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Дачный домик из грузового контейнера: варианты для реализации мечты


Дачный домик из грузового контейнера: варианты для реализации мечты


Любители загородного отдыха рано или поздно задумываются о создании своего собственного уютного домика. Поскольку стандартное строительство - очень затратное и долгосрочное дело, то народные умельцы пытаются найти альтернативные варианты. Довольно популярными «помощниками» в этом деле стали списанные грузовые контейнеры, благодаря которым можно решить сразу несколько вопросов строительства – доступность, экология и компактность.

1. Почему для создания дачи лучше использовать грузовые контейнеры


 
Контейнерные дома – новое направление в архитектуре жилых зданий. | Фото: aurumv.ru/ projetos.habitissimo.com.br.

Контейнерные дома – новое направление в архитектуре жилых зданий. | Фото: aurumv.ru/ projetos.habitissimo.com.br.

 

Идея создания бюджетного жилья из грузовых морских контейнеров совсем не нова. В Европе и Америке это довольно распространенное явление, ведь в некоторых странах цены на жилье просто заоблачные. По всем подсчетам дом, созданный с помощью контейнеров, минимум на 30% дешевле, нежели стандартное строительство. Учитывая возросший интерес к созданию такого рода домов и креативность некоторых авторов в этом деле, уже даже появилось «контейнерное» направление в архитектуре.
Доступность, компактность и экологичность – основные достоинства дома/дачи из контейнера. | Фото: nytimes.com/ spletnik.ru.

Доступность, компактность и экологичность – основные достоинства дома/дачи из контейнера. | Фото: nytimes.com/ spletnik.
ru.

 

Как правило, те, кто решился на подобное строительство, довольно креативные и мастеровые люди. Такое строительство в большинстве случаев привлекает тех, кто переживает не только о своем благополучии, но и об окружающей среде. В связи с этим они стараются вести строительство так, чтобы наименьшим образом наносить вред ландшафту, да и используют в качестве отделки восстановленные материалы и вторсырье (что значительно удешевляет весь процесс).
При создании контейнерного дома особое внимание нужно уделить утеплению. | Фото: archidea.com.ua/ pikabu.ru.

При создании контейнерного дома особое внимание нужно уделить утеплению. | Фото: archidea.com.ua/ pikabu.ru.

 

Совет: Поскольку дом/дача создаются все-таки для комфортного отдыха, то нужно позаботиться о подключении всех коммуникаций и создании термоизоляционной отделки, даже если использовать строение как сезонное жилье.

2. Дома из одного контейнера


Дом из одного контейнера – самый бюджетный, компактный и экологичный вариант. | Фото: bptkprogress.ru/ pikabu.ru.

Дом из одного контейнера – самый бюджетный, компактный и экологичный вариант. | Фото: bptkprogress.ru/ pikabu.ru.

 
Вариант зонирования в 40-футовом контейнере. hernandezdenis.online.

Вариант зонирования в 40-футовом контейнере. hernandezdenis.online.

 

Большинству небольших семей для отдыха много места не требуется, поэтому обустройства одного контейнера будет достаточно для строительства дачи. Мало того, что затраты пропорционально уменьшаются на приобретение материалов для отделки, так и о создании фундамента переживать не придется. Поскольку для установки одного контейнера он абсолютно не нужен, достаточно будет небольшой ровной площадки из дерева/бетона или нескольких опор.

 
С помощью наружных пристроек можно значительно увеличить функционал дачи из контейнера. | Фото: roomester.ru.

С помощью наружных пристроек можно значительно увеличить функционал дачи из контейнера. | Фото: roomester.ru.

 

А при грамотной планировке даже в небольшом контейнере можно обустроить зону отдыха, кухню-столовую, санузел с душевой и кладовую, где будут храниться различные инструменты для ухода за участком и ремонтных работ.

 
Эко-домик с клумбой на крыше создала компания Poteet Architects (Техас, США). | Фото: novamett.ru.

Эко-домик с клумбой на крыше создала компания Poteet Architects (Техас, США). | Фото: novamett.ru.

 

Как, например, сделали создатели одноконтейнерного дома, которые установили его и большую платформу открытой террасы на опоры, чтобы максимально уменьшить повреждение почвы. Помимо этого для утепления и создания интерьера, вплоть до мебели были использованы материалы из вторсырья, или те, которые просто валялись на мусорных полигонах. Любители живой природы оригинальным образом утеплили крышу, создав клумбу с цветами и травой, что позволило улучшить терморегуляцию внутри дома и украсить дом. Но для этого понадобилось дополнительная установка металлического короба для почвосмеси.
Если совсем нет земли, то контейнерный дом можно сделать на дереве. | Фото: container-stroy.com.ua.

Если совсем нет земли, то контейнерный дом можно сделать на дереве. | Фото: container-stroy.com.ua.

 

3. Два в одном


На крыше контейнера можно обустроить прекрасную зону отдыха на открытом воздухе. | Фото: leningradskiedoma.ru/ ciscoexpo.ru.

На крыше контейнера можно обустроить прекрасную зону отдыха на открытом воздухе. | Фото: leningradskiedoma.ru/ ciscoexpo.ru.

 

Для обустройства прекрасного места для загородного отдыха с помощью контейнера много места не понадобится. Даже если будет совсем крошечный клочок земли, получится сделать и уютный домик, и террасу для отдыха такой же площади у него на крыше. Для этого будет достаточно установить лестницу, огородить для безопасности периметр, а также сделать ровную площадку. Для обустройства зоны отдыха достаточно будет пара тройка удобных кресел, столик и большой зонт, чтобы можно было отдыхать в любую погоду. Некоторые оригиналы устанавливают мангалы, качели и даже мини-бассейны.

4. Дача/дом из двух контейнеров


Дом из контейнера тоже можно сделать произведением искусства. | Фото: roomester.ru.

Дом из контейнера тоже можно сделать произведением искусства. | Фото: roomester.ru.

 

Те, у кого семья побольше или просто любители просторных апартаментов, обычно делают дома из двух контейнеров. Только в этом случае нужно позаботиться об организации более ровной и прочной площадки, также не забыть надежно скрепить контейнеры между собой и продумать места соединения, которые оборудуются дверными проемами.
Из двух контейнеров получается довольно просторный и уютный загородный дом/дача. | Фото: dom-v-sadu.ru.

Из двух контейнеров получается довольно просторный и уютный загородный дом/дача. | Фото: dom-v-sadu.ru.

 

Довольно оригинальный домик из двух контейнеров был построен в заповедной зоне Джорджии (США). Несмотря на индустриальный внешний вид, небольшая загородная резиденция получилась довольно роскошной, ведь находясь внутри него, невозможно поверить, что этот дом сделали из морских контейнеров.

5. Дача с гаражом


Из контейнеров можно обустроить и дачу, и гараж. | Фото: heyheather.co.

Из контейнеров можно обустроить и дачу, и гараж. | Фото: heyheather.co.

 

Как правило, на дачу семейство отправляется на автомобиле, и в связи с этим возникает необходимость в строительстве гаража. Вот в этом случае всего лишь 2 контейнера помогут создать и прекрасный домик, и гараж для машины. Если расположить модули друг над другом, то получится компактный двухэтажный домик. Только в этом случае придется делать надежную бетонную площадку, чтобы удержать такую конструкцию, впрочем, и в обычном металлическом гараже без стяжки не обойтись.
Благодаря универсальности контейнерных элементов для отделки можно использовать любые материалы. | Фото: offgridworld.com/ cpykami.ru.

Благодаря универсальности контейнерных элементов для отделки можно использовать любые материалы. | Фото: offgridworld.com/ cpykami.ru.

 

И самое главное, что металлическая конструкция совместима с любыми стройматериалами, которые применяются для отделочных работ в стандартном доме. Поэтому дизайн можно сделать разнообразным, все зависит от вкуса, фантазии и бюджета.

6. Модульные дачи/дома из контейнеров


Если создавать дом из нескольких контейнеров, то может получиться целый особняк. | Фото: dom-v-sadu.ru.

Если создавать дом из нескольких контейнеров, то может получиться целый особняк. | Фото: dom-v-sadu.ru.

 

Учитывая то, что с контейнеров можно создавать любые конфигурации, многие решаются на строительство домов именно из них. Некоторые фирмы, да и сами владельцы достигли фантастического уровня в обустройстве модулей.
Комбинируя контейнеры разных размеров, можно построить довольно милую и просторную дачу. | Фото: dlyakota.ru.

Комбинируя контейнеры разных размеров, можно построить довольно милую и просторную дачу. | Фото: dlyakota.ru.

 

Поскольку модельный ряд позволяет комбинировать разные контейнеры, то целесообразно продумать, какие лучше подойдут для создания жилых блоков, а какие для переходов и хозяйственных помещений.

Полезная информация: Контейнеры любого объема имеют стандартную внешнюю ширину 2,44 м, длина варьируется от 6,06 до 13,7 м, а высота – от 2,44 до 2,9 м.
Чтобы уменьшить негативное влияние на окружающую среду дом из контейнеров можно поместить на опоры или сваи. | Фото: booking.com/ cpykami.ru.

Чтобы уменьшить негативное влияние на окружающую среду дом из контейнеров можно поместить на опоры или сваи. | Фото: booking.com/ cpykami.ru.

Дача/дом из контейнеров довольно гармонично вписывается в природный ландшафт. | Фото: contlease.ru/ container-stroy.com.ua.

Дача/дом из контейнеров довольно гармонично вписывается в природный ландшафт. | Фото: contlease.ru/ container-stroy.com.ua.

 
Компактный домик из контейнеров можно пристроить в самых неожиданных местах. | Фото: container-stroy.com.ua/ blockmodul.com.ua.

Компактный домик из контейнеров можно пристроить в самых неожиданных местах. | Фото: container-stroy.com.ua/ blockmodul.com.ua.

 

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Дачный домик из грузового контейнера: варианты для реализации мечты

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