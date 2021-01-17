С нами не соскучишься!

7 925 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alexander Gall17 января, 11:53
    насчёт йода - глупость. он возгоняется до последней молекулы даже под слоем лака. к вечеру снова всё проявится, как и...Как восстановить ...
  • Александр К16 января, 11:21
    Ничего здесь крутого, а тем более безумного не наблюдается.Безумно крутые ид...
  • Олег Малов14 января, 4:08
    По такому же принципу я сделал печки (их у меня две) в бане. Полы в бане не теплые, а горячие.Тёплый пол в дере...

Как почистить яйцо в два счета (надо просто дунуть)


Как почистить яйцо в два счета (надо просто дунуть)

Почистить варенное яйцо в два счета не так уж сложно. Особенно, если знаешь правильный способ. Один из таких позволит освободить полезный продукт от скорлупы буквально за одну секунду, если не брать в расчёт непродолжительный подготовительный процесс. Самое главное, что кроме легких и рук для реализации способа не понадобится ничего.

Готовим яйца. /Фото: youtube.com.

Готовим яйца. /Фото: youtube.com.

 

Что понадобится: яйцо, рука, воздух

Как чистят яйца большинство людей? Чаще всего они трескают скорлупу по всей поверхности пищевого продукта и после этого стараются ее содрать при помощи пальцев. Самые находчивые кладут яйца в стакан с водой или даже в кастрюлю и трясут там некоторое время до того момента, как скорлупа слезет прочь. Каждый из этих (и многих других) способов хорош по-своему, однако, существует еще один, действительно быстрый способ очистки, про который не знает большинство людей.
Выдуваем яйцо. /Фото: youtube.com.

Выдуваем яйцо. /Фото: youtube.com.

 

Речь идет о выдувании яйца из скорлупы. Прелесть данной методики заключается в том, что для ее реализации понадобится ровным счетом ничего, кроме твердой поверхности, пары рук и глубокого вдоха. Для того, чтобы все получилось, необходимо первым делом постучать передней и задней части яйца по твердой поверхности и снять в этих местах несколько фрагментов скорлупы так, чтобы получились отверстия.

Все быстро и просто. /Фото: youtube.com.

Все быстро и просто. /Фото: youtube.com.

 

Далее, необходимо сжать яйца в кулаке, формируя что-то на подобие трубки и дунуть в одну из созданных ранее прорех со всей силы. Если все было сделано правильно, то яйцо мгновенно выскочит из скорлупы и полетит вперед, прочь из кулака. Учитывая данную тонкость, будет разумно заблаговременно подставить вторую руку так, чтобы поймать выскакивающее яйцо.
Можно много почистить. /Фото: youtube.com.

Можно много почистить. /Фото: youtube.com.

 

Видео:


источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Как почистить яйцо в два счета (надо просто дунуть)

И не забудьте:
Как почистить яйцо в два счета (надо просто дунуть)Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх