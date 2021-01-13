10 способов сделать выпечку полезнее

Пирог — это классика! Но даже такие традиционные вещи всегда можно улучшить. Стоит лишь немного «поколдовать» над начинкой, и — вуаля — вы получаете очень вкусный десерт с низким содержанием сахара.
Мы знаем 10 хитростей, которые могут сделать выпечку полезнее, и с радостью делится ими с вами.
Не покупайте коржи в магазине
Единственное их преимущество — с ними удобнее готовить. Но при этом в их состав входит много веществ с труднопроизносимыми названиями, которые вы ожидаете увидеть скорее в химической лаборатории, чем у себя на кухне. Лучше используйте простые и натуральные ингредиенты: муку, масло, соль, сахар и воду. Потратьте немного времени, зато таким блюдом можно будет гордиться по праву.
Используйте нежирную сметану
Во время готовки добавьте немного нежирной сметаны к маслу. Это сделает ваше блюдо еще более сытным, но не перегрузит его. Просто взбейте их вместе и добавьте остальные ингредиенты — как обычно.
Попробуйте ореховую муку
Оригинальной по вкусу получается выпечка из миндальной муки или муки из ореха пекан. Поскольку там уже содержатся здоровые жиры, нет необходимости добавлять тонны сливочного масла. Плюс в орехах присутствует клетчатка, белки и витамины, например витамин Е, который укрепляет иммунитет.
Или любую другую муку
Кто сказал, что она обязательно должна быть пшеничной? Попробуйте различные варианты, например муку из лебеды. Серьезно, лебеда просто суперзвезда в плане здорового питания! Она невероятно хорошо усваивается и содержит много белка.
Холодильник облегчит вам жизнь
Во время готовки держите воду, масло, йогурт и сметану холодными. А предварительно охлажденное тесто раскатывается намного проще.
Не перегружайте тесто
Выпечка — это искусство, и очень интересно экспериментировать с добавлением различных ингредиентов. Однако не рекомендуется с этим перебарщивать: корочка может получиться очень жесткой, что не очень хорошо для пищеварения.
Будьте осторожнее с сахаром
Большинство пирогов предназначены быть десертами. Но это вовсе не означает, что в них стоит добавлять горы сахара. Самый простой способ — использовать фрукты, которые сами по себе достаточно сладкие. Например, яблоки. Для придания дополнительного аромата отлично подойдут специи: мускатный орех (очень хорош с ягодами), корица (идеальна для яблочного пирога), имбирь (отличная пара с персиками). Можно добавить немного лимонной или апельсиновой цедры, чтобы сделать вкус еще насыщеннее. Меньше сахара — больше здоровья.
Йогурт — это полезный жир
Он прекрасно подходит для тех, кто следит за фигурой. Попробуйте использовать его, например, в пироге с арахисовым маслом или в кокосово-черничном десерте.
Используйте тофу
Тофу может показаться недостаточно привлекательным ингредиентом. Мы привыкли воспринимать его как пресный, безвкусный продукт. Но шелковый тофу может стать отличной сливочной базой, которая адаптируется под любой вкус. Более того, тофу не так вреден, как сливочное масло.
Еще больше орехов!
Мы уже говорили об ореховой муке. Но почему не использовать и цельный орех тоже! В нем самом питательных веществ и витаминов еще больше, чем просто в муке.
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