6 девайсов-новинок для веселого и познавательного времяпровождения

Прогресс не стоит на месте, и энтузиасты не дремлют, продуцируя идеи и заявляя о них на краунфандинговых площадках. Изобретатели со всего мира бьются в борьбе за финансирование, придумывая различные девайсы: от откровенно сумасшедших, до по-настоящему интересных и перспективных. В обзоре Novate.ru шесть занятных новинок, предназначенных для увлекательного времяпровождения, которые уже доступны для заказа.
1. Canon IVY REC
Камера-карабин не потеряется и запишет все интересные кадры. /Фото: i1.adis.ws
Сегодня классные динамичные селфи прямо во время движения – уже не проблема для любителей активного отдыха. Собираясь в путешествие, достаточно обзавестись экшн-камерой, например, такой как Canon IVY REC. Модель весит всего 90 гр., а компактные размеры и необычный форм-фактор в виде карабина позволяют прицепить ее на к рюкзаку, одежде и любому другому месту.
Устройство неплохо защищено: сохраняет работоспособность при падении с двухметровой высоты, и выдерживает работу под водой (только пресной) в течение получаса. Камера снабжена сенсором на 13 Мп и умеет снимать фото, делать видео в формате Full HD, передавать отснятый материал по Wi-Fi и Bluetooth. Canon IVY REC – отличный способ упростить себе жизнь и получить яркие кадры на память о походе или веселой вечеринке.
2. Banana Phone
Забавный коммуникатор легко спутать с настоящим бананом. /Фото: i1.read01.com
Устройство Banana Phone выглядит довольно странно, но может понравиться людям, которым ценят оригинальность и не прочь удивить окружающих. Аксессуар явно привлечет внимание и просто любителей бананов – размером, формой и цветом он полностью имитирует этот экзотический фрукт. Аппарат оснащен динамиком, микрофоном, тремя кнопками для управления и micro USB разъемом для зарядки. Работает он как коммуникатор, подключаясь к смартфону через Bluetooth. То есть, принимая звонок, к уху подносят не телефон, а это забавное устройство, которое на расстоянии очень легко спутать с настоящим бананом. С него также можно звонить при помощи голосового помощника (Siri или Google Assistant), а еще использовать в качестве колонки при прослушивании музыки.
Интересный факт от Novate.ru: Banana Phone не генерирует никаких электромагнитных излучений и изготавливается из экологически чистого пластика, который может быть полностью переработан. Кроме того, производители аксессуара 2% полученной прибыли перечисляют на программу сохранения популяции редких горных горилл в Конго и Руанде. Так что покупка Banana Phone – прекрасная возможность внести свой вклад в спасение вида приматов, находящихся под угрозой исчезновения.
3. FunKey S
Время, пока автомат готовит кофе, можно провести за ретро-игрой
Чувство ностальгии подпитывает интерес ко всему винтажному, в том числе и к ретро-играм. Игровая консоль FunKey S позволяет с головой окунуться в прошлое. Устройство имеет форм-фактор в виде телефона-раскладушки и поддерживает целый ряд платформ, что позволяет играть в тысячи ретро-игр, причем список продолжает расти. При закрытии крышки приставка автоматически сохраняет текущий прогресс в игре, а при открытии запускает с момента остановки.
Размеры устройства поражают миниатюрностью (42,5×44,5×13,8 мм): производитель позиционирует его как самую маленькую в мире портативную консоль. При таких мини-габаритах места джойстику не нашлось, но имеются все необходимые кнопки. И можно не беспокоиться о том, чтобы не забыть консоль, выходя из дома – крошечные размеры превращают ее в идеальный брелок для ключей. Это делает FunKey S прекрасным компаньоном в повседневной жизни. Если скучно стоять на остановке, выдалось несколько свободных минут в течение дня – мини-консоль поможет весело провести время.
4. HapsBox
HapsBox будет интересен и любителям, и профессиональным музыкантам. /Фото: cdn.shopify.com
Для ценителей музыки, которые не прочь попробовать себя в творчестве, разработчики из Гонконга совсем недавно представили интересное устройство HapsBox. Внешне оно чем-то напоминает НЛО и представляет собой портативный инструмент, позволяющий создавать музыку. Ключевое отличие от аналогичных MIDI-контроллеров в том, что HapsBox ориентирован в первую очередь, на любителей и не требует сложного обучения. При этом оно имеет мощную акустическую систему и обеспечивает потрясающее звучание. Устройство снабжено богатой библиотекой звуков, которая включает более 200 профессиональных инструментов и свыше 100 стилей аккомпанемента.
Развлечься и создать музыку с HapsBox может любой человек, даже начинающий любитель музыки. Однако устройство будет интересно и профессионалам: его можно использовать для аранжировки мелодий, подключив к различным MIDI-контроллерам при помощи Bluetooth.
5. Gazer Projector
Gazer легко выведет изображение хоть на стены, хоть на потолок. /Фото: youtube.com/watch?v=u3qXD_Bs5S4
Проекторы передают изображение на большой экран, создавая впечатление нахождения в кинотеатре. Они выпускаются в широком ассортименте, как портативные, так и стационарные. Однако даже на фоне разнообразия моделей Gazer Projector интригует своими возможностями. Это портативное устройство обладает малым весом, стильным дизайном и способно проецировать изображение на 360°. С этим проектором не нужно выбирать место размещения, сверлить крепления на потолке или стене для установки. Он легко переносится с места на место и превращает в широкий экран любую плоскую поверхность, самостоятельно выполняя фокусировку и коррекцию угла.
Параметры картинки тоже впечатляют. Устройство проецирует изображение в формате Full HD, причем на 225% четче, чем обычные проекторы с разрешением 720 p. Кроме того, разработчики заявляют, что Gazer поддерживает видеоформаты до 2K/4K Ultra HD и это обеспечит самое резкое изображение, которое можно увидеть на любом портативном проекторе.
6. Mutrics GB-30
Очки Mutrics GB-30 удачно сочетают стильный дизайн, компактность и функциональность. /Фото: cdn.shopify.com
Последняя новинка в нашем обзоре: умные очки, специально разработанные для геймеров, но они также подойдут и для обычных любителей гаджетов. Идея не нова, но реализация очень интересная. Используется технология открытого звука: динамики и микрофоны встроены в дужки. Это удобно – пользователь хорошо слышит все, что происходит вокруг, и не испытывает дискомфорта, обычного при внутриканальном использовании. Виртуальное звучание 5.1 придает игре максимальную реалистичность, а система шумоподавления помогает хорошо слышать собеседника при разговоре по телефону.
Линзы Mutrics GB-30 защищают от синего цвета, излучаемого дисплеями, а в комплекте идет пара солнцезащитных стекол. С другими устройствами очки коммуницируют посредством Bluetooth 5.0, а заряда аккумулятора хватает на 2-3 часа работы. Этого времени вполне достаточно для просмотра фильма, а увеличение емкости потребовало бы более массивного корпуса. Разработчикам удалось успешно сбалансировать производительность и компактные размеры: начинка облечена в достаточно тонкую оправу со стильным винтажным дизайном, отсылающим к эпохе ретро-видеоигр.
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