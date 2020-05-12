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Как оживить интерьер без особых затрат

Приемы, которые помогут расшевелить надоевший интерьер квартиры

Как оживить интерьер без особых затрат
Синдром «Мне нужно обновить интерьер» часто беспокоит нас пасмурной осенью. Но как решить проблему и поднять настроение, если траты на декор совсем не входили в ваши планы? На самом деле, такие исходные данные — уже половина успеха.
Во-первых, ограниченный бюджет заставляет работать воображение — а значит, вы гарантированно получите авторский интерьер, и соседи еще долго будут приходить к вам на экскурсию.
Во-вторых, вы точно не купите лишнего — зато поймете, как работать с тем потенциалом, который уже есть у вашей квартиры.
Совместно с сайтом Houzz.ru, предлагаем вам несколько практических идей. А когда завершите преобразования, позовите гостей на праздничный ужин — пусть гадают, как вам удалось быстро и почти бесплатно вдохнуть жизнь в старые стены.

Скучным стенам — нет


Как оживить интерьер без особых затрат
Прихожая — Стиль: Классический от Проектирование и строительство в городе Wilton Country Club Homes

Кого вы удивите очередной картиной или композицией из фотографий на стене? Пора переходить к радикальным решениям и украшать вертикальные поверхности нетривиально. Это может быть коллекция флюгеров, старое весло или амбарная дверь, даже шелковое кимоно — словом, все, что ваши гости не ожидают увидеть на вашей стене давно пора выставить на всеобщее обозрение.

Нестандартное обрамление


Как оживить интерьер без особых затрат
Спальня — Стиль: Транзисьон от Проектирование и строительство в городе Tarpon Springs Marc Rutenberg Homes

Рама на стене, вопреки заблуждению, вовсе не «держит» картину, а, скорее, привлекает внимание к предмету. Что если вы устроите гостям логический парадокс и обрамите пустую стену? Лучше всего подойдет резная или потертая за долгие годы рама, хотя ставку можно сделать и на композицию из типовых современных моделей.
Этот ход на так абсурден, как кажется на первый взгляд. Фактурный багет вовсе не нуждается в дополнении и дает взгляду отдых от бесконечного визуального мусора, который окружает нас на городских улицах.

Вешаем штору на стену


Как оживить интерьер без особых затрат
Гостиная — Стиль: Современный

В идее повесить текстиль рядом с окном нет ничего нового. Главное — оставить окно «голым». Это совершенно нормально, если вы живете на верхнем этаже новостройки и риска стать объектом наблюдения любопытных соседей нет абсолютно никакого. Используйте штору на стене также, как это делали бы со стандартным отрезом текстиля: закрывайте, когда надоест — открывайте на всю стену, когда захотите изменить настроение в комнате. Штора может быть и нейтральной, как в этом проекте с Проспекта Вернадского.

Светильник, который отбрасывает тени


Как оживить интерьер без особых затрат
Спальня

Впереди зима, и гости скорее всего появятся в вашей квартире в темное время суток. Самое время приглушить основной свет и включить торшер с необычным абажуром. Выбирайте решение на свой вкус, от светильника, проецирующего определенные изображения, до прибора, который дает рассеянные тени и превращает стандартную комнату в таинственный сад

В главной роли — ручки


Как оживить интерьер без особых затрат
Пространства — Стиль: Современный от Дизайн интерьера, декор в городе London Cassidy Hughes Interior Design & Styling

Ассортимент мебельных магазинов эконом-класса не радует разнообразием: в большинстве случаев все сводится к покупке гарнитура в ИКЕА. Скорее всего, в вашем доме тоже есть предметы знаменитого шведского бренда, в которых гости без труда узнают собственные Экторпы и Борсельвы. Объявите войну однообразию: изменить облик шкафа или комода помогут гениальные в простоте приемы. Любимый ход декораторов в работе с мебелью из масс-маркета — замена дверных ручек. Модели под хрусталь или керамику продаются в интерьерных магазинах, за винтажными ручками стоит отправиться на блошиный рынок. А может, у вас уже есть детали от отжившего свое гарнитура? Качественная чистка подарит им новую жизнь.

Двери в цвете


Как оживить интерьер без особых затрат
Гостиная — Стиль: Фьюжн

Межкомнатные двери почему-то реже всего участвуют в творческом декоративном процессе, а зря — большая незанятая площадь так и просит смелых экспериментов. Для начала двери можно просто покрасить в яркие цвета, а если этого окажется мало, нанести орнамент по трафарету.

Яркие батареи


Как оживить интерьер без особых затрат
Гостиная — Стиль: Современный

У вас открытые системы отопления? Самое время обратить на них внимание, даже если батареи не нуждаются в реставрации. Покрасьте их в цвет стен (даже если стены ярко-голубые) или, напротив, в контрастный оттенок — последний прием претендует на звание одного из главных трендов года. Для покраски батарей подойдут алкидная или акриловая эмаль, водно-дисперсионная краска. Последняя особенно хорошо подходит для жилых помещений — не имеет запаха и быстро сохнет. Главное, чтобы краска была термостойкой (не менее 100 градусов).

Узоры для динамики


Как оживить интерьер без особых затрат
Спальня — Стиль: Транзисьон от Ремонт ванных в городе London Amberth

Желая «расшевелить» скучный интерьер, мы первым делом бросаемся покупать новые занавески и пледы — в целом, это верный подход, особенно для тех, кто не готов к смелым экспериментам. Другой вопрос, что текстиль нужно выбирать с умом.
Зимой нам обычно не хватает энергии; оказывается, ее можно черпать в собственном доме. Подберите для штор и диванных подушек ритмичный принт: динамика интерьера будет передаваться вашему настроению.
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