать ей награду отца, полученную за лучшую мужскую роль в сериале «Оперативный псевдоним». Но и тут Чернышковы нашли способ извлечь выгоду. Они потребовали денег, а когда девушка передала им средства, заявили, что медаль потерялась. И только спустя несколько лет выяснилось, что реликвия все это время была в квартире актера. Обратно денег девушка тоже не получила. Не отдали ей и подарки от отца, игрушку Димы, которую она попросила, и фотографии.
Мать актера тяжело переживала потерю, поэтому бороться за его наследство не стала. Через некоторое время у женщины случился инсульт, после которого она так и не оправилась.
Хотела пойти по стопам отца, но передумала
Многие отмечают, что Ксения очень похожа на именитого отца
Ксения же, окончив школу, вначале, как и отец, хотела связать свою жизнь с миром кино и театра. Девушка без особых усилий поступила в театральное училище и даже успела засветиться в нескольких телепроектах. Однако довольно скоро Дедюшко поняла, что ее увлечение нельзя назвать призванием, поэтому подала документы в технический вуз. Сейчас 29-летняя девушка работает в сфере газоавтоматики. Она не любит повышенного внимания к своей персоне, почти не дает интервью, признается, что вообще не является публичным человеком и любит тихую и размеренную жизнь. Кстати, внешне Ксения очень похожа на знаменитого отца, поэтому многие поклонники его таланта жалеют, что наследница не пошла по стопам родителя.
Дедюшко признается, что смерть отца стала для нее большим потрясением, и, по ее словам, если бы она знала, что так рано его потеряет, чаще бы говорила, как его любит, и не стала бы хранить обида из-за того, что он ушел от матери.
За могилой Александра все это время ухаживают бывшая жена и дочь. Родственники же Светланы, которым досталось почти все, на кладбище не появляются.
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