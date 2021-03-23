6 основных ошибок, которые лучше не совершать при выборе углового кухонного гарнитура

К обустройству кухонной зоны стоит подходить с большой ответственностью, ведь малейшая ошибка способна не только испортить настроение на многие годы, но и опустошить семейный бюджет. Неправильное расположение оборудования, бытовой техники или мойки обязательно повлечет за собой неудобства во время приготовления пищи или организации обеда, а это значит, что вскоре хозяйку и домочадцев начнет все раздражать.

Чтобы избежать подобного развития сценария, следует знать об основных ошибках, которые совершают в погоне за красотой, модой или мнимым удобством. Это именно тот случай, когда дешевле учиться на чужих промахах и просчетах.

1. Установка угловой мойки

Не стоит устанавливать мойку в углу гарнитура, особенно далеко от края.

Многие думают, что, установив мойку в углу, можно отлично сэкономить пространство и занять глухую зону с пользой для дела. Но радость от такого решения очень быстро улетучивается по той причине, что возникают проблемы во время эксплуатации, особенно если решили сделать скошенный угол в тумбе гарнитура. Мало того, что во время мытья посуды придется постоянно тянуться к мойке, так еще и полностью будете заслонять свет. Последняя проблема легко решается с помощью установки дополнительного светильника в этой зоне, ну а от боли в спине просто так не избавиться.

Также постоянно придется следить за верхними шкафчиками, о которые легко удариться головой при малейшем неточном движении.

Оптимальное расположение мойки в угловой кухне.

2. Варочная поверхность/плита не на своем месте

Нельзя размещать плиту/варочную поверхность рядом с холодильником или мойкой.

Главные ошибки в размещении нагревательных приборов заключаются в том, что их устанавливают возле холодильника, вплотную к пеналу, не выдерживают правильное расстояние до вытяжки, иногда закрепляют над ними навесные шкафы или располагают рядом мойкой, особенно с угловой. Если в первых случаях можно испортить лишь технику или мебель, то в последнем варианте, речь идет о безопасности и даже жизни владельцев. Худшим развитием событий могут стать ожоги при случайном прикосновении к горячей поверхности или от пара кипящей воды/брызг масла. Также существует вероятность того, что брызги воды могут погасить пламя и произойдет утечка газа, а в случае с электрической плитой – замыкание.

Соблюдать оптимальное расстояние между горячей зоной и остальным оборудованием нужно даже на крошечных площадях.

Решение проблемы: Вытяжка должна находиться согласно инструкции (зависит от мощности и конфигурации оборудования, роста владельцев и самой варочной поверхности). Между крупногабаритными модулями, холодильником, мойкой и плитой лучше разместить невысокий пенал, узкие выдвижные полки, корзины карго, бутылочницы, что сделает соседство менее плотным и более безопасным.

3. Эргономика превыше всего

Эргономичная планировка с учетом правила треугольника.

Проектировать кухню нужно так, чтобы тот, кто чаще всего готовит, ощущал комфорт и удобство при пользовании необходимыми мебельными модулями, мойкой, холодильником и плитой. Мало найдется людей, кто еще не слышал о правиле рабочего треугольника на кухне. Как показывает практика, его соблюдение существенно облегчает жизнь хозяйке. Поскольку главные «герои» зоны приготовления пищи – это холодильник, мойка и варочная поверхность, то именно они должны располагаться на оптимальном расстоянии и в определенной последовательности, чтобы избежать лишних движений и не создавать препятствий на пути.

Примеры правильного размещения трех основных объектов на кухне.

Расчеты и интересные факты: Исследования показали, что 60% от промежутка времени необходимого на приготовление пищи хозяйка проводит возле мойки. Поэтому эту зону следует расположить в самом удобном месте. Оптимальным расположением от этой вершины треугольника до холодильника можно считать 1,3-2 м, а вот варочную поверхность относительно мойки лучше установить на расстоянии 1,3–1,8 метра, при этом следует учитывать, что соотношение расстояния между самыми дальними углами не должно превышать 3-4 м. Эти расчеты актуальны для полноразмерной кухни.

4. Слишком массивная фурнитура

Такие ручки на мебельном гарнитуре уместны в больших помещениях.

В последнее время пошла мода на массивные ручки, устанавливаемые как на выдвижных ящиках, так и на дверцах шкафов и тумб. Безусловно, пользоваться такой фурнитурой намного удобней и практичней, но, если габариты самого помещения позволяют, расположите мебельный гарнитур на достаточном расстоянии, чтобы не цепляться при каждом движении за выпирающие детали. Плюс ко всему при угловом расположении модулей с выдвижными ящиками крупные ручки будут мешать их открытию.

Лаконичные ручки или их полное отсутствие – лучший вариант для малогабаритных кухонь.

Совет от редакции: Для кухонь небольших размеров лучше выбирать лаконичную фурнитуру. Если устанавливается мебельный гарнитур в современном стиле, то от ручек лучше и вовсе отказаться, отдав предпочтение углублениям или самооткрывающимся фасадам, не предусматривающих их наличие.

5. Широкие выдвижные ящики

Полностью загруженные широкие ящики будет утомительно выдвигать.

При выборе мебельного гарнитура все обращают внимание на большие выдвижные ящики, которые манят своей вместительностью и мнимой практичностью. Еще бы, продавец легким касанием руки приводит в движение механизм и ящик сам выезжает, открывая содержимое. Но когда такая мебель устанавливается на кухне и загружается множеством кастрюль, сковородок и банок, то выдвинуть ящик очень тяжело. А если к этому прибавить еще и угловое расположение, то становится понятно, что органично вписать расположение массивных выдвижных ящиков будет очень сложно.

Примеры выдвижных ящиков, которыми легко и удобно пользоваться.

Что выбрать: Отдавайте предпочтение мебели со стандартными выдвижными конструкциями, ширина которых не превышает 60 см. В них проще размещать утварь и необходимые при готовке принадлежности, а также легче выдвигать загруженные тяжелыми предметами.

6. Отсутствие модулей с выдвижными механизмами

Перегруженные глубокие полки – всегда большая проблема для хозяйки.

Выдвижные системы – разумное решение в обустройстве кухонных гарнитуров.

Даже в старых кухонных гарнитурах можно установить выдвижные и самозакрывающиеся механизмы, стоит лишь продумать, как рациональней их внедрить. И это не говоря о выборе современных моделей, в которых они уже установлены. Особенно полезны такие новшества в угловых секциях, которые получаются очень глубокими и пользоваться обычными полками более чем неудобно. Единственным минусом таких внедрений станет их стоимость, но если учесть, что гарнитур приобретается на десятилетие, то экономить не стоит, поскольку выдвижные системы позволяют увидеть все содержимое ящика без особого труда.

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