Дачные советы, которые облегчат вам жизнь

Дачный сезон в этом году начался как никогда рано и сейчас в самом разгаре. В разгаре и дачные хлопоты: погода нестабильная, дожди идут чаще обычного, а значит — больше проблем в саду, с урожаем и вредителями.
Мы собрали советы от авторов дачных каналов в Яндекс. Дзене, которые облегчат работу на даче, сохраняя драгоценное время для отдыха.
Совет №1. Как защитить растения в холодную погоду?
Отвечает Виталий Декабрев — телеведущий и популярный автор в в Яндекс.Дзене. Виталий рассказывает про выращивание овощей и фруктов, приготовление простых и полезных блюд из них, а также о том, как уютно обустроить дачу с помощью ландшафтного дизайна.
Растения холодную погоду не по сезону не любят: быстро заболевают. Как помочь им пережить дожди, ветер и низкую температуру? Во‑первых, сократите поливы. Влага — отличная среда для развития патогенов. Во‑вторых, укройте грядки: это компенсирует разницу дневных и ночных температур. В-третьих, делайте профилактические обработки биологическими фунгицидами раз в неделю. Важно использовать высококонцентрированные препараты: они экономичнее и эффективнее.
Опрыскивая растение, старайтесь обработать препаратом и внешнюю, и внутреннюю сторону листа. Почве тоже необходимы подкормка в виде полезных бактерий бациллус субтилиса — сенной палочки, поэтому биологические фунгициды добавляем также под корни растений, разводя 15 миллилитров фунгицида на 10 литров воды.
Совет №2. Как защитить газон от вытаптывания?
Отвечают Ольга и Анатолий, авторы канала «Посад» в Яндекс.Дзене. Они рассказывают про обустройство комфортной дачной жизни и делятся лайфхаками по выращиванию овощей, фруктов и цветов.
Газон — вещь капризная: то зерна не прорастут, то проплешины появятся. Решение — газонная решётка, которая не дает вытаптывать траву. Продается решетка упаковками из нескольких пластин. Одна пластина закрывает площадь чуть больше, чем 0,2 квадратных метра. Решетки крепятся друг к другу и не разъезжаются. Чтобы уложить их, нужно вынуть грунт на высоту решётки и выровнять площадку. Затем скрепляем между собой решетки и укладываем.
Чтобы участок получился аккуратным, земля должна быть вровень с краями решётки: так ее не видно и она не мешает косить газон.
После того, как мы уложили решетки, приступаем к самому главному — посадке газона: засыпаем решетки землей и сеем семена. Сначала можно насыпать просеянного компоста с комплексным трудновымываемым удобрением, если у вас песчаный грунт, и хорошо полить, чтобы земля осела. Вторую часть земли смешиваем с оставшимися семенами газонной травы и засыпаем смесью ячейки. Траве обязательно нужно дать вырасти и окрепнуть. После того, как трава пустит корни, её можно косить хоть триммером, хоть газонокосилкой.
Совет №3. Какие растения посадить, чтобы спасти огород от сорняков?
Отвечает Алла, автор канала «Дневник садовода» в Яндекс. Дзене, настоящего сборника лайфхаков о дачной жизни. На ее канале можно найти ответы на такие вопросы: чем удобрять овощи, как прогнать муравьев или чем огороду помогут картофельные очистки.
Сорняки — одна из самых мучительных вещей для садоводов. В специализированных магазинах продается множество препаратов, которые борются с растениями-вредителями. Но бороться химикатами не обязательно. Рассказываю о культурных растениях, которые победят сорняки.
1) Фиалка душистая
Чтобы оценить эффективность данного способа, высадите фиалки небольшими участками. Благодаря быстрому и густому росту цветка сорняки исчезнут с участка.
2) Очиток едкий
Это растение отлично подходит для клумб: посадите очиток и скоро он покроет клумбу густым ковром. Сорняки не пройдут. На второй год роста очиток цветет мелкими желтыми соцветиями.
3) Хоста
Особенность хосты в том, что она может расти и в тени, и на солнце. Плотно высадите хосту под кустами, и ни один сорняк не появится.
4) Барвинок
Барвинок растет густым зеленым ковром. Сквозь него не проникают солнечные лучи, а значит, не растут вредители. Кроме того, цветет барвинок приятным сине-сиреневым цветом до глубокой осени.
5) Дицентра
Разрастается по площади огорода или клумбы довольно быстро и не позволяет сорнякам расти. Цветет приятным розовым цветом.
Совет №4. Как прогнать вредителей, не используя пестициды?
Отвечает Виктория Радзевская, автор канала «Дачные секреты от Виктории Радзевской«в Дзене . На канале вы узнаете, как правильно выращивать овощи и ягоды: как ухаживать за клубникой, подвязывать овощи и бороться с распространенными проблемами в саду.
Вредители снижают урожайность яблонь, груш, слив и других плодовых деревьев в саду. Чтобы спасти урожай, нужно принять меры при первых признаках насекомых, но не каждый садовод готов использовать химикаты. Прогнать вредителей можно натуральными средствами, собрать которые можно в своем же саду.
Отвар из помидорной ботвы
Ботва содержит яд, который очень хорошо помогает от вредителей, поселившихся на плодовых деревьях. Настоем из помидорной ботвы можно избавиться от тли, гусениц, листовертки, зимней пяденица, шелкопряд и других вредителей плодовых деревьев в саду. В емкость с водой объемом 10 литров кладем 5 килограммов помидорной ботвы и кипятим два часа. Готовый настой разводим в 10 литрах воды и добавляем 30 граммов хозяйственного мыла, чтобы раствор лучше прилипал к листьям и стеблям. Настоем опрыскиваем яблони и другие деревья в саду.
Настой полыни
Полынь можно использовать сухую или свежесорванную. Сухой полыни для настоя потребуется 800 граммов на 10 литров воды. Свежими листьями и стеблями заполняем половину ведра объемом 10 литров и настаиваем в теплом месте около суток. После этого настой ставим на огонь и кипятим около часа, чтобы зелень отдала вещества. Отвар процеживаем и разбавляем в 20 литрах воды. Готовым отваром полыни опрыскиваем деревья.
Настой из лука и чеснока
Прямо в шелухе лук и чеснок пропускаем через мясорубку. Добавляем несколько цветов ромашки. Готовую массу разводим в ведре воды объемом 10 литров. Даем настояться два дня. После добавляем 30 граммов хозяйственного мыла и готовым раствором опрыскиваем деревья от вредителей.
Совет №5. Как избавиться от тли на розах?
Отвечает «Волшебная грядка» — канал дипломированного садовода в Яндекс.Дзене. Автор рассказывает, как обустроить дачу для души: вырастить любимые цветы, вкусные овощи и фрукты, создать уют на участке.
Газон выровняли, урожай яблок спасли. Настала очередь цветов. Что делать, если на гордость вашего сада — кустистые розы, напала тля? Обычно борьба с тлей на розах — бесконечный процесс, длящийся почти до холодов. Химикаты действует мгновенно, но их приходится применять часто.
Замульчируйте розарий щебнем и тля исчезнет насовсем через несколько дней без обработок. Конечно, этот способ далеко не самый простой и точно не самый дешевый, но эффект поразит. Бонус мульчирования — более редкий полив, отсутствие сорняков и ухоженная клумба.
Несмотря на то, что дачный сезон в этом году выдался далеко не идеальным, мы надеемся, что наши советы помогут вам приятнее провести время и сохранить в красоте любимый сад.
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