Тайны самых странных фотографий мира

Открытие фотографии наконец-то позволила людям удовлетворить свою врожденную страсть к фиксации окружающего мира. К сожалению, помимо безобидных снимков из отпуска и свадебных фотографий, отдельные уникумы тратят пленку на загадочные, мистические кадры, которые должны доказывать существование инопланетян, йети, лох-несских чудовищ и прочих фантастических созданий. Некоторые фотографии выглядят довольно убедительно, но что происходит в кадре на самом деле?









Лох-Несское чудовище

Туша Дзуйё-мару

Лицо на Марсе

Обезьяна де Луа

Спутник «Черный принц»

Призрак мальчика