Дачный домик из грузового контейнера: варианты для реализации мечты

1. Почему для создания дачи лучше использовать грузовые контейнеры

Контейнерные дома – новое направление в архитектуре жилых зданий. | Фото: aurumv.ru/ projetos.habitissimo.com.br.

ru. Доступность, компактность и экологичность – основные достоинства дома/дачи из контейнера. | Фото: nytimes.com/ spletnik.ru.

При создании контейнерного дома особое внимание нужно уделить утеплению. | Фото: archidea.com.ua/ pikabu.ru.

2. Дома из одного контейнера

Дом из одного контейнера – самый бюджетный, компактный и экологичный вариант. | Фото: bptkprogress.ru/ pikabu.ru.

Вариант зонирования в 40-футовом контейнере. hernandezdenis.online.

С помощью наружных пристроек можно значительно увеличить функционал дачи из контейнера. | Фото: roomester.ru.

Эко-домик с клумбой на крыше создала компания Poteet Architects (Техас, США). | Фото: novamett.ru.

Если совсем нет земли, то контейнерный дом можно сделать на дереве. | Фото: container-stroy.com.ua.

3. Два в одном

На крыше контейнера можно обустроить прекрасную зону отдыха на открытом воздухе. | Фото: leningradskiedoma.ru/ ciscoexpo.ru.

4. Дача/дом из двух контейнеров

Дом из контейнера тоже можно сделать произведением искусства. | Фото: roomester.ru.

Из двух контейнеров получается довольно просторный и уютный загородный дом/дача. | Фото: dom-v-sadu.ru.

5. Дача с гаражом

Из контейнеров можно обустроить и дачу, и гараж. | Фото: heyheather.co.

Благодаря универсальности контейнерных элементов для отделки можно использовать любые материалы. | Фото: offgridworld.com/ cpykami.ru.

6. Модульные дачи/дома из контейнеров

Если создавать дом из нескольких контейнеров, то может получиться целый особняк. | Фото: dom-v-sadu.ru.

Комбинируя контейнеры разных размеров, можно построить довольно милую и просторную дачу. | Фото: dlyakota.ru.

Чтобы уменьшить негативное влияние на окружающую среду дом из контейнеров можно поместить на опоры или сваи. | Фото: booking.com/ cpykami.ru.

Дача/дом из контейнеров довольно гармонично вписывается в природный ландшафт. | Фото: contlease.ru/ container-stroy.com.ua.

Компактный домик из контейнеров можно пристроить в самых неожиданных местах . | Фото: container-stroy.com.ua/ blockmodul.com.ua.