Как вырастить тую из семян? Стоит ли это делать в домашних условиях?

Туя, это очень красивое декоративное деревце, которое может служить прекрасным украшением любого участка. Именно поэтому она очень часто применяется в ландшафтном дизайне. Конечно, можно посадить уже готовое, полностью сформировавшееся растение, если Вы себе это можете позволить. Но, настоящие садоводы (многие именно к таким себя и относят) всё-таки предпочитают самостоятельно размножать большинство растений, и, в дальнейшем доводить их уже до взрослого состояния. Что касается туи, то её часто размножают черенками, а вот посевом семян под зиму, делают это гораздо реже. Между тем, это даже более удобный вариант получить новое растение.

Выращивание туи из семян. Почему их нужно сеять под зиму?

Именно такая посадка семян туи, то есть посев их под зиму прямо в грунт, позволяет получить в итоге достаточно крепкие сеянцы, которые к тому же, будут ещё и очень хорошо развиваться. Этот способ даст Вам сразу же много саженцев туи, практически любое их количество. При этом, сроки получения таких молодых растений достаточно короткие, а сама технология очень простая.

Туя, это растение, которое отличается очень хорошей зимостойкостью, и неприхотливостью. Как живая изгородь, её использование является одним из лучших вариантов.

Хвоя у туипочти всегда зелёная, что явно добавит Вашей живой изгороди привлекательности. Кроме декоративности, это растение способно ещё и защитить Ваш сад, если его атакуют холодные ветра. Эту функцию она успешно выполняет летом, а также и зимой, ведь крона у неё в это время остаётся почти без изменений. Понятно, что для живой изгороди растений понадобится немало, а стоят они прилично. Вот как раз в этом случае Вам и поможет данный метод размножения туи. С помощью семян, которые можно собрать со взрослого растения, можно свободно получить нужное количество саженцев года за 3-4.

За год сеянцы туи не дают большого прироста. Будьте готовы, что за первый год они поднимутся от земли всего лишь на 7 сантиметров, не больше. Но, за второй год, они уже достигают 50-ти сантиметров в высоту, и дальше уже будут расти более активно – за каждый сезон около 30-ти сантиметров.

Когда собирать семена туи?

Шишки этого хвойного растения созревают ближе к концу августа либо чуть позже, то есть к началу сентября. Вот именно в это время и нужно заняться сбором семян. При этом, важно успеть собрать их пока шишки ещё закрыты.

Шишки нужно будет снять с дерева, и разложить их после этого в тёплом месте, где должно быть ещё обязательно сухо. Там они смогут хорошо просушиться, после чего шишки раскрываются, и семена из них свободно высыпаются. Вам останется их просто собрать.

Когда и как сеять семена?

Откладывать посев не стоит, ведь комнатная температура при хранении сильно снижает их всхожесть всего за три месяца. Так что, если всё-таки под зиму Вы семена посеять не решились, и хотите перенести это дело на весну, то обязательно понадобится стратификация семян, то есть определённое воздействие на них пониженными температурами. Если эту процедуру весной не провести, то успешного прорастания может и не случиться.

Самый лучший вариант, это свежесобранные семена посеять осенью. При этом, свежие посевы на зиму оставляют на улице. Таким образом, они пройдут естественную стратификацию, которая существенно повысит энергию их прорастания. В итоге, Ваши сеянцы взойдут раньше, если сравнивать их с весенними посевами семян туи. Забот такие зимние саженцы требуют гораздо меньше, растут они быстрее, а кроме этого ещё и первую зимовку переносят без особых проблем.

А вот очень хорошее видео, где Вам покажут, как посеять семена туи под зиму. Всё делается очень просто. Посмотрите.