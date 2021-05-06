Потрясающие трёхмерные рисунки японского художника Рюсуке Фукахори

Благодаря незаурядному таланту и непосильному труду японец Рюсуке Фукaхори (Riusuke Fukahori) создал потрясающую серию объёмных изображений, на которых запечатлены гиперреалистические рыбки, глядя на которых, трудно поверить в то, что все они нарисованы.











Золотые рыбки











Варись рыбка…







Как по мановению волшебной палочки, рождаются потрясающие трёхмерные рисунки







Каждая картина созданная Рюсуке – невероятно кропотливый труд, результат которого оправдывает любое ожидание. Не жалея сил и времени, автор сосредоточенно и аккуратно орудуя кистью, наносит ровные чёткие мазки акриловыми красками на застывшие слои прозрачной смолы, из которых в последствии и получаются объёмные изображения рыбок, глядя на которых, кажется, что ещё пара секунд и они, заработав плавниками, начнут кружить по кругу







К тому же, это не единственные шедевры Фукахори, в которых оживают морские обитатели, помещённые не только в аквариумы, но и в традиционную японскую посуду. Сам же художник никак не комментирует своё творчество, оставляя простор для фантазии и воображения зрителя.







Трудно поверить в то, что это трёхмерный рисунок, а не настоящая рыбка.











Рыбку не желаете?







Две золотые рыбки







Как живая!















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