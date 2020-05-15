Загадочный "постный сахар"

В старых книгах частенько можно встретить термин «постный сахар». Так, известный русский писатель, публицист Иван Шмелев, описывая последние недели перед Пасхой, пишет: «бублики и сайки, изюм кувшинный, пастила рябиновая, постный сахар — лимонный, малиновый, с апельсинчиками внутри». Но что же это за сахар удивительный?

На самом деле ведь и обычный сахар не с мясом делается. Но, оказывается, была тонкость. Дело в том, что патоку – промежуточный продукт в сахарном производстве – было принято очищать, пропуская через фильтр. А он был угольный, из пережженных говяжьих костей: «После остужения угли измельчают в крупку, величиной с горошину, отсеивают ее от угольной пыли и накладывают слоем в 10-15 сантиметров в жестяную воронку». Вот здесь-то, по мнению ревнителей религии, и скрывалась крамола. Говядина все-таки… Так что в производстве настоящего «постного» сахара этот этап приходилось избегать, фильтруя патоку через бумагу, ткань и т.п. По правде говоря, сахар получался менее чистым, зато правильным.

При этом отчего-то постный сахар чаще всего делался из картофеля. Хотя, казалось бы, «чертово яблоко». Но нет, закрывали глаза на сомнительное прошлое этой заграничной культуры. А дальше, как пишет известный пищевой технолог начала XX века Николай Полевицкий, «для получения картофельного сахара, полученную патоку следует уварить до 75-85 градусов, вылить в глиняные чашки и оставить стоять в теплом сухом помещении до тех пор, пока в жидкости не выделятся кристаллы сахара, которые оседают на дно в виде крупинок (величиной с горошину). А дальше, как пишет известный пищевой технолог начала XX века Николай Полевицкий,«для получения картофельного сахара, полученную патоку следует уварить до 75-85 градусов, вылить в глиняные чашки и оставить стоять в теплом сухом помещении до тех пор, пока в жидкости не выделятся кристаллы сахара, которые оседают на дно в виде крупинок (величиной с горошину). Для ускорения кристаллизации, в жидкость бросают несколько кристаллов сахара. Осевшие кристаллы отбирают (сливая жидкость), складывают в салфетку и под гнетом отжимают от патоки. Отжатый крупчатый сахар кладется в медный таз и растапливается при самом слабом нагревании и при помешивании, после чего вливают все в деревянные формы или в плоские ящички и оставляют в них до полного застывания, что происходит обычно через 2 суток. Так получается твердый «постный сахар», который часто сдабривается фруктовыми соками или экстрактами».