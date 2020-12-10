6 девайсов-новинок для веселого и познавательного времяпровождения

1. Canon IVY REC

Камера-карабин не потеряется и запишет все интересные кадры. /Фото: i1.adis.ws

2. Banana Phone

Забавный коммуникатор легко спутать с настоящим бананом. /Фото: i1.read01.com

3. FunKey S

Время, пока автомат готовит кофе, можно провести за ретро-игрой

4. HapsBox

HapsBox будет интересен и любителям, и профессиональным музыкантам. /Фото: cdn.shopify.com

5. Gazer Projector

Gazer легко выведет изображение хоть на стены, хоть на потолок. /Фото: youtube.com/watch?v=u3qXD_Bs5S4

6. Mutrics GB-30

Очки Mutrics GB-30 удачно сочетают стильный дизайн, компактность и функциональность. /Фото: cdn.shopify.com