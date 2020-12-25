Для чего нужно добавлять пищевую соду в котлетный фарш

Пищевая сода – полезнейший ингредиент в хозяйстве. Об этом знает каждая опытная хозяйка. Используется сода в качестве пищевой добавки фактически с любыми блюдами и ингредиентами. В первую очередь это касается разнообразных мясных изделий и рыбы. Пищевая сода в том числе добавляется и в фарш для котлет. Остается только один вполне закономерный вопрос: а зачем вообще нужно это делать?
Сода - незаменимый продукт на кухне. |Фото: wisdomeast.info.
Добавляется в фарш пищевая сода для того, чтобы сделать мясо более мягким и вкусным. Гидрокарбонат натрия вступает в химическую реакцию с водой, в результате чего происходит образование углекислоты. В последствии натрий способствует удержанию воды внутри фарша, делая поверхность мяса более сухой. Добавлять соду можно не только в котлетный фарш, но также в мясо, в том числе в шашлык.
Даже отборный фарш всегда можно сделать лучше. |Фото: 365news.biz.
Обрабатывается мясная продукция специальным раствором. На 1 литр воды необходимо добавлять 1 чайную ложку соды. После этого часть раствора (для сочности) выливается в фарш, и продукт тщательно перемешивается. Если нужно обработать цельные куски мяса, то каждый из них тщательно натирается со всех сторон раствором вручную. После этого мясной продукт необходимо оставить настаиваться примерно на 1.5-2 часа. Лучше всего при этом будет отправить мясо или фарш в холодильник. За 5-10 минут до начала готовки в обязательном порядке добавляем перец и соль по вкусу.
Совет актуален главным образом для котлет. |Фото: love.ru.
Гидрокарбонат натрия позволяет удалить имеющуюся в мясных тканях кислоту, значительно повысив вкусовые качества продукта. Он также избавляет мясо от посторонних запахов. Однако, при использовании пищевой соды необходимо учитывать несколько важный нюансов. Во-первых, соду нельзя добавлять в фарш под фрикадели, пельмени, фаршированный перец, так как при жарке сода может серьезно подпортить вкусовые качества. Во-вторых, категорически запрещается смешивать соду и молоко. Такая смесь гарантированно испортит вкус блюда. В-третьих, перед добавлением пищевой соды, фарш необходимо тщательнейшим образом вымешать для насыщения пор мяса кислородом.
После добавления соды любые котлеты будут только лучше. ¦Фото: goodfon.ru.
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