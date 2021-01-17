Как почистить яйцо в два счета (надо просто дунуть)

Почистить варенное яйцо в два счета не так уж сложно. Особенно, если знаешь правильный способ. Один из таких позволит освободить полезный продукт от скорлупы буквально за одну секунду, если не брать в расчёт непродолжительный подготовительный процесс. Самое главное, что кроме легких и рук для реализации способа не понадобится ничего.
Готовим яйца. /Фото: youtube.com.
Что понадобится: яйцо, рука, воздух
Как чистят яйца большинство людей? Чаще всего они трескают скорлупу по всей поверхности пищевого продукта и после этого стараются ее содрать при помощи пальцев. Самые находчивые кладут яйца в стакан с водой или даже в кастрюлю и трясут там некоторое время до того момента, как скорлупа слезет прочь. Каждый из этих (и многих других) способов хорош по-своему, однако, существует еще один, действительно быстрый способ очистки, про который не знает большинство людей.
Выдуваем яйцо. /Фото: youtube.com.
Речь идет о выдувании яйца из скорлупы. Прелесть данной методики заключается в том, что для ее реализации понадобится ровным счетом ничего, кроме твердой поверхности, пары рук и глубокого вдоха. Для того, чтобы все получилось, необходимо первым делом постучать передней и задней части яйца по твердой поверхности и снять в этих местах несколько фрагментов скорлупы так, чтобы получились отверстия.
Все быстро и просто. /Фото: youtube.com.
Далее, необходимо сжать яйца в кулаке, формируя что-то на подобие трубки и дунуть в одну из созданных ранее прорех со всей силы. Если все было сделано правильно, то яйцо мгновенно выскочит из скорлупы и полетит вперед, прочь из кулака. Учитывая данную тонкость, будет разумно заблаговременно подставить вторую руку так, чтобы поймать выскакивающее яйцо.
Можно много почистить. /Фото: youtube.com.
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