Загадочный "постный сахар"

В старых книгах частенько можно встретить термин «постный сахар». Так, известный русский писатель, публицист Иван Шмелев, описывая последние недели перед Пасхой, пишет: «бублики и сайки, изюм кувшинный, пастила рябиновая, постный сахар — лимонный, малиновый, с апельсинчиками внутри». Но что же это за сахар удивительный?
На самом деле ведь и обычный сахар не с мясом делается. Но, оказывается, была тонкость. Дело в том, что патоку – промежуточный продукт в сахарном производстве – было принято очищать, пропуская через фильтр. А он был угольный, из пережженных говяжьих костей: «После остужения угли измельчают в крупку, величиной с горошину, отсеивают ее от угольной пыли и накладывают слоем в 10-15 сантиметров в жестяную воронку».
Вот здесь-то, по мнению ревнителей религии, и скрывалась крамола. Говядина все-таки… Так что в производстве настоящего «постного» сахара этот этап приходилось избегать, фильтруя патоку через бумагу, ткань и т.п. По правде говоря, сахар получался менее чистым, зато правильным.
При этом отчего-то постный сахар чаще всего делался из картофеля. Хотя, казалось бы, «чертово яблоко». Но нет, закрывали глаза на сомнительное прошлое этой заграничной культуры.А дальше, как пишет известный пищевой технолог начала XX века Николай Полевицкий, «для получения картофельного сахара, полученную патоку следует уварить до 75-85 градусов, вылить в глиняные чашки и оставить стоять в теплом сухом помещении до тех пор, пока в жидкости не выделятся кристаллы сахара, которые оседают на дно в виде крупинок (величиной с горошину).
Для ускорения кристаллизации, в жидкость бросают несколько кристаллов сахара. Осевшие кристаллы отбирают (сливая жидкость), складывают в салфетку и под гнетом отжимают от патоки. Отжатый крупчатый сахар кладется в медный таз и растапливается при самом слабом нагревании и при помешивании, после чего вливают все в деревянные формы или в плоские ящички и оставляют в них до полного застывания, что происходит обычно через 2 суток. Так получается твердый «постный сахар», который часто сдабривается фруктовыми соками или экстрактами».
Удивительно, но постный сахар был некоторое время в ходу даже в СССР. Скорее всего, о его религиозном значении все уже позабыли. Осталось лишь торговое наименование, которое можно было встретить в каталогах советских фабрик даже в 1930-е годы.
А вот потом «постный сахар» пропал. Совсем исчез, как и память о нем.
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