Почему мужчины-мусульмане сбривают усы, но не сбривают бороду

Многие наверняка обращали внимание на следующий любопытный факт: мужчины мусульманского вероисповедания носят в большинстве своем бороды, но при этом чаще всего сбривают долой усы. Ответ на этот вопрос достаточно прост, но в то же время и очень сложен. Так что придется зайти из далека и замахнуться широко. Начнем с отношения к бороде в обществе людей в целом.
Бороды на востоке носили всегда. |Фото: friends.bigasia.ru.
Шли века, менялись столетия, приходила и уходила мода. Какие-нибудь древние греки не только носили бороды, но и не сильно заморачивались о «растительности» на всем остальном теле, а вот древние римляне, в первую очередь мужчины (что иронично), считали волосы на теле признаком варварства и потому брились полностью. И когда говорят полностью – это значит ПОЛНОСТЬЮ. Борода и усы растут так или иначе у значительной части людей, а потому отношение к ним складывалось в разных местах по-разному.
Для некоторых будет открытием, но арабские бани - это римские бани. |Фото: saunapiter.ru.
Ислам - вообще культура исключительно удивительная, вышедшая с Востока. Он впитал в себя не только местные порядки, но также насытился большим объемом античных знаний, взглядов, мыслей и порядков. Многим это покажется странным, но та же Римская Империя оказала достаточно большое влияние на формирование мусульманской культуры. Чего уж там, во многом именно благодаря исламу до наших дней смогли сохраниться многие редкие и представляющие огромную ценность документы.
Восток всегда был сложным регионом в истории. |Фото: history-doc.ru.
С самого начала ислам был действительно «античным» учением: невероятно толерантный к сторонним идеям на заре своего становления (что собственно и помогло во многом создать первый халифат и закрепиться на такой большой территории), с тягой к новациям и знаниям, а также очень чистоплотный. Знаменитые арабские бани – это ведь римские бани, которые жители востока переняли у трещавшей по швам Восточной Римской Империи. Оттого становится в двойне странным, что при таком влиянии Запада в исламе все-таки носят бороды.
Вопрос бороды, как и многое другое, регулируется учением. |Фото: vk.com.
На самом деле ничего удивительного в этом нет. Для народов ближнего Востока ношение бороды всегда было делом обычным, еще со времен первых цивилизаций в регионе. А потому борода у мужчины закрепилась в культурном пласте региона задолго до формирования ислама. Бороду носили ассирийцы, бороду носили персы, а потом бороду носили и арабы. Само собой, местная многовековая «мода» активно переплеталась с религиозным вопросом.
Чаще всего эти вопросы - это рекомендации. |Фото: pinterest.at.
К тому моменту, когда ислам начал свое триумфальное шествие, борода у местных народов уже воспринималась как нечто само собой разумеющееся. Носили ее и зороастрийцы, и иудеи, и христиане, проживавшие на тот момент в регионе. Немудрено, что при таком широком распространении, в исламе борода стала восприниматься, как символ мужественности. В конце концов она отлично отличает мужчину от женщины! Интересно, что во времена первого халифата, построенного Мухаммедом, была мода на окрашивание бороды хной. Делалось это для того, чтобы можно было отличить верных от неверных проживавших.
Интересный факт: ислам смог легко захватить Малую Азию во многом благодаря своей толерантности к остальным религиям. Мусульмане делили всех на верных и неверных, но при этом последних в большинстве своем признавали «людьми писания». В число последних гарантированно входили христиане, иудеи и даже зороастрийцы. На тот момент Азия и север Африки уже порядком устали от бесконечных и весьма кровавых разборок между разваливающейся Империей Сасанидов и Византии, с регулярными религиозными репрессиями. В отличие от христианской Византии и зороастрийской Империи Сасанидов, арабы не стали агрессивно навязывать свою религию местным народам. Кроме того, даже при условии уплаты «налога на неверных», сборы с населения в молодом халифате оказались меньше, чем в обливающихся кровью старых империях.http://navote.ru/?p=21681
Вопрос на самом деле не сложный. |Фото: time.com.
Итак, с самого начала образования ислама борода была символом мужчины. Пророк Мухаммед завещал носить бороды и подбривать усы. Но Мухаммед умер, халифат стал дробиться, и дальше началась длинная и печальная дорога к тому состоянию, в котором мусульманский мир пребывает в сегодня. В разных регионах и у разных народов слова пророка стали трактовать по-разному. В одних странах борону носить строго обязательно, в других – рекомендуется, в-третьих – ее можно сбривать хоть под бритву и это не воспрещается. Чаще всего отсутствие бороды у мужчины-мусульманина порицается, но не воспрещается.
Носить усы не очень-то удобно. |Фото: hram-predtecha.ru.
Все то же самое касается и усов. Совершенно очевидно, что Мухаммед не запрещал носить усы, но и не наставлял делать это в обязательном порядке. Чаще всего усы в исламе именно что подбривают. Несмотря на религиозный подтекст, скорее всего отношение к усам во все века имело строго утилитарный характер –с «неухоженной» растительностью под носом очень неудобно принимать пищу и пить, а в особенно запущенных случаях – даже говорить. А так как мусульманская культура всегда была исключительно чистоплотной, то удивляться здесь опять-таки нечему. Все должно быть красиво, чисто и удобно.
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