История о том, как Лондон чуть не погубило дешевое пойло

В XVIII веке бухло чуть не погубило Лондон и всю Англию. Дешевый, почти бесплатный джин лился рекой, затопив городское дно. Люди бегали по улице голыми, матери убивали собственных детей за пинту, а уровень убийств был как на войне. Это была первая в истории нарко-эпидемия, только в роли джанка выступал халявный джин со скипидаром и мышиным пометом. События тех лет получили название «Эпидемия джина».



До XVIII века англичане пили пиво, жили на фермах и не знали горя. Но с началом индустриализации начались невиданные ранее социальные потрясения. Сотни тысяч крестьян съезжались в Лондон за лучшей жизнью. Город их сжирал, выплевывал и выкидывал на самое дно. Столица прирастала трущобами. Потом случилось любопытное: королем Англии стал голландец Вильгельм Оранский. Отношения с Голландией стали теплыми, британцы с интересом перенимали обычаи родины Его Величества. А вот отношения с Францией испортились, религиозные и политические конфликты ухудшали их с каждым днем. До начала XVIII века лондонцы хлестали в пабах пиво и французский бренди (виски еще не завоевал публику). Однако пить французское вдруг стало непатриотично, и англичане обратили взор на голландский джин. Напиток с сильным запахом можжевельника быстро прижился и стал изрядным дополнением к пиву.

«Зальем джином всю чертову Британию назло французам!»

Само правительство описывало джин как «Основную причину всех пороков и разврата, совершаемого среди людей низшего сорта».