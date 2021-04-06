«Запрещенный прием»: для чего японским клинкам изогнутая рукоять

Если начать рассматривать японское клинковое оружие, то можно заметить одну интересную деталь: рукоятки некоторых сабель и мечей имеют изогнутую форму. Отсюда возникает закономерный вопрос о том, зачем такая рукоятка вообще нужна. В конце концов оружие является в истории одной из тех вещей, конструкцию которой крайне редко (от слова никогда) определяет эстетика.
У японского клинкового оружия рукоятки бывают разные. /Фото: bladespro.co.uk.
По поводу изогнутой рукоятки некоторых японских клинков чего только не прочитаешь в «интернетах». Бытует даже такое мнение, что делалась она специально для какого-то загадочного колющего удара с особенным хватом. Проблема заключается лишь в том, что все подобный байки не дружат ни с историей, ни с физикой, ни с анатомией. Спорить с отдельным «экспертом» можно, а вот спорить с объективной реальностью – нет. Колоть японскими клинками, в том числе тати или катаной, конечно же, можно. Но получается это отнюдь не так хорошо, как хотелось бы. Подавляющее большинство японского холодного оружия создано все-таки для совершения рубящих и режущих ударов, что весьма характерно для местного древнего и средневекового театра боевых действий, где в силу нехватки качественного железа всегда было плохо с развитием средств защиты от клинкового оружия.
Европейский фламберг единственная успешная попытка поженить колющие и режущие свойства холодного оружия. /Фото: site-metall.com.
Колоть лучше прямым и острым. Резать и рубить лучше изогнутым. Данные постулаты доказывает вся история холодного оружия Европы и Ближнего Востока, где на протяжении столетий не просто пытались создавать клинки, наносящие чудовищные ранения, но и были вынуждены создавать холодное оружие, способное справиться с хорошо защищенным при помощи железа противником.
Чаще всего у эстоков даже не было точеных лезвий. /Фото: dandwiki.com.
Именно поэтому, например, в XV веке появляются знаменитые клинки-фламберги, которые стали первой по-настоящему успешной попыткой объединить отличные режуще-рубящие качества клинка (за счет волнистого лезвия) и при этом сохранить колющие качества клинкового оружия, оставив меч прямым, а не превратив его в саблю. Апофеозом развития средневекового колющего оружия стали эстоки – штуковины, внешне похожие на мечи, но зачастую и вовсе не имеющие клинковой части, а «вооруженные» лишь заостренным концом.
Форма клинкового оружия Японии весьма специфическая. /Фото: wordpress.com.
Так почему же у некоторых японских клинков изогнутая рукоятка? Если начать рассматривать японское оружие, быстро станет понятно, что рукоятки катаны чаще всего как раз-таки строго прямые. Однако, бывают исключения. Чаще всего изогнутая рукоять встречается у тати. Бывают такие также у одати и вакидзаси. Иными словами, проследить какую-то строгую закономерность между типом оружия, типом клинка и рукояти – крайне сложно.
Чаще всего изогнутую рукоять можно увидеть у больших клинков - тати. /Фото: ww2.ru.
Судя по всему, появление изогнутой рукоятки у японского клинкового оружия было продиктовано несколькими вещами. Во-первых, желанием кузница выдержать изогнутую форму всего оружия целиком для улучшения его рубящих и режущих качеств, особенно при двуручном хвате. Во-вторых, спецификой носки холодного оружия японскими аристократами: чаще всего рукоятки японских мечей и сабель достаточно большие, а потому изогнутая форма банально повышает эргономику за счет сокращения, занимаемого рукояткой места в пространстве. В-третьих, как это не странно, такая форма сокращает риск вырывания оружия из рук при застревании.
На форму ручки также могла оказать влияние специфика ношения. /Фото: danviet.vn.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии