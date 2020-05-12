Как оживить интерьер без особых затрат

Приемы, которые помогут расшевелить надоевший интерьер квартиры





Синдром «Мне нужно обновить интерьер» часто беспокоит нас пасмурной осенью. Но как решить проблему и поднять настроение, если траты на декор совсем не входили в ваши планы? На самом деле, такие исходные данные — уже половина успеха.

Во-первых, ограниченный бюджет заставляет работать воображение — а значит, вы гарантированно получите авторский интерьер, и соседи еще долго будут приходить к вам на экскурсию.

Во-вторых, вы точно не купите лишнего — зато поймете, как работать с тем потенциалом, который уже есть у вашей квартиры.

Совместно с сайтом Houzz.ru, предлагаем вам несколько практических идей. А когда завершите преобразования, позовите гостей на праздничный ужин — пусть гадают, как вам удалось быстро и почти бесплатно вдохнуть жизнь в старые стены.



Скучным стенам — нет

Нестандартное обрамление

Вешаем штору на стену

Светильник, который отбрасывает тени

В главной роли — ручки

Двери в цвете

Яркие батареи

Узоры для динамики

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