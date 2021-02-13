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10 продуктов, которые намного вкуснее есть не так, как мы привыкли

10 продуктов, которые намного вкуснее есть не так, как мы привыкли

Когда дело доходит до еды, кажется, что мы знаем о ее приготовлении почти все. Но нет — всегда можно что-то улучшить, сделать более оригинальным способом и удивить этим любимых.


Публикуем полезную подборку о превращении привычных продуктов в блюда, которые вы наверняка ещё не пробовали.

Сырные палочки из сэндвичного хлеба

10 продуктов, которые намного вкуснее есть не так, как мы привыкли

Быстрая слойка с шоколадом

10 продуктов, которые намного вкуснее есть не так, как мы привыкли

Сосиски в тесте, которые удобно есть

10 продуктов, которые намного вкуснее есть не так, как мы привыкли

Тарталетки с яйцом и сыром

10 продуктов, которые намного вкуснее есть не так, как мы привыкли

Правильная слойка

10 продуктов, которые намного вкуснее есть не так, как мы привыкли

Идеальные палочки для лапши

10 продуктов, которые намного вкуснее есть не так, как мы привыкли

Блины в формочках для печенья

10 продуктов, которые намного вкуснее есть не так, как мы привыкли

Вазочка для мороженого своими руками

10 продуктов, которые намного вкуснее есть не так, как мы привыкли

Сэндвич с яйцом, сыром и ветчиной

10 продуктов, которые намного вкуснее есть не так, как мы привыкли

Блины 80-го уровня

10 продуктов, которые намного вкуснее есть не так, как мы привыкли

10 продуктов, которые намного вкуснее есть не так, как мы привыкли

10 продуктов, которые намного вкуснее есть не так, как мы привыкли

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