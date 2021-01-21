9 оптимистичных фильмов о потере памяти, которые дарят надежду

«Память – это такая штука, которая еще не известно, какие сюрпризы может преподнести» - сказал как-то герой одного из фильмов. Эксплуатация ситуации, когда один из персонажей полностью или частично теряет память – излюбленный прием сценаристов. Ведь какой это открывает простор для сюжета. Что ждет героя? Он не ведает, кто он такой и какие события предшествовали этому трагическому событию. Или может память сыграет с ним злую шутку – подсунет картинки из чужой жизни, которые и вписать то в нынешнюю совсем невозможно. И кто эти люди вокруг? Настоящие друзья, которые пришли помочь, или же напротив – враги?
Распутывая клубок загадок, можно снять фильм в жанре драмы, комедии, триллера и даже боевика. А сколько индийских мелодрам используют эту тему! Вспоминая фильмы с подобной тематикой, на ум сразу приходят самые популярные, например, «За бортом» (1987 год), «Невезучие» (1981 год) «Идентификация Борна» (2002 год) «Вспомнить все» (1990 год) и советский многосерийный фильм «Возвращение Будулая» (1986 год). Сегодня мы еще покопаемся в памяти и отыщим самые-самые лучшие.
Знахарь (1982 год)
Знахарь (1982 год)
Кроме современного варианта этого сюжета (картина с тем же названием, но 2019 года с Даниилом Страховым в главной роли) есть еще драма польского режиссера Ежи Гофмана. По сюжету знаменитый хирург Рафал Вильчур вдруг узнает, что его любимая жена изменяет и собирается уйти от него с маленькой дочкой Марысей. Земля для него покрывается тьмой, и профессор решает залить горе вином. Но далее происходит банальный грабеж, и мужчина оказывается без денег и без памяти – удар по голове вызывает у него частичную амнезию. Но, руки-то помнят все. После нескольких лет скитаний быший хирург находит себя в качестве деревенского лекаря, слава о котором разлетается по всей округе. И, однажды, ему привозят пострадавшую в аварии девушку, которую врачи считают безнадежной. Не имея хирургических инструментов, главный герой вынужден их выкрасть. После успешной операции девушка выздоравливает. Песня, напеваемая ей, что-то смутно напоминает Рафалу. И память постепенно возвращается. Но новый виток неприятностей снова окружает героя…
«Прежде, чем я усну» (2014 год)
«Прежде, чем я усну» (2014 год)
Фильм в жанре триллера с Николь Кидман в главной роли. Этот фильм нам понравился непредсказуемостью сюжета. Да и финал совершенно отличается от предполагаемой развязки. У главной героини тяжелая форма амнезии – на следующий день она не помнит ничего из предыдущего дня. К тому же, женщине кажется, что вокруг нее творится что-то непонятное. Фильм выстроен таким образом, что зритель до конца картины и сам будет сомневаться – так был ли какой-либо заговор против главной героини, или же у нее маниакально-депрессивный психоз.
«Не хочу забывать» (2004 год)
«Не хочу забывать» (2004 год)
Красивая трогательная история с качественной игрой актеров. Трогает за душу, но при просмотре вызывает море слез. Главная героиня - женщина, которая живет в достатке и не в чем не нуждается. Но вдруг оказывается, что обычной человеческой любви нет – ее бросает женатый любовник. Разумеется, она переживает потерю. И однажды случайно встречается с обычным плотником. Парень беден, но богат его внутренний мир. И у него есть мечта – стать архитектором. Очарованные друг другом, пара женится. Дальше бы воскликнуть: «Совет, да любовь», но все портит болезнь женщины. Она теряет воспоминания…
«Мед в голове» (2014 год)
«Мед в голове» (2014 год)
Это история о семье. О любви внучки к своему деду, снятая в жанре трагикомедии. Кстати, этот фильм стал лидером проката сезона 2014 года, его посмотрели более 7 миллионов зрителей в кинотеатрах Германии. Итак, главный герой дедушка Амандус часто попадает в неловкие ситуации. У него развивается болезнь Альцгеймера. Сын с невесткой даже подумывают отдать его в приют для престарелых. Однако внучка Тильда решает по-своему. Она отправляется вместе с дедом в Италию, где тот в молодости провел лучший месяц своей жизни. По дороге с беглецами случаются разные забавные истории, и добрые люди, которые всегда есть на свете, помогают им.
«Английский пациент» (1996 год)
«Английский пациент» (1996 год)
Скажем лишь одно – роман с одноименным названием получил Букеровскую премию, а фильму досталось, аж, девять «Оскаров». «Английским пациентом» назвали мужчину, по виду англичанина, который чудом выжил после авиакатастрофы. Ему предстоит лечиться в Италии. Но на самом деле то, что осталось от тела – это кусок изуродованной плоти, причем совершенно без памяти. Поэтому и дали ему это прозвище. Осознав неизбежность гибели, человек постепенно начинает вспоминать о своем прошлом. И зрителю рассказывается история любви молодого исследователя к замужней женщине.
50 первых поцелуев (2004 год)
50 первых поцелуев (2004 год)
Травмы головы не проходят бесследно. Также случилось с героиней Дрю Бэрримор, которая попала в автокатастрофу. В результате у девушки диагностировали редкое заболевание – краткосрочную память. Каждый день для нее как бы был повтором предыдущего. Такой своеобразный «День сурка», но с той разницей, что окружающим приходилось подстраиваться. Близкие не хотели травмировать ее психику и всячески скрывали амнезию девушки. Но однажды она знакомится с парнем. Молодая пара нравится друг другу. Но вот беда: на утро девушка все позабыла. Из-за чего влюбленному раз за разом приходится завоевывать сердце красавицы.
«Долгий поцелуй на ночь» (1996 год)
«Долгий поцелуй на ночь» (1996 год)
Ладно, когда забывают обычные люди. Но когда пропадает память у наемной убийцы Чарли, всем становится не сладко. И в первую очередь частному детективу, который решился помочь девушке. Его клиентка вовлекает в такие смертельные приключения, что вам и не снились.
«Полет шмеля» (1999 год)
«Полет шмеля» (1999 год)
Это рассказ о парне, у которого смертельный диагноз – рак костей. Ученые, работающие над этой болезнью, задумывают эксперимент. Что, если на больного воздействовать и стереть частично память. Ведь именно наш мозг – это генератор роста раковых клеток. Сможет ли мозг забыть, что нужно выращивать раковые опухоли или же их рост прекратится? В дальнейшем из фильма мы узнаем, что результат оказался положительным. Юноша выздоровел. Но со временем болезнь вновь возвращается. И дальше стоит дилемма: нужно ли все и всех забыть, но при этом продолжать жить или же умереть, но не предавать воспоминания?
«Другие» (2001 год)
«Другие» (2001 год)
Мистический фильм ужасов от режиссера и сценариста Алехандро Аменабара с Николь Кидман в главной роли. Сюжет строится вокруг странного дома и семьи Грейс с детьми, из памяти которых пропал целый кусок их жизни. Они немного странные, но до поры до времени не подозревают об этом. Ужасно страшно, но развязка неожиданная и даже в некоторой мере философская.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии