Почему мужчины-мусульмане сбривают усы, но не сбривают бороду

Бороды на востоке носили всегда. |Фото: friends.bigasia.ru.

Для некоторых будет открытием, но арабские бани - это римские бани. |Фото: saunapiter.ru.

Восток всегда был сложным регионом в истории. |Фото: history-doc.ru.

Вопрос бороды, как и многое другое, регулируется учением. |Фото: vk.com.

Чаще всего эти вопросы - это рекомендации. |Фото: pinterest.at.

Вопрос на самом деле не сложный. |Фото: time.com.

Носить усы не очень-то удобно. |Фото: hram-predtecha.ru.