Благодаря незаурядному таланту и непосильному труду японец Рюсуке Фукaхори (Riusuke Fukahori) создал потрясающую серию объёмных изображений, на которых запечатлены гиперреалистические рыбки, глядя на которых, трудно поверить в то, что все они нарисованы.
Золотые рыбки
Варись рыбка…
Как по мановению волшебной палочки, рождаются потрясающие трёхмерные рисунки
Каждая картина созданная Рюсуке – невероятно кропотливый труд, результат которого оправдывает любое ожидание. Не жалея сил и времени, автор сосредоточенно и аккуратно орудуя кистью, наносит ровные чёткие мазки акриловыми красками на застывшие слои прозрачной смолы, из которых в последствии и получаются объёмные изображения рыбок, глядя на которых, кажется, что ещё пара секунд и они, заработав плавниками, начнут кружить по кругу
К тому же, это не единственные шедевры Фукахори, в которых оживают морские обитатели, помещённые не только в аквариумы, но и в традиционную японскую посуду. Сам же художник никак не комментирует своё творчество, оставляя простор для фантазии и воображения зрителя.
Трудно поверить в то, что это трёхмерный рисунок, а не настоящая рыбка.
Рыбку не желаете?
Две золотые рыбки
Как живая!
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Потрясающие трёхмерные рисунки японского художника Рюсуке Фукахори
Благодаря незаурядному таланту и непосильному труду японец Рюсуке Фукaхори (Riusuke Fukahori) создал потрясающую серию объёмных изображений, на которых запечатлены гиперреалистические рыбки, глядя на которых, трудно поверить в то, что все они нарисованы.
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