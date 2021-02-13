Свадьба на Руси. Зачем к постели молодых бегал шафер и для чего производилась опись приданого?

Как знакомились жених и невеста

Замуж не по любви - для девушек всех времен это трагедия.

Все, что связано со свадьбой, пусть даже чужой, всегда было поводом для праздника.

Невестку выбирали тщательно, обращая внимание на все детали и обстоятельства.

Приданое – это не про любовь

Приемка приданого по описи.

Покупка приданого.

Юные девушки часто коротали вечера за шитьем собственного приданого.

Пора и за свадебку!

Свадьба в деревне была большим событием.

Дворянская свадьба.

Первая брачная ночь

Уединение было весьма условным.

Невесте предстояло выслушать массу наставлений.

Всеобщее внимание и шутки были настоящим испытанием для скромных девушек.

Прощание с девичеством навевало грусть на всех женщин...

Жизнь девушки диаметрально менялась после свадьбы.