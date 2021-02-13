Свадьба на Руси. Зачем к постели молодых бегал шафер и для чего производилась опись приданого?

Свадебные обычаи даже в дореволюционной России нельзя назвать дикими и неприемлемыми для современных людей. Все же до традиций, оправдывающих кражу невесты, насильственный брак, право первой ночи очень далеко, но есть нюансы, которые кажутся весьма забавными. В пору, когда невинность невесты считалась едва ли не главным условием счастливого брака, личные границы молодоженов нарушались сплошь и рядом, зачастую без видимых на то причин, просто из любопытства.
В дореволюционной России имел силу только церковный брак, о котором имелась пометка в метрической книге прихода, все остальное считалось сожительством, не имело юридической силы и считалось греховным. В брак можно было вступать с 16 лет девушкам и с 18 лет юношам, был определен предельный возраст для брака – 80 лет. Обязательным условием было согласие на брак не только самих будущих супругов, но и их родителей. Если обнаруживалось, что родители принуждали детей к заключению брака, то могли получить до полутора лет тюрьмы, брак же признавался фиктивным. Однако фактических обращений с жалобой на насильственное супружество были единицы. Ведь все это происходило за закрытыми дверями, а способы давления избирались весьма изощренные, поэтому нельзя говорить о том, что браки в царской России заключались исключительно по любви и взаимному согласию брачующихся.
Как знакомились жених и невеста
Замуж не по любви - для девушек всех времен это трагедия.
Не отметая того факта, что девушкам на выданье и женихам ничто не мешало познакомиться в обычной жизни и понравиться друг-другу, как это было всегда, стоит заметить, что существовало еще множество способов обзавестись парой. К браку тогда подходили более рационально, никакого поиска половинки и любви на всю жизнь. Если парень с девушкой относятся к одному сословию, родители одобряют брак, а молодые друг другу мало-мальски приглянулись – значит, свадьбе быть!
Все, что связано со свадьбой, пусть даже чужой, всегда было поводом для праздника.
Свахи в ту пору были людьми востребованной профессии, ведь только у них была база данных всех невест и женихов в округе определенного уровня финансового достатка. Но к началу XX века свах с их рынка стала вытеснять «Брачная газета». В ней публиковались объявления потенциальных женихов и невест, так найти себе пару было гораздо дешевле, чем через сваху, к тому же появлялся шанс у бесперспективных (с точки зрения свахи) кандидатов. Но в то же время был и велик риск нарваться на бесприданницу, разорившихся дворян и других личностей, не востребованных на брачном рынке.http://funhere.ru/?p=16385
Невестку выбирали тщательно, обращая внимание на все детали и обстоятельства.
Среди дворян были в почете «Ярмарки невест» - светские сезоны, которые завершались свадьбами, подразумевали одно – смотрины. Здесь также активно работали свахи, которые не пропускали массовые гуляния и могли разузнать про понравившегося кандидата всю информацию. В Петербурге в Летнем саду в Духов день женихи выстраивались вдоль двух сторон аллеи, а невесты вместе с семьями якобы гуляли мимо, свахи тут же рассказывали про девушек и их семьях потенциальным женихам. Молодежь из рабочей и крестьянской среды знакомилась самостоятельно во время гулянок или в церкви. Основополагающую роль при сватовстве играло приданое девушки, учитывая, что всем сословиям без исключения вторую половинку активнее всех искали родители, в этом нет ничего удивительного.
Приданое – это не про любовь
Приемка приданого по описи.
Несмотря на то, что приданое существует и сейчас, в ту пору отношение к нему было весьма скрупулёзным и прагматичным. Невеста могла быть хороша, но вот если подкачало приданое, то ждать ей жениха пришлось бы долго. Муж или его семья должны были полностью содержать будущую жену, даже если в последующем они бы разошлись. Некоторые семьи, отдающие невест, требовали в качестве подтверждения состоятельности жениха некую сумму, у мусульман это называют калымом. Но это не было распространено повсеместно, достаточно было и того, что жена поступала на полное обеспечение мужа. Поэтому, к стороне супруга вопросов было меньше, а вот с приданым, с которым невеста входила в дом будущего мужа, разбирались более детально.
Покупка приданого.
Юные девушки часто коротали вечера за шитьем собственного приданого.
Приданое полностью зависело от финансовых возможностей семьи невесты, если семья была богатой, то с собой девушка могла привнести в семью мужа и семейные наделы, и скот, и драгоценности, и столовое серебро, и векселя, и наряды, и белье, и целые деревни. Если семья была богатой, то отец мог отписать дочери приданое уже при рождении. Если же семья не имела возможности выделить богатое приданое, то чаще всего в него входили «женские» инструменты для работы, например, прялка. Считалось нормой, чтобы к приданому полагалась опись (хорошо, что не акт приема-передачи). Впрочем, договорные отношения никого не смущали, ведь брачная сделка осуществлялась на основании описи приданого и перехода права собственности. Приданое навсегда оставалось имуществом женщины и ее супруг, и его родители не могли распоряжаться им без ее согласия. Если приданое приносило доход, то он делился равномерно между супругами, причем доходы жены или ее приданое, в случае банкротства мужа, не могли быть списаны в счет долгов.
Пора и за свадебку!
Свадьба в деревне была большим событием.
После того как были улажены все финансовые вопросы, приступали непосредственно к свадьбе. С этого времени жених уже мог навещать дом невесты по поводу и без, правда, приходить с пустыми руками были не принято, обычно он приносил цветы, сладости.
Дворянская свадьба.
Приглашения гостям рассылались от имени родителей за 7-10 дней до торжества. Жених готовил специальную шкатулку со свечами, кольцами и гребнем. Кроме того, жених приезжал в церковь раньше и оттуда оповещал невесту о том, что прибыл букетом белых цветов – их передавал через дружка. Пока подарки не прибыли, невеста собираться не начинала, это означало, что жених передумал жениться. В русской культуре много картин со схожим сюжетом, когда невеста у окна дожидается не жениха, а шафера.
Если же речь идет о крестьянах, то они должны были получить разрешение не только родителей, но и помещика, и священника. Кстати, именно на последнего возлагалась ответственность по сбору данных на жениха: не состоит ли он в браке, не обещал ли жениться на ком-либо другом, не является ли он родственником невесте.
Первая брачная ночь
Уединение было весьма условным.
Несмотря на то, что некоторые феодалы оставляли за собой право первой брачной ночи, церковь это не приветствовала и нельзя сказать, что это было нормой. Церковь возвышала брак, заключенный по ее канонам и наделяла его таинством, а брачное ложе священством. Дата проведения свадьбы тщательно выбиралась, поскольку церковь запрещала брачные отношения в определенные дни, например во время поста или религиозных праздников, поэтому любая дата не подходила.
Невесте предстояло выслушать массу наставлений.
Из числа свах выбирались женщины-постельщицы, которые должны были приготовить ложе для новобрачных. Постель была из приданого невесты, а территория – жениха. Территория – это потому что в доме воссоединение молодых не происходило, ну неужели прерывать празднование ради первой брачной ночи и покидать хозяйский дом? Поэтому молодым стелили абы где. Чаще это было прохладное место – амбар, чулан, баня, подклет избы. Именно поэтому первую брачную ночь часто называли «подклетом», исходя из места и обстоятельств, в которых зарождались супружеские отношения. Да, свахи всячески пытались обуютить выбранное место, но чаще всего это было совсем не предназначенное для этого место.
Постель новобрачных считалась местом не только таинства, но и силы, именно поэтому сюда подкладывали вещи, которые должны были привлечь удачу и богатство в новую семью. В качестве оберега клали муку, много матрасов и перин и даже ржаные снопы. Под кровать (хотя это чаще был настил) ставили сковородку, кочергу, – от сглаза и нечистой силы, поленья по поверью символизировали плодовитость, поэтому их точно не жалели.http://funhere.ru/?p=16385
Всеобщее внимание и шутки были настоящим испытанием для скромных девушек.
Молодых провожали на брачное ложе прямо с праздника, когда гости еще не разошлись. Шафер должен был выкупить постель у свах, молодожен сопровождала целая толпа подвыпивших родственников и друзей. Все это сопровождалось не только песнями и прибаутками, но и советами и сальными шутками. На дверь, за которой были молодые, вешали замок и приставляли охранника, он должен был не просто оберегать от нечисти, но еще и отгонять тех, кто решил подсмотреть, да, такие тоже находились. Да чаще всего и сам охранник носил вести за праздничный стол – то, что ему удалось подслушать или подсмотреть самому. Что уж при этом чувствовали молодые, особенно невестка, непорочность и чистота которой были главным условием брака, остается только догадываться.
Оставшись наедине, молодые могли перекусить оставленной им едой, затем невеста должна была снять обувь жениха и спросить разрешения лечь рядом с ним. О том, состоялось ли главное действо всего «спектакля» под дверь прибегал узнавать шафер, получив положительный ответ, громогласно нес ее за стол к толпе разгоряченных родственников. Молодых могли вывести за стол, а могли сами войти к ним в клеть и праздновать там же.
Прощание с девичеством навевало грусть на всех женщин...
Однако молодую жену ждала еще одна проверка, гостям нужно было продемонстрировать простыню или рубашку с пятнами крови в доказательство чистоты и непорочности невесты. Если же доказательств не было, то свахе и родителям невесты было несдобровать. На шею им могли повесить хомут, а отцу поднести рюмку без дна. Девушку же возвращали в отчий дом, а ее будущее было обречено. Если же все прошло гладко, и гости остались довольны результатом, то девицу наряжали в одежду замужней женщины, включая специальный головной убор. С тех пор она называлась «молодка» и имела все права молодой жены. Простыню, на которой только что прошло «таинство», могли таскать по всей деревне, бить горшки (чем больше черепков, тем плодовитее новая семья), развешивать белоснежные рушники с красной вышивкой. Вообще сочетание красного с белым считается траурными цветами, так девушка прощалась со своим девичеством.
Жизнь девушки диаметрально менялась после свадьбы.
Молодые иногда входили в сговор и заготавливали кровь для простыни, например, зарезав накануне петуха. Это, кстати, считалось верным признаком нечестности девушки, и рождало сплетни – если накануне в семье девушки вдруг решили резать кур. Однако если это устраивало обе стороны, то в качестве дани традициям имело место быть.
Несмотря на то, что современные традиции гораздо мягче к молодым, обряды царской России также нельзя назвать дикими и ужасающими. Брак считался священным союзом и к нему относились соответствующе, трепетно оберегая отношения между супругами, периодически наставляя обоих супругов на путь истинный. С бытом царской России связано множество домыслов, на самом ли деле русские женщины «в поле рожали» и другие мифы, в которые многие верят до сих пор.
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