Как создать приятный аромат в доме

Каждому хозяину и хозяйке хотелось бы, чтобы в их доме всегда приятно пахло. Конечно же, никто не преуменьшает значимость регулярной уборки и поддержания порядка. И всё же хочется добавить изюминку — тонкий аромат, который будет ненавязчивым и приятным.

Именно о таких трёх способах и пойдёт речь ниже. И все они натуральные, без использования химии!







Чтобы наполнить комнату любимым цветочным ароматом, насыпьте в красивую стеклянную баночку немного соды, сверху капните около 10 капель или больше «вкусного» эфирного масла (лаванды, розы и т. д.), перемешайте, накройте крышкой, в которой заранее проделаны отверстия, и поставьте в комнате. Можно сделать несколько таких баночек — тогда запах усилится. Можно даже смешивать ароматы разных эфирных масел (мята, корица, бергамот) на свой вкус!







Если вы большой любитель кофе и кофейного аромата, попробуйте один из двух способов. Для первого нужно хорошо обжарить зёрна кофе и поместить в вазу. Это не только красиво, но ещё и практично — зёрна наполняют комнату естественным кофейным ароматом! Для второго варианта использованный из кофемашины молотый кофе пересыпать в тёмную вазу и также использовать в качестве натурального ароматизатора. По мере необходимости кофе нужно менять и добавлять новый.

Ещё один освежающий и очищающий аромат — апельсин. Срежьте у апельсина верхушку с мякотью так, чтобы можно было воткнуть гвоздику. Туда же капните 5 капель апельсинового эфирного масла. Можно добавить корицу. Поставьте в комнате и наслаждайтесь замечательным ароматом! Конечно, такой ароматизатор не прослужит долго — но на определённое время наполнит дом приятным запахом цитрусовых. Апельсин можно с лёгкостью заменить на лимон, например. Экспериментируйте и наполняйте свой дом чудесными запахами без химии!