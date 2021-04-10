Как подготовить картофель к посадке и зачем нужна кербовка

Праздник Благовещенья уже прошел, а, значит, можно и нужно уже высаживать всё, что должно плодоносить и дать осенью урожай. Но просто посадить в землю — штука нехитрая.

Надобно еще подготовить плоды перед этим. Без этого никак! То есть, обойтись можно, но результат будет другим: урожай порадует меньше. Например, картофель под посадку требует особой подготовки.



Заядлые дачники и сельские огородники знают, что да как нужно делать. Если ты еще не в курсе, читай внимательно эту статью, и стартуй. Осенью вспомнишь с благодарностью. Дай Бог! Итак, картофель на посадку должен быть средних размеров (можно брать клубни и побольше, только их специально нужно будет разрезать), и без изъянов.





КАРТОФЕЛЬ ПОД ПОСАДКУ

Зачем надрезать картофель

Как правильно выполнить поперечные надрезы

Как проращивать картофель

Что такое прогревание

Тебе часто приходилось видеть, выкапывая картошку, «горох»? Как говорится, ни себе, ни людям. Такую обычно отдают свиньям или курам. Знаешь, что нужно сделать, дабы результат был иным — все клубни, как один, крупные? Всего-то поперечный надрез! Если сделать такой на семенной картошке, урожай можно повысить на 30-50 %.Делать эту процедуру следует еще до того, как появятся первые росточки. Сейчас, в начале апреля, самое то — сроки оптимальные!То есть, если ты еще не доставал картошку из погреба на проращивание, или уже достал, но она пока еще «не проснулась», то сделать правильные надрезы на картофеле ты еще успеваешь.Как рассказывают специалисты, поперечные надрезы, сделанные прямо по кожуре клубней, помогают стимулировать спящие боковые почки картофеля. В отличие от посадки «обычной» картошки, когда прорастают лишь верхушечные паростки, в кербованных клубнях (по-научному такая процедура именуется кербовкой) питание распределяется более равномерно. И все почки-проростки смогут дать дружные побеги.В «обычном», не подготовленном (то бишь не подрезанном) картофеле, при прорастании верхушечных почек побеги постепенно начинают выделать вещества, которые замедляют быстрое появление ростков из боковых почек. Именно по этой причине растёт «горох»: при сборе урожая тебе приходится собирать очень мелкую картошку, которая в еду и на семена вовсе не годится.Вовремя выполненный надрез поперек на картофеле станет залогом того, что такое явление, из мелким картофелем, не повторится. У тебя успеют вызреть вполне нормальные, крупные клубни. Даже если лето не порадует жарой и дождями.Варианты надрезов существует несколько. Можно слегка надрезать клубень поперек, можно сделать кольцевой надрез: разрез выполняется по всей окружности картофелины. А делать такую процедуру необходимо острым и чистым ножом, который следует ополаскивать после каждого клубня в воде.Теперь о крупном картофеле на посадку. Его недостаточно просто надрезать по окружности. Там лучше отрезать «попку»: примерно половину клубня (ну, чуть меньше), это то место, где нет проростков — его сразу видно.Надрезы выполняются ножом, который нужно углублять на 1-1,5 см. Затем картофель нужно аккуратно уложить в контейнеры (лучше деревянные) и подождать появления дееспособных ростков.Важно! Смысл делать надрезы есть только в том случае, пока еще нет первых ростков!Проращивание, как метод подготовки, может быть сухим и влажным.Сухое проращивание. Средняя продолжительность — 30 дней (от 20 до 40 дней). Необходимые условия: свет и соблюдение температурного режима. Проращивание на свету дает тот результат, который нужен: крепкие, коренастые росточки с зачатками корней и листьев. Кроме того, если света мало, ростки вытягиваются и получаются бледными, слабыми.Чтобы клубни картофеля освещались равномерно, разложи их в 1 (максимум — 2) слоя. Ящики можно ставить друг на друга, но тогда их придется регулярно переставлять, меняя местами. Температуру в первые 10-12 дней желательно поддерживать на уровне +18-+20 градусов, дабы пробудились спящие глазки. Затем можно ее снижать, и в дальнейшем хорошо, если она не будет превышать +10-+14 градусов. Именно тогда ростки будут крепче, не перерастут и не вытянутся.Влажное проращивание. При таком методе уложенные в ящики клубни необходимо пересыпать влажным торфом, либо опилками, либо перегноем. И содержат всё это нужно в темном помещении, при температуре где-то +12-+15 градусов, не забывая поддерживать влажность субстрата. Какие преимущества? Клубни формируют не только ростки, но и корешки, поэтому после посадки всходы будут сильнее. А еще картофель меньше теряет влаги и питательных веществ. И, что немаловажно, для проращивания таким способом достаточно 15-20 дней.Комбинированное проращивание. Можно использовать и третий вариант, с преимуществами обоих методов.Сначала клубни проращивай в течение 21 дня на свету, а потом, когда образуются ростки, укладывай их в подходящую тару, пересыпай влажным субстратом, и выдерживай еще дней 10, до тех пор, как образуются корешки у основания ростков.Прогревание. Бывает, что вовремя достать картошку из погреба и подготовить ее к посадке не удается. И если высадить извлеченные из хранилища клубни вовсе без подготовки, всходов придётся ждать довольно долго. Чтобы избежать такой неприятностей, советуем прогреть посадочный материал. Сколько? Ну хотя бы за 3-4 дня до посадки.Перед посадкой картофеля в почву важно проверить проростки. Посмотри: чем они толще, тем лучше. Плоды с тоненькими и маленькими проростками лучше сразу выбросить, они хорошего урожая не дадут. Во-вторых, на этом этапе ты можешь выбраковать больные и малопродуктивные клубни. Это те, у которых имеются различные гнили, образовались слабые, нитевидные ростки или, более того, вовсе не проснулись глазки. Если ты всё правильно и тщательно переберешь, и избавишься от ненужного, всходы получатся более ровными и дружными, не будет «проплешин» в рядах.Дальше — только твоя помощь и защита нововосходящему урожаю. Как защититься от вредителей, читай здесь.