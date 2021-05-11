Креатив без границ, или Странные изобретения прошлых лет

1. Плуг-оружие

Иллюстрация плуга-оружия из патентной заявки. /Фото: patentimages.storage.googleapis.com

2. Стреляющий шлем

Каска с оружием, которая одновременно может служить котелком. /Фото: ibb.co

3. Двухэтажный велосипед GoofyBike

Вполне вероятно, что практический смысл GoofyBike состоял именно в том, чтобы попасть на страницы журнала. /Фото: nelerolduneler.com

4. Курение на двоих

Двусторонняя трубка для курения – в чем смысл? /Фото: difundir.org

5. «Выхлопная» готовка

Хотя иранские разработчики говорят, что в Exhaust Burger grill пища защищена от выхлопных газов, почему-то нет никакого желания пробовать. /Фото: topgear.com