Дачные советы, которые облегчат вам жизнь

Дачный сезон в этом году начался как никогда рано и сейчас в самом разгаре. В разгаре и дачные хлопоты: погода нестабильная, дожди идут чаще обычного, а значит — больше проблем в саду, с урожаем и вредителями.



Мы собрали советы от авторов дачных каналов в Яндекс. Дзене, которые облегчат работу на даче, сохраняя драгоценное время для отдыха.







Совет №1. Как защитить растения в холодную погоду?

Совет №2. Как защитить газон от вытаптывания?

Совет №3. Какие растения посадить, чтобы спасти огород от сорняков?

1) Фиалка душистая

2) Очиток едкий

3) Хоста

4) Барвинок

5) Дицентра

Совет №4. Как прогнать вредителей, не используя пестициды?

Отвар из помидорной ботвы

Настой полыни

Настой из лука и чеснока

Совет №5. Как избавиться от тли на розах?

Отвечает Виталий Декабрев — телеведущий и популярный автор в в Яндекс.Дзене. Виталий рассказывает про выращивание овощей и фруктов, приготовление простых и полезных блюд из них, а также о том, как уютно обустроить дачу с помощью ландшафтного дизайна.Растения холодную погоду не по сезону не любят: быстро заболевают. Как помочь им пережить дожди, ветер и низкую температуру? Во‑первых, сократите поливы. Влага — отличная среда для развития патогенов. Во‑вторых, укройте грядки: это компенсирует разницу дневных и ночных температур. В-третьих, делайте профилактические обработки биологическими фунгицидами раз в неделю. Важно использовать высококонцентрированные препараты: они экономичнее и эффективнее.Опрыскивая растение, старайтесь обработать препаратом и внешнюю, и внутреннюю сторону листа. Почве тоже необходимы подкормка в виде полезных бактерий бациллус субтилиса — сенной палочки, поэтому биологические фунгициды добавляем также под корни растений, разводя 15 миллилитров фунгицида на 10 литров воды.Отвечают Ольга и Анатолий, авторы канала «Посад» в Яндекс.Дзене. Они рассказывают про обустройство комфортной дачной жизни и делятся лайфхаками по выращиванию овощей, фруктов и цветов.Газон — вещь капризная: то зерна не прорастут, то проплешины появятся. Решение — газонная решётка, которая не дает вытаптывать траву. Продается решетка упаковками из нескольких пластин. Одна пластина закрывает площадь чуть больше, чем 0,2 квадратных метра. Решетки крепятся друг к другу и не разъезжаются. Чтобы уложить их, нужно вынуть грунт на высоту решётки и выровнять площадку. Затем скрепляем между собой решетки и укладываем.Чтобы участок получился аккуратным, земля должна быть вровень с краями решётки: так ее не видно и она не мешает косить газон.После того, как мы уложили решетки, приступаем к самому главному — посадке газона: засыпаем решетки землей и сеем семена. Сначала можно насыпать просеянного компоста с комплексным трудновымываемым удобрением, если у вас песчаный грунт, и хорошо полить, чтобы земля осела. Вторую часть земли смешиваем с оставшимися семенами газонной травы и засыпаем смесью ячейки. Траве обязательно нужно дать вырасти и окрепнуть. После того, как трава пустит корни, её можно косить хоть триммером, хоть газонокосилкой.Отвечает Алла, автор канала «Дневник садовода» в Яндекс. Дзене, настоящего сборника лайфхаков о дачной жизни. На ее канале можно найти ответы на такие вопросы: чем удобрять овощи, как прогнать муравьев или чем огороду помогут картофельные очистки.Сорняки — одна из самых мучительных вещей для садоводов. В специализированных магазинах продается множество препаратов, которые борются с растениями-вредителями. Но бороться химикатами не обязательно. Рассказываю о культурных растениях, которые победят сорняки.Чтобы оценить эффективность данного способа, высадите фиалки небольшими участками. Благодаря быстрому и густому росту цветка сорняки исчезнут с участка.Это растение отлично подходит для клумб: посадите очиток и скоро он покроет клумбу густым ковром. Сорняки не пройдут. На второй год роста очиток цветет мелкими желтыми соцветиями.Особенность хосты в том, что она может расти и в тени, и на солнце. Плотно высадите хосту под кустами, и ни один сорняк не появится.Барвинок растет густым зеленым ковром. Сквозь него не проникают солнечные лучи, а значит, не растут вредители. Кроме того, цветет барвинок приятным сине-сиреневым цветом до глубокой осени.Разрастается по площади огорода или клумбы довольно быстро и не позволяет сорнякам расти. Цветет приятным розовым цветом.Отвечает Виктория Радзевская, автор канала «Дачные секреты от Виктории Радзевской«в Дзене . На канале вы узнаете, как правильно выращивать овощи и ягоды: как ухаживать за клубникой, подвязывать овощи и бороться с распространенными проблемами в саду.Вредители снижают урожайность яблонь, груш, слив и других плодовых деревьев в саду. Чтобы спасти урожай, нужно принять меры при первых признаках насекомых, но не каждый садовод готов использовать химикаты. Прогнать вредителей можно натуральными средствами, собрать которые можно в своем же саду.Ботва содержит яд, который очень хорошо помогает от вредителей, поселившихся на плодовых деревьях. Настоем из помидорной ботвы можно избавиться от тли, гусениц, листовертки, зимней пяденица, шелкопряд и других вредителей плодовых деревьев в саду. В емкость с водой объемом 10 литров кладем 5 килограммов помидорной ботвы и кипятим два часа. Готовый настой разводим в 10 литрах воды и добавляем 30 граммов хозяйственного мыла, чтобы раствор лучше прилипал к листьям и стеблям. Настоем опрыскиваем яблони и другие деревья в саду.Полынь можно использовать сухую или свежесорванную. Сухой полыни для настоя потребуется 800 граммов на 10 литров воды. Свежими листьями и стеблями заполняем половину ведра объемом 10 литров и настаиваем в теплом месте около суток. После этого настой ставим на огонь и кипятим около часа, чтобы зелень отдала вещества. Отвар процеживаем и разбавляем в 20 литрах воды. Готовым отваром полыни опрыскиваем деревья.Прямо в шелухе лук и чеснок пропускаем через мясорубку. Добавляем несколько цветов ромашки. Готовую массу разводим в ведре воды объемом 10 литров. Даем настояться два дня. После добавляем 30 граммов хозяйственного мыла и готовым раствором опрыскиваем деревья от вредителей.Отвечает «Волшебная грядка» — канал дипломированного садовода в Яндекс.Дзене. Автор рассказывает, как обустроить дачу для души: вырастить любимые цветы, вкусные овощи и фрукты, создать уют на участке.Газон выровняли, урожай яблок спасли. Настала очередь цветов. Что делать, если на гордость вашего сада — кустистые розы, напала тля? Обычно борьба с тлей на розах — бесконечный процесс, длящийся почти до холодов. Химикаты действует мгновенно, но их приходится применять часто.Замульчируйте розарий щебнем и тля исчезнет насовсем через несколько дней без обработок. Конечно, этот способ далеко не самый простой и точно не самый дешевый, но эффект поразит. Бонус мульчирования — более редкий полив, отсутствие сорняков и ухоженная клумба.Несмотря на то, что дачный сезон в этом году выдался далеко не идеальным, мы надеемся, что наши советы помогут вам приятнее провести время и сохранить в красоте любимый сад.