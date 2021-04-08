Кто скрывается под именем «Сатоши Накамото», придумавшего биткойн

Биткойн сам по себе - не такая уж и загадочная штука: ни в самой его идее, ни в способе реализации нет ничего из ряда вон выходящего. Но отдельные черты – личность изобретателя, невероятно удачный исходный код, написанный на исключительно высоком уровне, стремительный рост курса по отношению к «реальным» валютам и неоднозначность перспектив – все это придает новому средству платежа некоторую таинственность. Как же все-таки появился биткойн и благодаря кому?
В чем суть биткойнов и почему их появление было предсказуемо
Биткойном была названа новая платежная система, изобретенная в 2008 году. Она возникла не вдруг и не из ниоткуда – к тому времени программисты уже довольно давно искали способ создать способ расчетов, лишенный типичных для денежных переводов недостатков. Главный минус сводился к необходимости прибегать к услугам посредника, который гарантировал бы, что платеж отправлен одной стороной и получен другой без каких-либо злоупотреблений, совершенных ими или третьими лицами.
Но посредник (обычно это банк) не является полностью независимым – он может подпадать под влияние, например, решений властных органов. Тогда и денежные средства могут оказаться заблокированными – это тоже порой происходит. Да и сама валюта, ее ценность имеют свойство быть зависимыми от множества необъективных факторов.
Биткойны обозначаются аббревиатурой BTC
Поэтому уже с восьмидесятых годов прошлого века исследовались возможности так называемой криптовалюты – то есть системы платежей, защищенных методами электронного шифрования и осуществляемых сторонами без участия банка-посредника. Прообразы той схемы, которая легла в основу биткойнов, разрабатывались разными специалистами независимо друг от друга.
Биткойн-система основана на принципе равноправия участников. Нет никакого «центра», она распределена по всем программам-клиентам. Платежи осуществляются без посредников, напрямую, и могут осуществляться без комиссии. Осуществить сделку помогает секретный ключ, который известен только владельцу биткойн-счета. В случае, если такой ключ окажется забыт или утерян, что-либо сделать для восстановления средств будет невозможно, счет оказывается недоступным для владельца, а все ценности фактически пропадают.
Биткойны в своем физическом воплощении были впервые выпущены в 2011 году. Каждая монета содержит указание на биткойн-адрес и скрытый ключ.
Вся информация о сделках с биткойнами находится в открытом доступе. Тут самое интересное – любой участник системы может отследить движение биткойнов с самого момента их создания: история таких операций представляет собой непрерывную цепочку записей – блоков. Транзакция, или передача биткойна, завершена с момента создания блока, но сделать это довольно непросто, потому что требуется выполнить сложные расчеты – из миллионов комбинаций подобрать код, подходящий для всех новых транзакций. Деятельность по созданию блоков получила название майнинг (в переводе – «добыча полезных ископаемых»), она осуществляется за вознаграждение в виде все тех же биткойнов на счет майнера. Сейчас каждый новый блок создается примерно раз в десять минут.
Интересно, что теперь, спустя двенадцать лет после начала майнерской деятельности, для решения этой задачи требуются куда большие мощности, чем на заре существования биткойнов. Одному компьютеру это уже не под силу, создаются специальные структуры – фермы для майнинга, которые тратят огромное количество электроэнергии для поиска того самого хеш-кода. Что касается проверки найденного решения, то она в системе биткойн происходит значительно быстрее и проще.
Принцип, положенный в основу криптовалюты, не новый, его иллюстрации можно отыскать и в учебниках истории - в том числе, в биографии ученых прошлого. Д. Тинторетто. «Портрет Галилео Галилея»
Похожий способ шифрования информации применил в 1610 году Галилео Галилей, открывший кольца Сатурна и желавший зафиксировать свое первенство публикацией особого кода. Сообщение-анаграмма гласило: smaismrmilmepoetaleumibunenugttauiras, и после того, как ученый проверил свои наблюдения, он обнародовал исходную фразу: Altissimum planetam tergeminum obseruaui, то есть «Высочайшую планету тройною наблюдал» в переводе с латыни. Таким образом, если попытка расшифровать код была довольно трудоемкой, то проверка решения осуществлялась куда быстрее.
А еще одним важным отличием системы биткойн стала полная конфиденциальность данных ее участников: никакая персональная информация для осуществления транзакций не требуется и не запрашивается. Это вызывает, правда, и ряд нежелательных побочных эффектов: если происходит кража средств со счета (например, когда в руки злоумышленника попал секретный ключ), вернуть свое законному владельцу уже не удастся. Совершенные сделки не могут быть отменены.
Создание платежной системы и инкогнито ее разработчика
Последние новости о цене биткойна поражают воображение и привлекают интерес как инвесторов, так и охотников за легкими деньгами (а за ними – и мошенников), а двенадцать лет назад стоимость одной единицы этой новой валюты – «криптовалюты» - была ничтожно маленькой. Началась история биткойнов с публикации осенью 2008 года статьи Сатоши Накамото – создателя новой криптовалюты. Статья содержала описание принципов работы платежной системы. Спустя несколько месяцев был обнародован код программы-клиента. Накамото создал первый блок и сгенерировал первые пятьдесят биткойнов.
Первый блок в системе биткойн называется генезис-блок. В нем Накамото оставил сообщение-послание
Он же провел первую транзакцию, отправив десять «монет» другому разработчику системы – Хэлу Финни. До выхода на уровень сколько-нибудь серьезных финансовых значений было еще далеко, но уже осенью 2009 года первые биткойны были обменяны на доллары, причем курс был привязан к стоимости электроэнергии, потраченной на генерацию новых блоков. А в 2010 году десять тысяч биткойнов были приняты как плата за первый реальный товар – две пиццы, их заказал еще один разработчик новой системы Ласло Хейниц.
Котировки биткойнов не регулируются ничем, кроме естественных законов спроса-предложения, на движение этих платежных средств не оказывают влияния решения органов власти, спекуляции на фондовых рынках; их нельзя взять под контроль или ограничить, что, кстати, предполагает и широкое распространение биткойн-расчетов в отношении нелегальных товаров.
Ник Сабо - один из вероятных кандидатов на роль Накамото
Сейчас стоимость одного биткойна составляет около 46 тысяч долларов или трех с половиной миллионов рублей. На счету Сатоши Накамото находится больше миллиона биткойнов, то есть его можно считать долларовым миллиардером. Проблема только в том, что личность этого гениального изобретателя остается загадкой.
Есть весия, что анонимный разработчик (или же скрывающийся от известности под псевдонимом) – важная причина популярности новой валюты. Действительно, о Сатоши Накамото не известно практически ничего, кроме того, что он стал автором компьютерного кода исключительно высокого качества. То есть под именем Накамото работал либо гений, либо команда лучших в мире специалистов.
Дориан Сатоши Накамото и Хэл Финни - те, кому приписывалась личность создателя биткойна
В той части интернет-пространства, где обсуждались биткойны, Сатоши Накамото проявлял активность до 2011 года, после чего отстранился от участия в дальнейшей работе ради нового проекта. Первым и самым простым направлением поиска истинного изобретателя системы стало обращение к человеку с таким же именем, им стал Дориан Сатоши Накамото, житель Калифорнии, японец по происхождению и – по странному совпадению – бывший инженер.
Но сам он категорически отрицал свою причастность к биткойнам, да и вообще был крайне недоволен свалившейся на него славой. Еще одним кандидатом на роль «Накамото» стал специалист по криптографии Ник Сабо, до создания биткойнов разрабатывавший платежные средства. В качестве других кандидатур предлагались американские и не только программисты и предприниматели – ни одна из версий не получила подкрепления.
Насколько важна личность создателя биткойнов?
Вполне возможно, Сатоши Накамото вообще не является одним человеком, а представляет собой псевдоним группы специалистов, и в подкрепление этой версии приводят даже части его имени. Отдельные слоги содержат названия брендов производителей разной техники – «Самсунг», «Тошиба», «Накамичи» и «Моторола» - гипотеза пусть и притянутая за уши, но имеющая право на существование наравне с другими.
Майнинг биткойнов требует большой вычислительной мощности и значительного расхода электроэнергии
Сторонники теорий заговора предполагают участие американских спецслужб в создании системы биткойнов, есть и версии, что авторство принадлежит искусственному интеллекту.
Сам таинственный создатель, хоть и представился когда-то японским именем, выдавал в себе скорее англичанина – об этом говорят тексты написанных им постов и электронных писем, где отмечается исключительно хорошее знание языка и использование слов вроде «colour», написанных в британском варианте. Никаких отсылок к японской культуре сообщения Накамото не обнаруживали, возможно, из-за того, что он никак не связан со Страной восходящего солнца (либо это была осознанная попытка запутать читателей, чего тоже нельзя исключить).
Поскольку продукт разработок Накамото оказался для мира новаторским и исключительно ценным решением, к тому же, лишенным серьезных изъянов, следует лишь признать, что основателем системы биткойн стал неординарный человек, а может, и уникальная группа.
Так или иначе, предстоит еще наблюдать за новой системой расчетов и ее сосуществованием с другими, привычными и менее таинственными. На сегодняшний момент статус биткойна в разных странах варьируется от абсолютного непризнания до включения в национальную финансовую действительность.
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