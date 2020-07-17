10 самых бедных стран в мире

Определением уровня дохода той или иной страны занимаются эксперты Всемирного банка. Они собирают данные по ВНД на душу населения, уровню и росту ВВП, государственным доходам, импорту и экспорту — сами видите, результат получается максимально объективным. Само собой, уровень безработицы в таких странах тоже зашкаливает, как, соответственно, и уровень преступности.









Мадагаскар

Того

Центральная Африканская Республика

Нигерия

Зимбабве

Бурунди

Эритрея

Конго

Либерия