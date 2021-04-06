«Запрещенный прием»: для чего японским клинкам изогнутая рукоять

У японского клинкового оружия рукоятки бывают разные. /Фото: bladespro.co.uk.

Европейский фламберг единственная успешная попытка поженить колющие и режущие свойства холодного оружия. /Фото: site-metall.com.

Чаще всего у эстоков даже не было точеных лезвий. /Фото: dandwiki.com.

Форма клинкового оружия Японии весьма специфическая. /Фото: wordpress.com.

Чаще всего изогнутую рукоять можно увидеть у больших клинков - тати. /Фото: ww2.ru.

На форму ручки также могла оказать влияние специфика ношения. /Фото: danviet.vn .