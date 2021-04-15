Как научить волнистого попугая говорить быстро и правильно

Многие новоиспечённые хозяева попугаев задаются вопросом, можно ли научить своего питомца воспроизводить человеческую речь. То, что представители этого отряда пернатых очень общительны и хорошо имитируют звуки, не секрет. Вот только какой вид птиц наиболее талантлив в звукоподражании? И как научить попугая говорить правильно и быстро? Каждому ли удастся достигнуть результата? Итак, учим попугая говорить!

Самые способные ученики

Считается, что все попугаи обучаемы, но есть породы, у которых уровень восприимчивости к речи выше. Например, одна из самых умных птиц – жако. Эти крупные, внешне невзрачные попугаи обладают интеллектом трёхлетнего ребёнка. Они, независимо от пола, быстро усваивают разговорную речь, способны вести диалог.

Отлично имитируют звуки и яркие амазоны. Они не такие умные, как жако, но более дружелюбные и контактные. Амазонские попугайчики подражают звукам природы, насвистывают мелодии, произносят короткие предложения. В среднем их словарный запас состоит из 80–100 слов.

Впечатлить лексиконом может и волнистый попугай. Он оперирует сотней слов, отлично запоминает интонации человеческого голоса. Впрочем, дикция у этих попугайчиков слабовата. Речь волнистиков тихая и нечёткая, похожая на щебетание.

Важный нюанс – настоящими болтунами можно назвать лишь мальчиков этой породы. Самочки предпочитают молчать. Самые способные из девочек ограничиваются десятком слов.Попугай ара

Немногословный, но умный собеседник – так можно охарактеризовать ару. Эти крупные, яркие птицы в среднем живут 50–80 лет. Они отлично ладят с собаками, кошками и другими питомцами, обитающими в доме, понимают хозяина, выполняют простейшие команды. Ара могут воспроизводить два десятка слов, в том числе и фрагменты песен.

Ещё одни попугаи, те, которых можно научить говорить быстро, – кореллы. Очаровательные пернатые с ярким «румянцем» на щеках и задорным хохолком, хоть и немногословны, говорят чётче волнистиков. У них резкий, пронзительный голос.

В отличие от жако попугай корелла не понимает значения слов, поэтому часто употребляет их не к месту.

Попугай корелла

На скорость обучения птицы влияет не только порода и пол, но и психологическое состояние, возраст. Замечено, что на словесный контакт легче идут питомцы, содержащиеся в нормальных условиях, не травмированные частой сменой хозяев и места жительства. Значение имеет и наследственность.

Какого попугая легче научить говорить – птенца или зрелого? Лучший возраст для обучения речи – 1-4 месяца. Попугаи постарше хуже запоминают слова, поэтому настойчивости и терпения с вашей стороны потребуется больше.

Инструкция по обучению попугаев

Первым делом нужно психологически расположить птицу. Клетку с попугаем следует разместить в тихой, изолированной комнате, вдали от дверного проёма, тёмных углов и прямых солнечных лучей. В день покупки не стоит нервировать птицу своим присутствием. Пусть она осмотрится и успокоится. В течение последующих дней нужно часто подходить к клетке, чтобы просто постоять молча. Приступать к обучению следует, когда птица к вам привыкла: с интересом реагирует на ваше присутствие, ест с руки.

Как научить говорить волнистого попугая?

Ещё на этапе приручения с птицей нужно общаться. Разговаривать необходимо ласково, без оскорблений. Понять, что попугай заинтересован, можно по частому морганию, шевелению клювом.

Когда птица станет ручной, можно научить её говорить собственное имя. Слова нужно произносить чётко, многократно повторять.

Занятия необходимо проводить ежедневно, в одно и то же время. Хорошо, если первые уроки будут непродолжительными – по 10–15 минут утром (перед завтраком) и вечером (перед сном).

После того, как попугай произнесёт своё имя, можно переходить к новому слову. По мере расширения словарного запаса уроки становятся продолжительнее (30–40 минут), но проводятся реже (1–2 раза в неделю).

Материал нужно постепенно усложнять – от слов переходить к фразам. Чтобы птица не забыла выученное, его следует периодически повторять.

Попугаи хорошо имитируют любые звуки, поэтому с ними можно учить не только слова, но и мотивы песен. Для этого нужно регулярно насвистывать одну и ту же мелодию, ставить запись. Такой способ хорошо себя зарекомендовал. Запись должна быть качественной и не слишком долгой.

Волнистые попугайчикиПриступайте к обучению, когда птица к вам привыкнет и будет доверять

Как быстро научить попугая говорить? Главное в занятиях – регулярность. Если вы будете последовательны, настойчивы и терпеливы, волнистый попугайчик заговорит через пару месяцев. В некоторых случаях на обучение самца уходит полгода. А вот самки могут и вовсе не заговорить.

Как повысить продуктивность обучения

Правило номер «1» – нужно создать благоприятные условия для обучения. Попугаи любопытны, а потому легко отвлекаются на посторонние шумы. В комнате, где идёт урок, должно быть тихо. На время занятий из клетки убирают зеркальца и другие игрушки, чтобы питомец не отвлекался. После урока их обязательно возвращают назад. Учат одного попугайчика, а остальных (если они есть) временно отселяют, чтобы не отвлекали ученика. Говорящий также должен быть один – человек, которому птица безоговорочно доверяет. Подмечено, что попугаи лучше реагируют на женские и детские голоса, но учителем вполне может быть и мужчина, если он постарается говорить нежно и звонко.

Первые слова должны быть простыми: состоять из двух открытых слогов. Легче всего попугаям даются звуки [а], [к], [о], [п], [р], [т]. Чтобы питомцу было проще запомнить, произносимое слово нужно дополнять действием. Например, входя в комнату, можно говорить «привет». На любой успех нужно реагировать: хвалить попугайчика, вознаграждать лакомством. А вот злиться, кричать, если у птицы что-то не получается, нельзя. Она может замкнуться, стать агрессивной.

Итак, каждый попугай обучаем, но его восприимчивость к речи зависит от породы, пола, возраста и самочувствия. Наиболее коммуникабельными считаются жако, амазоны, какаду, ара, кореллы, волнистики. Важно не только то, каких попугаев можно научить говорить, но и как это делать. Занятия должны быть регулярными и непродолжительными, а задания нужно постепенно усложнять.