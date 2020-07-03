Мрачные существа из славянских легенд

Мифы и легенды славян всегда отличались мрачностью. Там, где заканчивалась городская стена, начинались бесконечные чащи леса и болота, и их обитатели были далеко не дружелюбны по отношению к людям. Путники могли пройти через леса только в сопровождении людей с мечами, а встреча с Соловьем-разбойником или Одноглазым Лихо могла для любого богатыря стать последней.





Соловей-разбойник

Лихо одноглазое

Змей Горыныч

Чудо-юдо

Идолище Поганое

Баба-яга

Тугарин Змей