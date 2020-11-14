Чего нужно бояться дачнику во время первых заморозков

Осенью могут внезапно нагрянуть ночные заморозки, причем еще до того, как в саду и огороде убран весь урожай. Что же в этом случае делать? Неужели все, что осталось в земле и на ветках, пропадет?



Если столбик термометра стремительно приближается к нулевой отметке, а убрать весь урожай сразу не получается, спасайте те культуры, которые больше всего боятся заморозков.



Малину осенью собирайте в первую очередь

Попавшие под заморозки груши практически не хранятся

Подмерзшие яблоки становятся безвкусными

Свекла совершенно не переносит заморозки

Тыква: если собрать не получается – укрывайте

Морковь холодов не боится

Капуста – тоже

Попавшие под заморозки ягоды ремонтантной малины становятся водянистыми и теряют свой вкус и аромат. Поэтому их надо убирать сразу, как только вы услышали о предстоящем ночном похолодании.Подмерзшие ягоды можно есть и свежими, но делать это надо очень оперативно, т.к. они плохо хранятся. Еще один вариант – сварить из такой малины варенье или заморозить ее.Из подмерзшей малины получится ароматный компотОпытные садоводы рекомендуют убирать плоды груши до того, как температура воздуха опустится ниже 8°C. В противном случае можно остаться без свежих и сочных плодов.Подмерзшие груши хранить не стоит. Лучше пустить их на переработку.Попавшие под заморозки яблоки вряд ли удастся сохранить на долгое время.Такие плоды теряют свой вкус и аромат, а их мякоть становится «ватной». Чаще всего они уже не пригодны для употребления в свежем виде.Из подмороженных яблок лучше сделать варенье или компотЧтобы не лишиться существенной части урожая, соберите подмерзшие плоды и пустите их на переработку.Свекла накапливает максимальное количество витаминов только к осени. Поэтому многие огородники до последнего выжидают время уборки урожая. И если так случилось, что корнеплоды еще не убраны, а холода уже наступили, срочно отправляйтесь в огород и спасайте свеклу. Ведь даже незначительное понижение температуры для нее губительно.Если вы опоздали, и свекла все-таки подмерзла, не отчаивайтесь. Конечно, такие корнеплоды не смогут долго храниться, но ведь всегда можно найти выход. Например, замариновать свеклу, а потом в любое время приготовить из нее борщ или винегрет.Маринованную свеклу лучше хранить в холодильникеТыкву тоже нужно отправлять на хранение до наступления холодов. Но, согласитесь, не всегда удается оперативно убрать c огорода этих тяжеловесов.Если тыкве предстоит провести холодную ночь на грядке, просто накиньте на нее спанбонд, старые покрывала или любой другой материал, который есть под рукой (но только не пленку!).Тыквы, которые попали под осенние заморозки, быстро загнивают и не хранитсяЕсли часть урожая все-таки подмерзла, можете сварить тыквенное варенье или повидло. А еще из тыквы получается вкуснейшая икра, лечо и салат.Некоторые огородники и вовсе оставляют корнеплоды на грядке до наступления устойчиво холодной погоды. Они утверждают, что даже первый снег не портит, а наоборот, закаляет морковь, благодаря чему она хорошо хранится. Одним словом, если ваша морковка попала под первые осенние заморозки, не беспокойтесь – урожай от этого не пострадает.Не пугают внезапные заморозки и белокочанную капусту.Взрослые растения выдерживают резкое похолодание до –8°СЕе кочаны и вовсе начинают срезать только после первых осенних морозов, чтобы специально не охлаждать их перед закладкой на хранение.Если кочаны капусты не охладить до закладки на хранение, они начнут быстро увядать и стрелковаться.Небольшие заморозки для капусты полезны, а вот если температура опустится ниже –8°C, то внутренние листья у кочанов начнут отмирать. Такую капусту долго хранить уже нельзя. Лучше всего приготовить из нее, например, вкусные оладьи или законсервировать.Будьте бдительны и внимательно следите за прогнозом погоды, чтобы собрать урожай вовремя. Если же сделать это не удалось, не стоит расстраиваться, ведь есть множество способов сохранить плоды в переработанном виде.