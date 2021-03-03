Тайны самых странных фотографий мира

Открытие фотографии наконец-то позволила людям удовлетворить свою врожденную страсть к фиксации окружающего мира. К сожалению, помимо безобидных снимков из отпуска и свадебных фотографий, отдельные уникумы тратят пленку на загадочные, мистические кадры, которые должны доказывать существование инопланетян, йети, лох-несских чудовищ и прочих фантастических созданий. Некоторые фотографии выглядят довольно убедительно, но что происходит в кадре на самом деле?
Лох-Несское чудовище
В течение многих десятилетий эта фотография, сделанная врачом в 1934 году, выступала главным доказательством существования морского чудовища из озера Лох-Несс. Ее автор, британский хирург Р. Кеннет Уилсон, утверждал, что лично видел ужасную голову зверя в воде. Но в 1994 году исследователи доказали — фотография всего лишь хорошая мистификация. Обманщик пристроил голову куклы на игрушечную подводную лодку, а журналисты из London Daily Mail с радостью ухватились за громкую новость и растиражировали снимок по всему миру.
Туша Дзуйё-мару
В 1977 году японский рыболовный траулер вытащил сетями труп странного зверя. Экипаж сделал несколько снимков, а штурман даже взял образцы ткани. По виду находка напоминала останки плезиозавра, однако анализ материала показал другое: рыбакам посчастливилось выловить разлагающийся труп гигантской акулы — существа редкого, но вполне реального.
Лицо на Марсе
Космический аппарат NASA сфотографировал нечто похожее на человеческое лицо, проявившееся на грунте Марса. Снимки с Viking облетели весь мир, а желтые таблоиды не преминули в очередной раз заявить о внеземных цивилизациях. По факту, изображение является всего лишь оптической иллюзией. Люди часто видят фигуры в облаках, лица на Луне: парейдолией называется способность мозга создать порядок из хаоса.
Обезьяна де Луа
В 1920 году швейцарский геолог Франсуа Де Луа якобы столкнутся с парой агрессивных человекообразных обезьян. По словам геолога, он убил одну из них и посадил так, чтобы удобно было делать фотографию. По всей вероятности, на снимке хитрого швейцарца запечатлена обыкновенная коата, которая вовсе не отличается таким гигантским ростом.
Спутник «Черный принц»
Спутник «Черный принц» представляет собой инопланетный аппарат возрастом в 13 тысяч лет. Он летает по земной орбите и собирает информацию о нашей планете. Почему вы об этом никогда не слышали? Так правительство скрывает все данные! В В 1998 году шаттл Endeavour сделал вот эту фотографию, которая и стала предпосылкой к созданию очередной инопланетной теории заговора. На самом деле, объект это всего лишь термоодеяло, потерянное астронавтами во время миссии EVA.
Призрак мальчика
В 1987 году вышел фильм «Трое мужчин и младенец». Картина не представляла собой особой художественной ценности, но один из кадров заставил зрителей просто сходить с ума. В сцене между ссорой Тед Дэнсона и Селесты Холм камера вращается по комнате и цепляет странную невысокую фигуру, похожую на мальчика. Городская легенда гласти, что это самый настоящий призрак, умерший в той ж квартире, где велась съемка. Никакие рассказы режиссера и оператора об игре теней и света на куче рухляди уже никого не убеждают: призрак! вы сняли призрака!
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