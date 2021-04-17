С нами не соскучишься!

7 948 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Самбур
    просто попы ортодоксальной греческой церкви спиздили образ волхвов как и название ПРАВОСЛАВНЫЙПочему католическ...
  • Wlad Wlad
    Кстати, ЖЕНЩИНА - это БЕРЕМЕННАЯ САМКА. Все остальное - это МУЖИКИ С ВАГИНАМИ, которые НЕНАВИДЯТ СЕБЯ за то, что РОДИ...Зачем пчелам нужн...
  • Wlad Wlad
    Интересный момент - на весь улей ВСЕГО ОДНА САМКА. А в человеческом социуме ИМЕННО САМКИ являются ПАРАЗИТКАМИ, живущи...Зачем пчелам нужн...

Почему, если отсидеть ногу, ее покалывает?

Почему, если отсидеть ногу, ее покалывает?

Почему, если отсидеть ногу, ее покалывает?

Наверняка каждому приходилось испытывать неприятное ощущение покалывания в ногах. Оно возникает в результате длительного пребывания в одной позе или неудобном положении.

Что является причиной этого явления и считается ли оно опасным для здоровья?



Причины покалывания в ногах

В науке такого понятия, как «отсидеть ногу», нет. Вместо этого используется более специфическая терминология – онемение конечности. А когда человек отмечает плохую чувствительность, например, в ноге, и сопутствующее при этом покалывание, то медики говорят о наличии парестезии.

Такие ощущения являются вполне естественной реакцией организма и, как правило, являются временными. Все дело в том, что когда человек долго находится в неудобной позе, либо на определенную часть тела оказывается давление, происходит нарушение кровообращения. Через ногу проходит множество кровеносных сосудов. Они, в свою очередь, содержат нервные окончания.

Когда конечность каким-то образом пережимается, соответствующие процессы происходят и с сосудами, нервами. В них есть специальные рецепторы, которые моментально реагируют на отсутствие либо недостаток кислорода. Без кислорода работа нервных окончаний приостанавливается – они впадают в своего рода «спящий режим».
В этот момент человек перестает ощущать конечность, прикосновения к ней. При этом может наблюдаться полное или частичное онемение. Яркий пример этого явления – парестезия руки, которая оказалась в неправильном положении во время сна. Потребуется несколько секунд, прежде чем к ней вернется чувствительность. А до того момента она кажется невероятно тяжелой и не поддается управлению.

Как только причина онемения исчезает, к конечности возвращается чувствительность в виде не очень приятного ощущения – покалывания. Этот эффект возникает из-за тех же нервных рецепторов. Когда кровообращение возвращается к естественному режиму, кислород снова поступает в достаточном количестве. В таком случае от мозга поступают сигналы к онемевшей конечности. Само покалывание – реакция рецепторов. Как только связь между центром управления (мозгом) и нервными окончаниями налаживается, ощущение покалывания проходит.

Интересный факт: наверняка каждому приходилось хотя бы раз замерзнуть настолько, что пальцы на ногах или руках сперва теряют чувствительность, а затем начинают болеть. Это происходит потому, что вследствие низкой температуры сужаются кровеносные сосуды. Когда пальцы начинают слишком резко нагреваться, сосуды быстро расширяются. Поэтому нельзя в случае замерзания окунать руки или ноги в горячую воду. Быстро избавиться от неприятного ощущения поможет прохладная вода.

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенПервые новости Севастополя | Телеканал НТС

Из социальных аптек Севастополя исчез жизненно важный препарат

Читать
15
Болит живот? Лечите нервы!
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал Бобер

Болит живот? Лечите нервы!

9
Медики ожидают повышения интереса у ямальцев к вакцинации от коронавируса
Материал, выбранный редакторами МиртесенСамые Свежие Новости Ноябрьска и Ямала

Медики ожидают повышения интереса у ямальцев к вакцинации от коронавируса

Эпидемиолог Вершинина назвала самую подверженную аллергии группу населения
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Эпидемиолог Вершинина назвала самую подверженную аллергии группу населения

Почти 1,3 тыс жителей Ставрополья скончались из-за коронавируса
Материал, выбранный редакторами Миртесенnewstracker

Почти 1,3 тыс жителей Ставрополья скончались из-за коронавируса

Заболели за это время 51955 местных жителей, выздоровели 49042 человека. В крае провели 1 миллион 628 тысяч исследований на инфекцию. За ...
Число зараженных коронавирусом приблизилось к 52 тыс на Ставрополье
Материал, выбранный редакторами Миртесенnewstracker

Число зараженных коронавирусом приблизилось к 52 тыс на Ставрополье

2
Какие результаты показывает вакцина против COVID-19 от "Вектора"
Материал, выбранный редакторами МиртесенРоссийская газета

Какие результаты показывает вакцина против COVID-19 от "Вектора"

В Киргизии COVID-19 начали лечить опасным ядом без антидота
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

В Киргизии COVID-19 начали лечить опасным ядом без антидота

Предложено новое лекарство от болезни Помпе
Материал, выбранный редакторами МиртесенВсё о науке и технологиях – allscitech.ru

Предложено новое лекарство от болезни Помпе

Иммунолог Бессмертный дал советы по защите от сезонной аллергии
Материал, выбранный редакторами МиртесенНью Информ

Иммунолог Бессмертный дал советы по защите от сезонной аллергии

Признаки слабого иммунитета
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародная медицина

Признаки слабого иммунитета

Если вы часто болеете, постоянно чувствуете усталость, мало времени проводите на свежем воздухе и солнце, то вероятнее всего, ваша иммунн...
Россиянам рассказали о влиянии шашлыков на стрессовое состояние
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Россиянам рассказали о влиянии шашлыков на стрессовое состояние

Виды, симптомы и лечение экземы
Материал, выбранный редакторами МиртесенБудь в форме!

Виды, симптомы и лечение экземы

Как фруктоза приводит к диабету
Материал, выбранный редакторами МиртесенБудь в форме!

Как фруктоза приводит к диабету

Аптеки откроют в двух северных селах Камчатки
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Аптеки откроют в двух северных селах Камчатки

О здоровье 17.04.2021
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

О здоровье 17.04.2021

Число тяжелобольных ковид-пациентов в Петербурге выросло до 28%
Материал, выбранный редакторами Миртесен78.ru

Число тяжелобольных ковид-пациентов в Петербурге выросло до 28%

Число тяжелобольных пациентов в стационарах для больных с коронавирусом в Петербурге увеличилось до 28%, сообщает пресс-служба Межведомст...
1
Депутат Госдумы оценил формирование коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Депутат Госдумы оценил формирование коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ

В Роспотребнадзоре рассказали о недостаточно стабильной ситуации с COVID-19
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

В Роспотребнадзоре рассказали о недостаточно стабильной ситуации с COVID-19

Медик из США рассказал о первых симптомах болезни почек
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Медик из США рассказал о первых симптомах болезни почек

В Кузбассе за сутки 65 человек заболели коронавирусом
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

В Кузбассе за сутки 65 человек заболели коронавирусом

Зара, Ольга Кабо и Митя Фомин испробовали на себе тренды эстетической медицины будущего
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Зара, Ольга Кабо и Митя Фомин испробовали на себе тренды эстетической медицины будущего

Диетолог раскрыла средство борьбы со стрессом через приготовление шашлыка
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Диетолог раскрыла средство борьбы со стрессом через приготовление шашлыка

Умная поликлиника бережет время пациента и доктора
Материал, выбранный редакторами МиртесенOtyrar.KZ

Умная поликлиника бережет время пациента и доктора

Известный кардиохирург Борис Шабалкин отмечает 90-летний юбилей
Материал, выбранный редакторами МиртесенРоссийская газета

Известный кардиохирург Борис Шабалкин отмечает 90-летний юбилей

Врач назвал способы защиты от сезонной аллергии
Материал, выбранный редакторами МиртесенM24

Врач назвал способы защиты от сезонной аллергии

За прошедшие сутки в Шымкенте выявлен 121 случай Ковид-19
Материал, выбранный редакторами МиртесенOtyrar.KZ

За прошедшие сутки в Шымкенте выявлен 121 случай Ковид-19

Мост Влюбленных в Тюмени сегодня подсветят красным в честь дня гемофилии
Материал, выбранный редакторами Миртесенnashgorod

Мост Влюбленных в Тюмени сегодня подсветят красным в честь дня гемофилии

В Британии нашли новый штамм COVID-19, менее восприимчивый к вакцинам
Материал, выбранный редакторами МиртесенРОСБАЛТ

В Британии нашли новый штамм COVID-19, менее восприимчивый к вакцинам

Канада остановила миссию военных инструкторов на Украине из-за COVID-19
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

Канада остановила миссию военных инструкторов на Украине из-за COVID-19

Президент Киргизии предложил против COVID-19 пить смертельно опасный раствор и показал, как его производят
Материал, выбранный редакторами МиртесенBerg PRESS

Президент Киргизии предложил против COVID-19 пить смертельно опасный раствор и показал, как его производят

Дефицит витамина D может приводить к нарушению функции мышц
Материал, выбранный редакторами МиртесенВсё о науке и технологиях – allscitech.ru

Дефицит витамина D может приводить к нарушению функции мышц

Врач перечислила популярные "разводы на диагноз" среди российских медиков
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

Врач перечислила популярные "разводы на диагноз" среди российских медиков

Депутат Кыргызстана призвал производить лекарство Садырин в честь президента страны
Материал, выбранный редакторами МиртесенKaztag

Депутат Кыргызстана призвал производить лекарство Садырин в честь президента страны

Картина дня

наверх