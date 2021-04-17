Почему, если отсидеть ногу, ее покалывает?

Наверняка каждому приходилось испытывать неприятное ощущение покалывания в ногах. Оно возникает в результате длительного пребывания в одной позе или неудобном положении.Что является причиной этого явления и считается ли оно опасным для здоровья?В науке такого понятия, как «отсидеть ногу», нет. Вместо этого используется более специфическая терминология – онемение конечности. А когда человек отмечает плохую чувствительность, например, в ноге, и сопутствующее при этом покалывание, то медики говорят о наличии парестезии.Такие ощущения являются вполне естественной реакцией организма и, как правило, являются временными. Все дело в том, что когда человек долго находится в неудобной позе, либо на определенную часть тела оказывается давление, происходит нарушение кровообращения. Через ногу проходит множество кровеносных сосудов. Они, в свою очередь, содержат нервные окончания.Когда конечность каким-то образом пережимается, соответствующие процессы происходят и с сосудами, нервами. В них есть специальные рецепторы, которые моментально реагируют на отсутствие либо недостаток кислорода. Без кислорода работа нервных окончаний приостанавливается – они впадают в своего рода «спящий режим».В этот момент человек перестает ощущать конечность, прикосновения к ней. При этом может наблюдаться полное или частичное онемение. Яркий пример этого явления – парестезия руки, которая оказалась в неправильном положении во время сна. Потребуется несколько секунд, прежде чем к ней вернется чувствительность. А до того момента она кажется невероятно тяжелой и не поддается управлению.Как только причина онемения исчезает, к конечности возвращается чувствительность в виде не очень приятного ощущения – покалывания. Этот эффект возникает из-за тех же нервных рецепторов. Когда кровообращение возвращается к естественному режиму, кислород снова поступает в достаточном количестве. В таком случае от мозга поступают сигналы к онемевшей конечности. Само покалывание – реакция рецепторов. Как только связь между центром управления (мозгом) и нервными окончаниями налаживается, ощущение покалывания проходит.наверняка каждому приходилось хотя бы раз замерзнуть настолько, что пальцы на ногах или руках сперва теряют чувствительность, а затем начинают болеть. Это происходит потому, что вследствие низкой температуры сужаются кровеносные сосуды. Когда пальцы начинают слишком резко нагреваться, сосуды быстро расширяются. Поэтому нельзя в случае замерзания окунать руки или ноги в горячую воду. Быстро избавиться от неприятного ощущения поможет прохладная вода.