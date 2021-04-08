Кто скрывается под именем «Сатоши Накамото», придумавшего биткойн

В чем суть биткойнов и почему их появление было предсказуемо

Биткойны обозначаются аббревиатурой BTC

Биткойны в своем физическом воплощении были впервые выпущены в 2011 году. Каждая монета содержит указание на биткойн-адрес и скрытый ключ.

Принцип, положенный в основу криптовалюты, не новый, его иллюстрации можно отыскать и в учебниках истории - в том числе, в биографии ученых прошлого. Д. Тинторетто. «Портрет Галилео Галилея»

Создание платежной системы и инкогнито ее разработчика

Первый блок в системе биткойн называется генезис-блок. В нем Накамото оставил сообщение-послание

Ник Сабо - один из вероятных кандидатов на роль Накамото

Дориан Сатоши Накамото и Хэл Финни - те, кому приписывалась личность создателя биткойна

Насколько важна личность создателя биткойнов?

Майнинг биткойнов требует большой вычислительной мощности и значительного расхода электроэнергии