Кто покушался на Сталина в 1937 году, и стало ли это событие причиной массовых репрессий

Репрессии, вошедшие в историю как «массовый террор», достигли кульминации и перешли на новый запредельный уровень после расстрела восьмерых руководителей – верхушки военного командования страны. Не просто руководителей военных округов и управлений, а тех, кто прошел гражданскую войну, революционеров, имеющих колоссальный боевой опыт, и все это накануне Второй Мировой войны. Несмотря на огромную историческую и политическую роль этого события, оно вошло в историю как самая жестокая веха репрессий. Так что же так разозлило Сталина и, почему он принялся уничтожать тех, с кем еще вчера делал революцию и строил социализм.
Даже на фоне остальных репрессий, уже идущих против церковных деятелей, крестьян и интеллигенции, это дело стоит особняком. Признание того, что высшее военное руководство государства – «враги народа» - это, по сути, уничтожение государственности. Если обвинениями были ложными, а военное руководство было расстреляно, то тоже возникает вопрос, о том, что за такое государство, в котором такое было возможно? В любом случае, такое решение должно было иметь под собой веские основания.
После того как после всем известного 20 съезда партии стало необходимым объяснить мотивы Сталина для массовых репрессий военных (прежде всего, для их реабилитации) стала широко распространяться версия о причастности к покушению немцев. Якобы, Сталина ввели в заблуждение, подбросив фальшивые документы из-за границы, которые свидетельствовали о сотрудничестве военной верхушки Союза с Германией. Однако подобная версия начинает трещать по швам при малейшем детальном исследовании, потому нельзя исключать и вероятность того, что Сталин не зря обошелся таким образом с военной верхушкой страны.
Покушение на Сталина на Красной площади
1 мая 1937 года.
Несмотря на то, что как такого покушения никакого не было, одна из версий по делу Тухачевского выглядит весьма правдоподобной, хотя и жутковатой. Стрелять по вождю должны были прямо на глазах у толпы, на празднике, да еще и на Красной площади. Войска уже были на построении, оставались минуты до начала парада, руководители прошли к своим местам у Мавзолея. Их путь лежал мимо военных руководителей, выстроенных тут же. Мужчины здоровались друг с другом за руку. Тухачевский протянул руку для приветствия Сталину, но тот демонстративно ее не пожал. Все заметно нервничали, зато Сталин хранил нарочитое спокойствие.
Присутствовавшие уже были в курсе о том, что будет стрельба по Мавзолею, в результате которой будет убит вождь. По-крайней мере именно такой слух прошелся по трибунам, у всех в жилах в буквальном смысле, стыла кровь. Зрители не сводили глаз со Сталина, тот же сохранял молчание и спокойствие. Тухачевский был на трибуне, а руки держал в карманах, рядом с ним стояли двое военачальников, в буквальном смысле, заблокировав его.
Весь парад прошел в особом напряжении.
Первомайские праздники были одними из редких событий, ради которых Сталин выходил к народу. Уровень подготовки секретных служб к данному мероприятию, превосходил все современные нормы. Задолго до Первомая службы начинали профилактические работы по выявлению, вскрытию и предотвращению всего чего только можно.
Оппозиция планировала произвести военный переворот 1 мая 1937 года, на это были брошены все силы, а покушение должен был произвести сам Тухачевский. Якобы именно поэтому он держал руки в карманах – в них было по пистолету. Однако покушение сорвалось благодаря тому, что произошла утечка информации и спецслужбы были на готове.
Многотомные дела с каплями крови
Будущие фигуранты дела Тухачевского.
Несмотря на то, что в этом деле более 20 томов, иных доказательств кроме признаний самих обвиняемых нет. Зато на «признательных» листах бурые пятна старой крови. Уже позже было определено, что стиль изложения свидетельствует о том, что написаны признания под диктовку, имеются многочисленные ошибки фактологического характера, которые бы, впрочем, не допустил человек, работающий на немецкое государство.
Была проведена и экспертиза почерка, специалисты пришли к выводу о том, что все пишущие находились в состоянии стресса, местами почерк явно был искажен, как будто писали чужой рукой насильно. Примерно к такому же выводу пришли специалисты после анализа почерка Тухачевского. Были сделаны выводы о том, что маршал писал в состоянии сильного волнения или под действием сильных препаратов.
Военная элита была уничтожена в одночасье.
Признательные документы он подписал после «конвейера» - специального метода допроса, который был изобретен в НКВД. Его суть заключалась в том, что допрос велся без перерыва на сон и отдых, а следователи сменяли друг друга, по кругу повторяя одинаковые вопросы. Обычно такой конвейер длился несколько суток подряд. Маршала Тухачевского обвиняли в том, что он контактировал с главнокомандующими немецкой армии. Безусловно, он был с ними знаком и общался хотя бы в виду того, что это было частью его служебных обязанностей.
Сталин следил за ходом следствия и давал распоряжения, затем побеспокоился о том, чтобы об осужденных сформировалось определенное общественное мнение. За ходом дела пристально следил еще один диктатор – Гитлер. Ходят слухи, что Гитлер смеялся до слез, узнав, что Сталин уничтожил свое военное главнокомандование и подытожил, что теперь Германия должна быть готова. Сохранились архивные данные – переписка немецких генералов, в которой они выражают восторг по поводу случившегося и выражают уверенность, что обезглавленная Красная армия не представляет опасности.
Обезглавить и деморализовать
Красная Армия понесла колоссальные потери.
Именно этих целей достигли в стране Советов, избавившись от военной верхушки. Но на этом репрессии в армии не закончились, начались чистки всего состава. Причем если в 1937 году репрессировали в основном высшие чины, то на следующий год чистке подверглись все чины. Всего было сослано в лагеря (в том числе и расстреляно) около сорока тысяч военных в разных чинах.
Военнослужащие в такой обстановке чувствовали себя чудовищно, возросло число самоубийств. Было не понятно кому подчиняться и что делать, ведь уже завтра могло статься, что твой командир – враг народа. За эти годы сменились все командующие округов, их заместители, начальники штабов, большая часть командиров корпусов, дивизий, полков, батальонов и дивизионов.
Это не могло не сказаться на уровне подготовки военных кадров. К 40-му году из 200 человек только 20 окончили военные училища, остальные имели за плечами только курсы младших лейтенантов. Историки подсчитали, что потери личного состава за эти годы превышали потери за годы Великой Отечественной войны.
Тухачевский мечтал о блестящей военной карьере.
После расправы с маршалом были свернуты все проекты, которые он возглавлял, в том числе и развитие новых вооружений и техники. В лагеря отправились научные деятели, работающие в этой сфере из-за этого «Катюша» появилась не в 1939 году, а в начале войны.
Было ли хоть какое-то логическое обоснование в поступках Сталина, который намеренно и хладнокровно уничтожал военную элиты страны, оставляя страну фактически беззащитной перед лицом внешнего врага? Он видел опасность в любом, кто проявлял инакомыслие, а если он еще и имел боевой опыт и владел оружием, то и подавно.
В чем же была вина Тухачевского? Он, как и многие его высокопоставленные коллеги, мог позволить себе критиковать армейскую сферу, хотя бы потому что хорошо разбирался в этом и имел большое влияние. Скорее это было проговариванием проблем для их дальнейшего решения, нежели пустая критика. Увы, в Союзе не было принято думать вне рамок, даже для всеобщего блага.
Репрессированных – реабилитировать, документы – сжечь
Съезд партии КПСС, который все изменил.
Учитывая, что речь идет о событиях не столь далеких, удивительно, что историки не могут прийти к единому мнению по этом вопросу: был ли виноват Тухачевский или нет? После того как Хрущев в своей пламенной речи обвинил Сталина в репрессиях и терроре, государству было выгодно выставить репрессированных в более выгодном свете, сняв с них все обвинения. Это сделало бы Сталина еще более виноватым.
Вместе с процессом реабилитации зачищали и архивы, якобы эти две деятельности несли единую идею – «жизнь с чистого лица» для вчерашних арестантов. Однако у Хрущева были свои виды на эту широкомасштабную акцию. На многих ссыльных и расстрельных документах стояли его подписи, и ему было крайне выгодно, что таких бумаг осталось как можно меньше. В этот же период были уничтожены многие материалы дела Тухачевского. Остались лишь некоторые протоколы допросы, само уголовное дело.
Зато в 1957 году многие документы были сфабрикованы для реабилитации маршала, в противовес событиям 1937-го. Потому сейчас разобраться в том, что и когда было написано, подложено или подделано – непростая задача.
Жгли архивы ,а попутно и портреты Сталина.
Тухачевский на самом деле был персоной неоднозначной и фигурой весьма заметной. Он примечателен хотя бы тем, что начиная с 20-х годов (ранее попросту неизвестно) он был единственным военным руководителем, кому Сталин принес извинения, причем в письменной форме. А дело было вот в чем. Тухачевский первым заговорил о необходимости высокого технического оснащения советской армии, основал теорию операций по наступлению, причем такого уровня, что ни одна страна мира бы не могла себе такого позволить. Уже тем более Советский Союз, который еще не отошел от предыдущих событий. Крестьянство еще не распрощалось с лаптями, а тут танки строить предлагают!
Сталин счел такие стремления попыткой построения милитаризма, но прошло буквально несколько лет и Сталин под натиском внешней военной опасности, меняет свою точку зрения. Тут ему понадобились идеи Тухачевского, да и сам он. Его переводят в Москву.
Тухачевский: предатель или герой
В одночасье маршал потерял все.
Современников больше всего в деле Тухачевского поражает стремительность. От ареста до расстрела прошло меньше месяца, а если быть точнее, то три недели. Больше ни с кем из военных руководителей не расставались так быстро. К тому же, несмотря на систему допроса «конвейер», маршал сдался практически сразу же, даже гражданские держались неделями, а тут высокопоставленный военачальник.
Более менее объективно к маршалу стали относиться только после распада Союза. Ведь изначально история как маятник шаталась от любви к маршалу до лютой ненависти. Современники вспомнили, что во время подавления восстаний им использовалось химическое оружие против крестьян, так возможно и обвинения в попытке военного переворота небеспочвенны?
Тухачевского прозвали красным Бонапартом.
Он сделал блестящую военную карьеру, был заместителем наркома по морским и военным вопросам, примечательно, что он постоянно конфликтовал с Ворошиловым, который считался приближенным Сталина. Однако их конфликт носил не личный характер, они имели разные взгляды на военную политику и оборонную схему.
Благодаря политике Хрущева Тухачевский считался прогрессивным военным руководителем, чей вклад в военную мощь страны сложно переоценить. Однако современники склонны считать, что теория красного Бонапарта (именно такое прозвище закрепилось за ним) заключалась в систематизировании очевидных мыслей и теорий, отличие же было лишь в том, что Тухачевский подавал все это под соусом политической пропаганды.
Хотя справедливости ради, стоит отметить, что маршал был склонен поддерживать прогрессивные научные разработки в военной сфере. Хотя вместе с тем у него хватало и идей, которые вряд ли можно назвать состоятельными. К примеру, он предлагал выпускать не менее 50 тысяч танков в год, если бы руководство страны согласилось на такой шаг, то все ресурсы уходили бы на технику, которая бы устарела уже к 30-ым годам.
Маршалы СССР.
Тухачевский инициировал проект по созданию пушки, которая бы была дальнобойной, при этом, могла бы одновременно сбивать как самолеты, так и танки. Проект был свернут, а такое оружие не появилось ни в одной армии мира, видимо потому что такое, в принципе, невозможно.
И подобных примеров в работе маршала более, чем достаточно.
Глава НКВД Николай Ежов постарался для того чтобы сфабриковать дело Тухачевского, на то у него были свои мотивы и нереализованные амбиции. Однако имя маршала то и дело всплывало в заговорах как в самом СССР, так и за рубежом, начиная с 30-х годов. К тому же, многим противникам большевиков были отлично известны его амбиции и желание полной диктатуры.
Изначально это никак не отражалось на Тухачевском. Но к середине 30-х годов вокруг него собрались военные, недовольные Ворошиловым. Они поддерживали Тухачевского как кандидата на место наркома. В 1936 году в Испании произошла революция, затеянная генералом. Сталин, привыкший просчитывать все на несколько шагов вперед, быстро сделал выводы и определил источник опасности прямо у себя под носом. Маршал был взят на особый контроль спецслужбами. А дальше дело техники – был бы человек, а статья найдется.
Кем на самом деле был красный Бонапарт - вопрос открытый.
Сначала его сняли с должности заместителя наркома и перевели в Приволжский федеральный округ, а затем уже и арестовали. Поспешность, с которой расправились с военачальником, объясняется тем, что советское руководство опасалось военного выступления его сторонников и попытки захвата власти. Неизвестно планировал ли Тухачевский захват власти и военный переворот. Ведь довести до практики задуманное (если даже оно было задумано), ему никто не дал.
Некогда он уже сдавался в плен немцам, на сей раз не стал отрицать вины перед чекистами. В первом случае он рассчитывал на помилование и получил его. То, что на войну он шел не воевать за Россию, а делать блестящую военную карьеру он и не скрывал. Потому добровольно сложил оружие, сдавшись в плен врагу. Вот только с сотрудниками НКВД такой номер не прошел.
Все те, кто был обвинен по делу Тухачевского, были посмертно реабилитированы или выпущены на свободу. Были они виновны или нет – неизвестно, история иногда дает больше вопросов, чем ответов.
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