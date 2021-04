Последняя записка Курта Кобейна проливает свет на трагедию

Курт Кобейн во время записи MTV Unplugged в Sony Studios, Нью-Йорк, 1993 год.

Рекламный плакат группы Нирвана.

Курт Кобейн с новорождённой дочерью Френсис Бин Кобейн.

Курт Кобейн с женой Кортни Лав и дочерью Френсис.

Курт с товарищами по группе.

Дом Курта Кобейна в Сиэттле.

Предсмертное письмо Курта Кобейна.

Курта очень тяготила слава кумира поколения.

Последнее послание Курта вызвало много вопросов и неоднозначных реакций.

Френсис Бин Кобейн и Курт Кобейн.

Френсис Бин Кобейн и Кортни Лав.

Курт Кобейн и любовь его жизни.

В прошлом году исполнилось 25 лет с того момента, как лидер культовой группы Nirvana,, покончил с собой. Это произошло в его доме в Сиэтле. Официальная версия происшествия была совершенно однозначной, учитывая образ жизни музыканта. Тем не менее, существует масса теорий о том, что именно привело к этой трагедии. Многие полагают, что он это сделал не сам, а ему кто-то, мягко говоря, помог. Убедительным доказательством этой версии считают предсмертную записку, которую оставил Кобейн.Легендарный фронтмен родился 20 февраля 1967 года в Абердине, штат Вашингтон. В детстве он был очень скромным и застенчивым, даже можно сказать, весьма замкнутым ребёнком. Именно поэтому он придумал себе воображаемого друга Бодду. С другом, которого не существует на самом деле, было гораздо проще общаться, чем с реальными сверстниками. Странная дружба с выдуманным товарищем зашла настолько далеко, что это не на шутку обеспокоило родителей Курта . Они даже обратились к психиатру. Переживания родителей были не напрасными, врачи поставили мальчику серьёзный диагноз — маниакально-депрессивный психоз. Курт принимал психостимуляторы. Позже он перешёл на запрещённые препараты.В конце концов, когда дядю Курта Кобейна призвали на службу в армии, родители сказали ему, что Бодду призвали тоже . Несколько месяцев спустя родители сказали Курту, что Бодда погиб во Вьетнаме. Это не помогло. До самой смерти Курт общался со своим воображаемым другом и даже свою предсмертную записку адресовал именно ему, и никому другому.В своей музыкальной карьере Курт Кобейн хотел лишь самовыражения, ему была не нужна слава, она его безумно тяготила. Свой главный хит «Smells Like Teen Spirit” он просто ненавидел за его сумасшедшую популярность. Песню окрестили гимном поколения Х. Кобейну это очень не нравилось, он больше всего не хотел, чтобы его считали очередным поп-идолом.«Я никогда не жаждал ни славы, ни чего-либо подобного. Так уж получилось», - писал Курт в своём дневнике.Но это с ним всё же произошло, несмотря на все его глупые эпатажные выходки, несмотря на то, что у Nirvana было всего три альбома. Его песни актуальны и популярны даже сегодня . Они живут, а Курт, к сожалению, уже нет.Может именно из-за такого странного отношения к своему собственному творчеству он так сильно полюбил Кортни Лав? Они познакомились после одного из концертов его группы. Музыка и исполнение настолько не понравились Кортни, что она решила донести своё мнение до ведома фронтмена. Она отыскала Курта и высказала ему прямо в лицо, что он бездарность. С этого случая и начались их отношения. После того как Кортни узнала о своей беременности, пара поженилась. У них родилась в 1992 году дочь — Френсис Бин Кобейн.На фотографиях с дочерью и женой Курт выглядит очень счастливым. Но, что на самом деле происходило в его душе, конечно же, не знает никто. Тяжёлые наркотики, попытки самоубийства... За три недели до смерти Курт был в Риме, где у него был инцидент с передозировкой наркотиков. За две недели до трагедии, согласно протоколу полиции с места происшествия, Кобейн заперся в комнате с несколькими пистолетами и бутылкой таблеток.За две недели до смерти жена и друзья уговорили Курта пройти курс реабилитации от наркотиков. Кобейн вначале согласился, но не выдержал и дня — сбежал из клиники. Кортни даже наняла детектива, Тома Гранта, для поисков мужа. Он обыскал дом, но не заглянул в теплицу, где забаррикадировался певец. Именно там и обнаружил его тело электрик Гари Смит.Полиция не слишком долго разбиралась в деле. Казалось, с таким багажом правонарушений, поведением и диагнозом, всё предельно ясно. Полисмены отнеслись к составлению протокола как к простой формальности. Другие версии даже не рассматривались. Тем более, возле тела Курта была найдена предсмертная записка. Но вот очень многие до сих пор считают, что не всё так просто. Смерть Курта могли подстроить.Том Грант настоял на возобновлении расследования, потому как был убеждён в том, что Кортни Лав использовала его как ширму. В это же самое время занимаясь организацией этого преступления. Его словам вторила бывшая адвокатесса Кобейна , Розмари Кэрролл, заявив, что записка — это подделка.Кортни решительно отвергла эти обвинения. Певец Эль Дуче (El Duce) из The Mentors, заявлял, что Лав пыталась нанять его за 50 000 долларов, в качестве киллера для её мужа. В 2015 году на экраны вышел документальный фильм «Soaked in Bleach », в котором создатели недвусмысленно дают понять, что это было запланированное жестокое убийство.Сама вдова категорически осудила ленту, направив во все кинотеатры письма с протестом к показу клеветнического фильма.В прессе опубликовали интервью с фельдшером Джоном Фиском и детективом Верноном Гебертом. Фиск заявил, что он по-прежнему считает произошедшее самоубийством. Геберт возмутился тем, что продюсеры фильма преподнесли всё так, как будто бы он согласен с версией убийства, что абсолютно не соответствует истине. Бывший детектив по расследованию убийств считает, что было проведено достаточно тщательное расследование дела и реальные факты говорят о том, что Кобейн самолично лишил себя жизни.Огромное количество вопросов как тогда, так и сейчас вызвало предсмертное письмо Курта. Оно было написано красными чернилами и ручка проткнула середину листа, там где лежала. То, что написано в конце записки не совпадает с основной частью письма ни по почерку, ни по стилю. Выглядит всё так, словно было дописано позже. Если не обращать внимание на эту непонятную заключительную часть, то письмо выглядит просто посланием к группе, где фронтмен сообщает о том, что планирует покинуть её.В записке Курт обращался к Бодде, называя себя измождённым инфантильным жалобщиком. Добавляя, что он «маленькие грустные, чувствительные, неприемлемые, Рыбы». Напоследок он обращается к Иисусу с вопросом о том, что не понимает, почему тот просто не наслаждался всем этим. Имея,очевидно, ввиду жизнь. Но это же предсмертная записка?Кобейн выразил признательность поклонникам его творчества. Из текста видно, что он чувствовал себя творчески истощённым. Он пишет: «Я не чувствовую былого волнения от прослушивания, а также создания музыки, наряду с чтением и письмом уже слишком много лет». Что касается выступлений , это была ужасная рутина: «Иногда у меня такое чувство, как будто внутри меня часы с боем. Удар — всё я должен выйти на сцену».Наиболее яркой части записки является её эмпатический акцент. Кобейн был глубоко разочарован в людях, во всём человечестве. Он одновременно любил и ненавидел людей. «Я всё ещё не могу преодолеть разочарование, - писал он, - чувство вины и сочувствия, которое я испытываю ко всем. Во всех нас есть что-то хорошее, и я думаю, что просто слишком сильно люблю людей, настолько, что мне становится грустно».Самый душераздирающий отрывок касается его маленькой дочурки Фрэнсис, которой тогда был всего год. Кобейн объяснил: «Я не могу смириться с мыслью о том, что Фрэнсис станет несчастным, саморазрушающим, рокером смерти, которым я стал». Записка заканчивается словами «Я люблю тебя», повторенными большими буквами.Только после кончины Курта все поняли насколько он был глубоко несчастен. Его разум был притуплён героином. Он прервал свою жизнь при помощи дробовика. Для его друзей пло группе это стало концом коллектива. Кортни Лав организовала памятное мероприятие, в котором приняли участие музыканты Nirvana и даже давний друг Курта — Крис Новоселич.Произошедшее событие превратило успех Курта Кобейна в трагедию и породило настоящую легенду. Как во многих легендах, истина открыта для интерпретации. Нас этой почве плодятся не только разные домыслы и версии, история стала основой двух документальных фильмов. Оба фильма поставили под сомнение версию о самоубийстве певца.Независимо от того, что правда, а что нет, смерть Курта Кобейна разрушила другие жизни, прежде всего - жизни людей, которых он любил. Его дочь Френсис Бин, которой сейчас 27 лет, рассказала о том, как она справляется со всем этим. Она рассказала, что это оказало огромное влияние на всю её жизнь. Люди поддерживают Френсис, говорят ей, что их вдохновляет её борьба. И это очень помогает ей противостоять своим собственным демонам.Как бы то ни было, какие бы безумные версии не выдвигали о смерти Курта, совершенно ясно одно — это подчёркивает огромную важность общения и взаимопонимания. Люди, которые сбиваются с пути должны знать — есть те, кто их поддержит и не даст упасть. Ведь жизнь драгоценна.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: